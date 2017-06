Khó đậu thai vì nhiễm khuẩn âm đạo

Viêm âm đạo do vi khuẩn gây ra sự mất cân bằng của các vi khuẩn có lợi và có hại bên trong “cô bé”. Ở những phụ nữ đang mang thai, viêm âm đạo do vi khuẩn có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ sảy thai bị tăng lên sáu lần và nguy cơ sinh non tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, mức độ bất thường của vi khuẩn trong âm đạo thậm chí có thể ảnh hưởng đến cơ hội mang thai từ đầu của nữ giới.

Các nhà khoa học tại đại học Aarhus ở Đan Mạch phát hiện ra, nhiễm khuẩn âm đạo còn ảnh hưởng xấu đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Họ khuyến cáo phái nữ nên được sàng lọc tình trạng viêm nhiễm này trước khi bắt tay vào việc điều trị khả năng sinh sản.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 130 phụ nữ trải qua quá trình thực hiện IVF để xem liệu nồng độ vi khuẩn ở “cô bé” của họ có gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai hay không. Kết quả tiết lộ: chỉ có 9% phụ nữ có nồng độ vi khuẩn bất thường đã có thai sau khi điều trị.

Chuyên gia kết luận: “Bất thường vi sinh âm đạo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ có thai ở bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm.”

Nhiễm khuẩn âm đạo gây khó có thai ở phụ nữ, kể cả nếu họ trải qua thụ tinh ống nghiệm

Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), nhiễm khuẩn âm đạo là tình trạng âm đạo phổ biến nhất gây ảnh hưởng đến phái nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44. Tình trạng này xảy ra khi có sự tích tụ quá nhiều của một loại vi khuẩn, gây mất cân bằng của hệ vi sinh vật bình thường.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, CDC lưu ý, việc quan hệ với nhiều bạn tình hoặc thụt rửa âm đạo có thể phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn trong “cô bé”, gia tăng nguy cơ mắc bệnh này ở nữ giới.

Những điều cần biết về nhiễm khuẩn âm đạo

Nhiễm khuẩn âm đạo gây mất cân bằng giữa các vi khuẩn có lợi và có hại

Rất ít người biết về viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) dù đây là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ. Triệu chứng của nó bao gồm âm đạo tiết dịch lỏng có mùi hôi tanh.

Phụ nữ nhiễm BV có nhiều khả năng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác – như Chlamydia, lậu, herpes và HIV. Họ cũng có nguy cơ bị bệnh viêm vùng chậu – căn bệnh gây đau đớn và có thể dẫn tới vô sinh.

Phụ nữ mang thai bị BV có nhiều khả năng sảy thai hoặc sinh em bé thiếu tháng, nhẹ cân.

Hơn nữa, theo một nghiên cứu mới tiết lộ, viêm âm đạo do vi khuẩn còn gây ra 19% trường hợp vô sinh ở phái nữ.

Việc điều trị không đúng cách tình trạng BV có thể dẫn tới các triệu chứng dai dẳng, gây thất vọng và phiền muộn cho nữ giới.

