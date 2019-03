Xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand

"Một tình huống nghiêm trọng đang diễn ra ở quận Hagley Park, thành phố Christchurch với sự xuất hiện của một kẻ xả súng", cảnh sát Mike Bush hôm nay cho biết, theo Reuters. "Cảnh sát đang phản ứng với mọi khả năng để kiểm soát tình hình, nhưng rủi ro vẫn rất cao".

Một nhân chứng nói với truyền thông rằng một người đàn ông mặc trang phục ngụy trang kiểu quân đội mang theo khẩu súng trường tự động đã xả súng bừa bãi vào những người trong nhà thờ Hồi giáo. Cảnh sát khuyến cáo người dân ở trung tâm thành phố nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn, trong khi trường học và các tòa nhà hành chính đều đã đóng cửa.

"Có hơn 200 người trong nhà thờ khi đó. Tay súng xuất hiện từ phía sau, tiếp đó là hàng loạt tiếng súng vang lên. Chúng tôi phải nhảy qua tường để trốn thoát", nhân chứng Mohan Ibn Ibrahim nói với CNN.

Cảnh sát vũ trang tuần tra trước nhà thờ ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3. Ảnh: AP.

Cảnh sát Bush cho biết trong một video trên Facebook rằng đã có "nhiều trường hợp tử vong tại hai địa điểm" và nói rằng vụ xả súng thứ hai xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở vùng ngoại ô Linwood.

Bush xác nhận một người đã bị cảnh sát bắt, nhưng nhà chức trách chưa rõ liệu có nghi phạm nào liên quan đến vụ xả súng nữa hay không. "Tôi muốn yêu cầu mọi người không đến các nhà thờ ở New Zealand hôm nay, đóng cửa nhà cho đến khi nghe thông tin tiếp theo từ chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về con số thương vong. Một nhân chứng nói với đài truyền hình One News rằng ông nhìn thấy ba người trúng đạn nằm trên mặt đất bên ngoài nhà thờ. Đài phát thanh New Zealand dẫn lời nhân chứng khác bên trong nhà thờ nói rằng anh ta nghe thấy tiếng súng nổ và ít nhất 4 người đang nằm trên mặt đất, máu ở khắp nơi.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tổ chức họp báo sau hai vụ xả súng, gọi đây là "một trong những ngày đen tối nhất" của đất nước, đồng thời tuyên bố thủ phạm "sẽ không có chốn nương thân ở New Zealand".

Có một số báo cáo nói rằng vụ xả súng nhà thờ được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được thông tin này nhưng chưa xác nhận tính xác thực của video.

Cảnh sát cũng yêu cầu người dùng mạng xã hội không chia sẻ video liên quan đến vụ xả súng ở Christchurch. "Chúng tôi rất mong mọi người sẽ không chia sẻ video. Chúng tôi đang nỗ lực để xóa bỏ bất cứ cảnh quay nào", thông báo của cảnh sát cho hay.

Đoạn video chưa được xác minh cho thấy một tay súng bước vào nhà thờ và nổ súng vào mọi người.

Christchurch là thành phố thuộc Đảo Nam và là đô thị lớn thứ ba ở New Zealand. Đại sứ Mỹ tại New Zealand Scott Brown ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ với người dân New Zealand trước thảm kịch.

Vị trí thành phố Christchurch ở New Zealand. Ảnh: Maps4news.

*Tiếp tục cập nhật

Theo Vnexpress