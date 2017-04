Vụ bé gái người Việt bị sát hại: Bạn học cùng lớp vẫn giật mình bật khóc nửa đêm

Vụ việc bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại khi đang trên đường đi học đã gây chấn động dư luận suốt thời gian dài. Cho đến nay, dường như nỗi đau, sự lo lắng vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng mỗi người ở lại.

Trời mưa nặng hạt trong lễ cầu siêu cho bé Nhật Linh vào ngày 31/3.

Chia sẻ trên tờ Mainichi, mẹ của bạn học cùng lớp bé gái người Việt cho biết kể từ sau khi Nhật Linh bị bắt cóc, giết hại, con gái cô vẫn thi thoảng bật khóc lúc nửa đêm, vừa khóc cô bé vừa nói "Mẹ ơi bạn Linh về Việt Nam rồi".

Chứng kiến con hoảng loạn và bất ổn tâm lý như vậy, quả thực, người mẹ trẻ cũng chẳng biết phải giải thích với con như thế nào.

Theo Mainichi, bé Nhật Linh đến Nhật khi được 2 tuổi, vậy nhưng, tới tháng 12/2015, em mới chuyển tới Matsudo và nhập học tại trường tiểu học địa phương. Là cô bé giỏi giao tiếp, tiếng Nhật tốt, Nhật Linh được nhiều người nhận xét là một cô bé thân thiện. Nhật Linh ước mơ được trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có thể giới thiệu Việt Nam tới tất cả mọi người.

Trước thông tin nghi phạm là hội trưởng hội giám sát, người được tin tưởng và có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bọn trẻ, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Nhiều người đặt ra câu hỏi "Người mang an toàn cho trẻ lại là người bị nghi ngờ gây tội, vậy có phải sự an toàn của bọn trẻ đang bị đe dọa hay không?". Đó là điều mà tất cả người dân, phụ huynh của các con em tại Nhật Bản đều đang vô cùng lo lắng.

Theo Thời đại