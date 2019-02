Sự sống mong manh của cậu bé không chỉ mắc u não còn bị di chứng bỏng nặng

Đôi mắt Nam lúc nào cũng buồn. Ảnh PT

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Nam tại Khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều là đôi mắt đượm buồn. Nếu có gặp chắc chả ai nghĩ được năm nay Nam đã 16 tuổi bởi cơ thể của cậu chỉ như mới lên 10, chân tay bé xíu với đầy những vết sẹo.

Đó là kết quả từ một tai nạn ngày nhỏ của Nam. Năm 3 tuổi, Nam không may bị bỏng nước sôi khiến cho toàn bộ một bên chân bị bỏng nặng. Tuổi thơ của cậu trôi đi với cả một quãng thời gian dài vất vả điều trị di chứng sau lần bị bỏng đó. Sẹo ở chân Nam dày đặc, co kéo và bị bó cơ chân. Suốt hơn hai năm điều trị khắp các bệnh viện và phục hồi chức năng, Nam mới đi lại được. Nhưng sau tai nạn này, chân của Nam phát triển không đều, một bên to một bên nhỏ và việc đi lại không được nhanh nhẹn như người bình thường.

Tai nạn bỏng khiến Nam đi lại khó khăn, hai chân phát triển không đều với đầy di chứng sẹo. ảnh PT

Để có điều kiện chạy chữa cho Nam lần tai nạn bỏng này, bố mẹ Nam đã phải chạy vạy khắp nơi. Thấy Nam mấy năm nay sức khỏe ổn định hơn, gia đình đã rất mừng. Vậy mà, đầu năm ngoái một lần nữa tai họa ập đến với em. Nam bỗng lâm vào bệnh tật để rồi việc học phải gián đoạn. Em chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là ngưng lại việc học hành để điều trị, cứu lấy mạng sống của chính mình.

Chia sẻ về bệnh tình của con, chị Trần Thị Xuân, 39 tuổi cho biết, ban đầu thấy Nam hay mệt mỏi, kêu đau ở vùng đầu, gia đình tưởng em chỉ bị nhức đầu nên không để ý. Đưa Nam đi khám không phát hiện ra bệnh, vợ chồng chị Xuân lại khăn gói đưa con xuống Hà Nội để khám. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng chị mong muốn con chóng khỏe để tiếp tục đi học. Thế nhưng, sau khi xuống bệnh viện Việt Đức khám, Nam được chẩn đoán bị u não và cần phẫu thuật sớm. Trước thông báo của bác sỹ, vợ chồng chị Xuân rơi vào tuyệt vọng.

“Nghe các bác sỹ nói bệnh của cháu rất nặng mà tim tôi như thắt lại. Hai vợ chồng chỉ có mình cháu. Từ nhỏ cháu đã bệnh tật nên vợ chồng chẳng dám sinh thêm để dành tất cả lo cho con. Giờ cháu lại bị bệnh u não. Giá như gia đình đưa cháu đi khám sớm hơn thì không đến mức nghiêm trọng như hôm nay” – chị Xuân nghẹn ngào nói.

Để có chi phí thực hiện ca phẫu thuật đợt này, vợ chồng chị Xuân đã bán những thứ có giá trị, vay mượn anh chị em họ hàng mới xoay đủ mấy chục triệu cứu con. Ca phẫu thuật được tiến hành với dự báo cơ hội thành công thấp, hai vợ chồng chấp nhận tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng vẫn hy vọng con vượt qua.

Sau khi phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức, Nam được chuyển sang bệnh viện Nội tiết TƯ và hiện giờ điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều. Nam phải trải qua các đợt điều trị hóa chất, xạ trị. Hiện Nam đã điều trị hóa chất được 4 đợt, xạ trị được 30 mũi. Mặc dù có bảo hiểm y tế, mỗi đợt truyền hóa chất kéo dài cả tuần với các loại thuốc ngoài, gia đình cũng mất tới 4 – 5 triệu đồng.

Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, gia đình đang không biết lo đâu kinh phí cho Nam phẫu thuật và điều trị thời gian tới. ảnh PT

Gia đình thuộc diện khó khăn, chị Xuân vốn sức khỏe cũng yếu do mắc bệnh hen. Đầu năm ngoái, chị xuống Bắc Giang xin làm công nhân thì Nam phát hiện bệnh. Mới ký hợp đồng xong chị phải nghỉ việc để theo con đi viện. Cả gia đình chỉ trông vào số tiền chồng chị đi làm thợ xây. Cách đây không lâu, anh bị tai nạn giao thông tuy tai qua nạn khỏi nhưng sức khỏe còn yếu, không làm được việc nặng.

Dồn dập tai họa ập tới, chi phí thuốc thang hàng tháng của Nam lại quá nhiều so với điều kiện của gia đình khiến anh chị càng túng quẫn. Vừa rồi đến đợt Nam xuống viện truyền hóa chất mà gia đình không có tiền, vợ chồng chị Xuân bàn với nhau bán đi 2 sào ruộng được 17 triệu lo cho con.

Những ngày gần đây, căn bệnh u não khiến sức khỏe của Nam ngày càng yếu. Mỗi lần truyền hóa chất, xạ trị dù Nam không thốt nên lời nhưng vợ chồng anh chị Xuân vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn mà con đang gánh chịu. Tới đây, Nam cần tiếp tục phẫu thuật và cần phải điều trị lâu dài mà gia đình chưa biết xoay sở ra sao. Sự chung tay của cộng đồng lúc này sẽ giúp Nam có thêm cơ hội để giành giật sự sống từ căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đặng Hoài Nam - Mã số 441 xin gửi về: 1. Chị Trần Thị Xuân ở xím Quyết 2, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 441 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 441 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 441

Phương Thuận