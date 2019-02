Phụ nữ nếu không muốn bị vô sinh thì dừng ngay những thói quen này

Dưới đây là một số thói quen có thể gây vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ, bạn nên biết và tránh mắc phải những thói quen này để đảm bảo sức khỏe cho mình:

1. Hút thuốc lá

Trong thuốc lá có chất nicotin làm co mạch và giảm cung cấp máu, gây rối loạn chức năng hoạt động của bộ phận sinh dục và có thể là nguyên nhân dẫn đến vô sinh.

2. Uống nhiều rượu bia

Phụ nữ uống rượu làm tăng nguy cơ rối loạn rụng trứng ở nữ giới. Thậm chí, phụ nữ mang thai uống rượu trong giai đoạn đầu của thai kỳ khó có khả năng sinh non.

Nhiều bác sĩ cho rằng một lượng nhỏ rượu trong giai đoạn sau của thai kỳ vẫn được chấp nhận, nhưng phụ nữ mang thai nên tránh xa rượu.

3. Thường xuyên thức khuya

Khi thức khuya, cơ thể luôn mệt mỏi, đau đầu thường xuyên, suy giảm trí nhớ và kém tập trung. Khi cơ thể mệt mỏi thì ham muốn về chuyện ấy cũng thường bị suy giảm đi đáng kể thậm trí là hoàn toàn mất ham muốn.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhịp chạy của đồng hồ sinh học cũng làm ức chế sự rụng trứng, quá trình làm trứng chín vì thế ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ thai. Nếu phụ nữ mà thờ ơ với thói quen này thì nguy cơ vô sinh hiếm muộn là rất cao.

4. Đặt dụng cụ tử cung

Nếu như việc đặt dụng cụ tử cung bình thường và không gây ra viêm nhiễm thì nó không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Nhưng nếu xảy ra viêm nhiễm thì có thể dẫn đến vô sinh. Bình thường, dụng cụ tử cung là hoàn toàn vô khuẩn, vì vậy khi viêm nhiễm tử cung hay âm đạo thì nó là điều kiện để vi khuẩn từ ngoài vào trong dễ gây viêm nhiễm và rong kinh. Vì vậy, trước khi đặt vòng thì cần điều trị các viêm nhiễm phụ khoa nếu có.

5. Sử dụng một số biện pháp tránh thai không an toàn

Uống thuốc tránh thai kéo dài cũng gây nên vô sinh. Bình thường, thuốc tránh thai không có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của bạn cũng như khả năng sinh con. Nhưng việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài cũng có thể gây khó có thai lại trong vòng 6 tháng đầu sau khi dùng thuốc.

6. Quan hệ tình dục không an toàn

Quan hệ tình dục không an toàn có thể dẫn đến có thai ngoài ý muốn rồi bỏ thai, hoặc lây nhiễm các bệnh về đường sinh dục. Bỏ thai nhiều lần có khả năng làm màng tử cung mất độ kết dính cần thiết, khiến phôi khó đậu hoặc khó giữ. Viêm nhiễm đường sinh dục (ngoài do quan hệ tình dục không an toàn còn có thể do vệ sinh không đúng cách) có thể dẫn tới tắc vòi trứng, là một nguyên nhân gây hiếm muộn phổ biến ở nước ta.

7. Thiếu kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có tới 90% phụ nữ Việt Nam tự tin về khả năng sinh sản của mình. Tuy nhiên, giáo dục giới tính từ tuổi dậy thì từ nhà trường còn chưa gẫn gũi và sâu sát, nên thực tế còn nhiều phụ nữ chưa thực sự biết chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Khi kinh nguyệt không đều hoặc bất thường như kéo dài quá 35 ngày hoặc mất kinh, hầu hết phụ nữ không nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ. Kinh nguyệt là chu kỳ của chức năng sinh sản, cho thấy dấu hiệu của buồng trứng hoạt động bình thường và đều đặn. Vì không quan tâm và đi khám kịp thời khi có các dấu hiệu bất thường của kinh nguyệt nên việc sớm phát hiện các nguyên nhân gây hiếm muộn còn nhiều hạn chế.

8. Uống thuốc nhiều và chưa thận trọng với những tác dụng phụ của thuốc

Có một số thuốc có khả năng gây những tác dụng phụ như mất cân bằng nội tiết tố hay rối loạn kinh nguyệt. Điều đáng tiếc là người Việt chưa có theo quen chăm sóc sức khoẻ theo khoa học và còn có xu hướng tự mua thuốc uống mà không tìm hiểu kỹ tác dụng phụ của thuốc. Thói quen không tốt này có rủi ro tiềm tàng cho sức khoẻ sinh sản của phụ nữ.

9. Không khám phụ khoa định kỳ

Phụ nữ có hệ sinh sản phức tạp với nhiều cơ quan phối hợp cùng nhau trong toàn bộ quá trình từ thụ tinh tạo phôi đến nuôi dưỡng thai nhi phát triển. Kiểm tra cấu trúc và chức năng của các cơ quan này định kỳ là cần thiết để nhận biết sớm và hạn chế được những nguyên nhân gây hiếm muộn ở phụ nữ.

Theo Phununews