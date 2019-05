Tiểu thư "cành vàng lá ngọc" xinh đẹp, tài năng được Tân Nhật hoàng hết lòng yêu chiều, bảo vệ là ai?

Ngày 1/5, Thái tử Naruhito, 59 tuổi, kế thừa Ngai Hoa Cúc và trở thành nhà vua mới của Nhật Bản trong nghi lễ đăng cơ diễn ra tại Hoàng cung Tokyo. Được biết, ông là hoàng đế thứ 126 của vương triều được cho là lâu đời nhất thế giới còn tồn tại.

Trước khi trở thành Nhật Hoàng thứ 126 của vương triều, ông Naruhito được sắc phong Thái tử lúc 28 tuổi. Hơn 30 năm ở ngôi vị này, ông được nhận xét là người gần dân, thương dân và hết lòng lo lắng cho các vấn đề nổi cộm của xã hội.

Thái tử Naruhito đặc biệt quan tâm đến thủy lợi, bảo tồn nước và đã có những bài phát biểu về vấn đề này ở các diễn đàn lớn. Ông là chủ tịch danh dự của Ban cố vấn cho Tổng thư ký Liên hợp quốc về nước và vệ sinh tháng 11/2007 - 12/2015.

Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Tân Nhật hoàng.

Về sở thích, ông thích leo núi, đi bộ, chơi tennis và trượt tuyết. Ông cũng chơi đàn viola và từng biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng thời đại học.

Sau hơn 30 năm ở ngôi vị Thái tử, ông Naruhito đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình và cuối cùng ông được trao Ngai Hoa Cúc trong sự chứng kiến của hoàng gia và dân chúng.

Trong lễ đăng cơ, Tân Nhật hoàng phát biểu: "Kế thừa ngai vàng, tôi xin thề noi theo tấm gương mà Thượng hoàng gây dựng nên, luôn giữ trong tâm trí mình con đường của những tiền nhân và toàn tâm cải thiện chính mình".

Đám cưới của cặp đôi hoàng gia được tổ chức vào năm 1993.

Nhật hoàng Naruhito được dân chúng yêu mến ngoài lý do gần dân còn có lý do khác. Ông là người đàn ông yêu chiều và thương vợ hết lòng. Và người phụ nữ may mắn ấy chính là Hoàng hậu Masako. Hai người kết hôn năm 1993. Được biết, để cưới được bà, ông Naruhito đã phải mất 3 lần cầu hôn vất vả. Cuối cùng bà nhận lời và có một đám cưới hạnh phúc vào năm 1993, khi ấy Nhật hoàng đã 33 tuổi.

Được biết, Hoàng hậu Masako là con gái đầu lòng của ông Owada Hisashi, quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và mẹ là Amiko từng làm thư ký Tổng giám đốc hãng hàng không Air France Far East trước khi kết hôn. Sau khi chào đời, Masako cùng gia đình cư trú tại khu Sakurajōsui, Setagaya, Tokyo thuộc Bộ Ngoại giao. Lớn lên một chút, bà lại theo bố sang Mỹ sinh sống.

Gia đình của Nhật hoàng Naruhito.

Ở đây, với sự thông minh vượt trội, Masako từng là Chủ tịch Hội Danh dự Quốc gia (National Honor Society) khi học Trung học tại Massachusetts (Mỹ). Sau đó, khi vào bậc đại học, Masako vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và sự xuất sắc của mình. Tài hùng biện của cô thì không ai sánh được. Masako đam mê học tập, có ý chí mạnh mẽ.

Một bạn học của Masako từng chia sẻ rằng hầu như chẳng bao giờ thấy Masako khóc cả. Cô ấy ăn nói rất khéo, có thể thích nghi với bất kỳ ai, bất kỳ môi trường nào. Chính vì vậy, Masako đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Nhật hiện đại, thông minh, xinh đẹp và cực kỳ duyên dáng.

Được biết, bà Masako tốt nghiệp loại ưu ở 3 trường đại học: Khoa Kinh tế Đại học Harvard, từng học tại trường Balliol thuộc Đại học Oxford và nhận được bằng luật của Đại học Tokyo. Với những thành tích học tập đáng nể, những tấm bằng loại ưu của các trường đại học danh tiếng, cùng việc thông thạo 6 thứ tiếng: Nhật, Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Đức, không khó để Masako trở thành nhà ngoại giao chuyên nghiệp rồi được lựa chọn là nữ Bộ trưởng đầu tiên của một bộ ở Nhật.

Cuộc sống gần gũi thiên nhiên của vợ chồng Nhật hoàng.

Khi sự nghiệp đang thành công thì bà lại trúng tiếng sét ái tình với Thái tử Nhật Bản. Họ đã có 7 năm hẹn hò mới quyết định đi đến hôn nhân. Bà Masako dừng lại những ước mơ và làm hậu phương cho chồng. Tuy nhiên, cuộc sống của hoàng gia Nhật khắc nghiệt với quá nhiều quy tắc đã khiến bà mệt mỏi.

Chính chồng bà đã luôn hết lòng bênh vực và bảo vệ bà Masako khi bà chịu nhiều sức ép từ dư luận do vắng mặt ở các sự kiện chính thức. Năm 2004, ông chỉ trích Cơ quan Hoàng gia, bên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của hoàng tộc, cho rằng họ đã "chối bỏ sự nghiệp và tính cách" của bà Masako.

"Trong 10 năm qua, Masako - người từ bỏ sự nghiệp ngoại giao để cưới tôi, đã làm mọi thứ có thể để thích ứng với môi trường hoàng gia. Việc này khiến cô ấy kiệt sức", ông nói. Cơ quan Hoàng gia sau đó nhận được một loạt email từ người dân Nhật Bản bày tỏ niềm thông cảm với bà Masako.

Dù gặp phải áp lực từ hoàng gia nhưng Nhật hoàng Naruhito vẫn luôn cố gắng để dung hòa. Ông ở bên cạnh bà và chia sẻ mọi khó khăn cùng vợ.

Nhan sắc nữ tính và đậm chất Nhật của Hoàng hậu Masako.

Đỗ Quyên (th)