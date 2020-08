Nguyên tắc dinh dưỡng cho người hiếm muộn

Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng an toàn và khoa học dành cho người hiếm muộn đóng vai trò quan trọng trong điều trị, mang lại tác động tích cực với khả năng sinh sản của cả nam giới và nữ giới và góp phần gia tăng khả năng thụ thai.

Một số nguyên tắc dinh dưỡng dành cho người hiếm muộn cần lưu ý:

Thực phẩm chứa nhiều kẽm: Kẽm là một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng khả năng sinh sản ở cả nam giới và nữ giới. Kẽm có nhiều trong một số thực phẩm thông thường như ngũ cốc, hàu, thịt gia súc, lòng trắng trứng, cá mực, cá thu, đậu nành…

Bổ sung đủ axit folic: Acid folic có vai trò quan trọng với sức khỏe phụ nữ. Nếu bổ sung đủ hàm lượng acid folic kết hợp với vitamin B 12 thì sẽ gia tăng cơ hội thụ thai thành công cho chị em. Với nam giới, axit folic và vitamin B 12 có khả năng làm gia tăng quá trình sản xuất tinh trùng. Nên bổ sung 2 dưỡng chất này qua thực phẩm như măng tây, đậu tương, bơ, bông cải xanh, cam, rau bina…

Đảm bảo lượng vitamin cần thiết: Nguyên tắc dinh dưỡng cần thiết cho các cặp vợ chồng hiếm muộn là bổ sung đầy đủ các vitamin cần thiết, đặc biệt là vitamin C và vitamin E. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, chất chống oxy hóa trong vitamin C có khả năng bảo vệ tinh trùng cùng các AND khỏi tác động của các gốc tự do, giúp tăng chất lượng tinh trùng. Tăng cường vitamin C cho cơ thể sẽ giúp cho tinh trùng di chuyển mạnh mẽ hơn, từ đó làm tăng khả năng thụ thai. Vitamin C cũng rất cần thiết cho phụ nữ trong quá trình điều trị hiếm muộn.

Vitamin E cũng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ và được xem như dưỡng chất cần thiết trong việc tăng khả năng sinh sản ở cả hai giới. Nó giúp tăng chất lượng trứng và hỗ trợ quá trình sản xuất tinh trùng.

Những thực phẩm cần tránh: Hạn chế ăn quá nhiều đồ ngọt, thực phẩm chứa chất béo; Tránh ăn thực phẩm ướp lạnh trong thời gian dài; Không ăn đồ ăn quá mặn, dễ gây tổn hại thận khí; Hạn chế sử dụng rượu, bia...

