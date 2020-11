Tổng thống đầu tiên không nuôi chó tại Nhà Trắng sau 120 năm

Theo Los Angeles Times, trước ông Donald Trump , người cuối cùng không nuôi chó ở Nhà Trắng là cố Tổng thống thứ 25 William McKinley (nhậm chức năm 1897). Thực tế, ông McKinley chỉ nuôi vẹt, mèo và gà trống.

Tạp chí GQ từng cho biết đối với ông Trump, chó là sinh vật nguy hiểm.

Bà Ivana - vợ cũ của Tổng thống Trump - xác nhận trong cuốn hồi ký Raising Trump của mình rằng: “Donald không thích chó”. Bà không quên nhắc lại sự khó chịu từ chồng cũ với con chó lông xù Chappy của bà vì nó luôn sủa khi ông tới gần.

“Làm sao anh ấy có thể không yêu một chú chó có hành động vui mừng như thể trúng số chỉ vì trông thấy chủ bước qua cửa?”, bà Ivana không thể lý giải lý do ông Trump ghét chó.

Vợ cũ xác nhận ông Trump không thích chó nhưng không hiểu lý do là gì. Ảnh: AP.

Không phải Tổng thống Donald Trump chưa từng có cơ hội nhận nuôi chó khi đương nhiệm. Lois Pope - một nhà từ thiện ở Florida - từng cố gắng tặng ông một chú chó giống Goldendoodle tên là Patton.

“Tôi chắc chắn ông Trump sẽ đồng ý. Mỗi vị tổng thống đều có ít nhất một chú chó đi cùng với nhiệm kỳ của mình”, Pope nói với The Washington Post vào năm 2016.

Bà hy vọng vợ chồng ông Trump nhận nuôi chú chó để làm bạn đồng hành với con trai Barron của họ. Tuy nhiên, thực tế là Patton chưa bao giờ được bước qua cánh cổng Nhà Trắng.

Năm 2019, tại một sự kiện ở thành phố El Paso (bang Texas), ông Trump từng nói với đám đông: “Các bạn yêu những con chó của mình phải không? Tôi sẽ không phiền khi có một con. Nhưng thành thật mà nói, tôi không có thời gian. Tôi sẽ trông như thế nào khi dắt chó đi dạo trên bãi cỏ của Nhà Trắng?”.

Khi những người xung quanh gặng hỏi lý do, ông trả lời: “Tôi không biết. Tôi chỉ không thấy ổn”, theo The Washington Post.

Hầu hết tổng thống Mỹ đều nuôi chó trong thời gian ở Nhà Trắng. Ảnh: People, Potus Geeks.

Việc ông Donald Trump không nuôi chó khác với hầu hết người tiền nhiệm của mình. Cố Tổng thống đầu tiên George Washington nuôi Sweet Lips, Scentwell, Vulcan (chó săn cáo Mỹ), cố Tổng thống Abraham Lincoln có Fido (chó lai), cố Tổng thống John F. Kennedy thậm chí nuôi 6 con thuộc giống khác nhau như chó xù Pháp, chó săn xứ Wales, chó chăn cừu Đức...

Cố Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan từng tặng cho vợ, Nancy, một chú chó giống Spaniel vào dịp Giáng sinh năm 1985. Ông Reagan thậm chí làm cho thú cưng một chuồng chó lớn, bên trong treo ảnh chân dung của hai vợ chồng ông.

Khi George W. Bush trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ, ông có 3 con chó và 1 con mèo. Trong số đó, Spotty là động vật đầu tiên sống tại Nhà Trắng dưới hai chính quyền khác nhau. Nó được sinh ra năm 1989, dưới thời cố Tổng thống thứ 41 George H.W. Bush - bố ông George W. Bush - và qua đời ở Nhà Trắng vào năm 2004.

Ngoài ra, ông Bush còn nuôi Barney - chú chó săn hươu Scotland từng xuất hiện trong hơn 10 bộ phim khi ông ở Nhà Trắng.

Gia đình cựu Tổng thống Barack Obama từng nuôi Bo và Sunny - hai chú chó săn lội nước Bồ Đào Nha.

Theo USA Today, việc Nhà Trắng vắng bóng sự xuất hiện của loài chó sắp kết thúc sau 4 năm. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ mang theo Major và Champ (chó chăn cừu Đức) tới nơi ở mới của họ. Các cháu ông Biden đặt cho Champ (12 tuổi, gia nhập gia đình vào năm 2008) cái tên Biden Sr. như một sự yêu mến. Họ nhận nuôi Major từ hai năm trước.

Thực tế, nhiều chó cưng của các vị tổng thống Mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Năm 1908, tờ Washington Evening Star nhận xét: “Không có ngôi nhà nào ở Washington lại có nhiều thú cưng từ cao cấp đến bình thường như tại Nhà Trắng. Những thú cưng đó không chỉ chiếm được sự chú ý của lũ trẻ, mà chính tổng thống còn là người bạn tốt của chúng”.

Tuy nhiên, theo The List, ông Trump có vẻ đã bớt ghét chó hơn sau khi Conan - chú chó giống Malinois của Bỉ - bị thương do giúp hạ gục ông trùm IS al-Baghdadi. “K-9 của chúng tôi, như người ta gọi nó. Một chú chó đẹp. Một chú chó tài năng”, ông từng nói.

Theo Zing.vn