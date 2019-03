Báo động: Chất lượng 'con giống' của quý ông Việt ngày càng tệ

Ảnh minh hoạ: Internet

Từ thực tiễn khám chữa bệnh, PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, điều khiến các bác sĩ nam học lo lắng là chất lượng tinh trùng của nam giới hiện nay đang càng ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Lý do được vị Phó giáo sư này chỉ ra là, chất lượng tinh trùng giảm đi do môi trường sống ngày càng độc hại, hoá chất, môi trường làm việc, thói quen sinh hoạt không điều độ, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá...

Phân tích rõ hơn, PGS Nguyễn Quang dẫn chứng: Những người làm việc trong môi trường văn phòng, ngồi quá nhiều hoặc mặc “quần nhỏ” quá chật, quần dài bó chặt… chính là lý do khiến nhiệt độ “vùng kín” tăng cao, từ đó làm suy giảm tinh trùng. Lý do vì tinh hoàn chỉ chịu được nhiệt độ 35-36 độ C, nếu bị “hâm nóng” liên tục sẽ dẫn đến tình trạng “con giống” yếu hoặc chết.

“Nhiều bệnh nhân đến viện, bằng mắt thường bác sĩ đã có thể nhận thấy tình trạng chất lượng "tinh binh" xuống cấp sau "xung phong" khi mà tinh dịch loãng xoẹt” – PGS.TS Nguyễn Quang nói.

Ngồi nhiều, ít vận động, mặc quần quá chật, stress công việc là những nguyên nhân khiến chất lượng 'con giống' của quý ông Việt ngày càng suy giảm. Ảnh minh hoạ: Internet

Chất lượng 'tinh binh' xuống cấp nghiêm trọng sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là số ca vô sinh ngày càng nhiều. Do đó, bác sĩ khuyến cáo, nam giới cần quan tâm đến sức khỏe của mình, loại bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, tích cực vận động thay vì ngồi nhiều... Vô sinh nam giới có nhiều nguyên nhân nhưng nếu đến khám sớm và điều trị kịp thời, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo vô sinh ở nam giới:

- Rối loạn cương dương

- Không có tinh dịch

- Xuất tinh bất thường

- Xuất hiện tổn thương ở đầu hoặc thân dương vật

- Tiết dịch vàng hoặc xanh

- Dấu hiệu bất thường ở tinh trùng (Tinh trùng nhìn trong và quá loãng thay vì phải có màu trắng đục; Tinh trùng xảy ra tình trạng đông đặc hoặc bị vón cục với nhau; Tinh trùng kèm máu màu hồng nhạt và thường có cảm giác đau dương vật khi xuất tinh).

- Dấu hiệu ở tinh hoàn (Tinh hoàn là nơi sản sinh ra tinh dịch. Do đó, mọi bất thường ở tinh hoàn đều dẫn đến nguy cơ vô sinh ở nam giới. Các bất thường có thể kể đến như: đau tinh hoàn, có u cục, sưng to, bị xoăn hoặc tinh hoàn quá nhỏ).

Theo Tiền Phong