Thiếu nữ 18 tuổi ngậm ti giả, đóng bỉm và ăn mặc như trẻ lên 3, biết được sự thật phía sau khiến ai cũng nhói lòng

Lạm dụng tình dục - cụm từ đáng sợ chẳng ai muốn nhắc đến vậy mà hàng ngày ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những tâm hồn trẻ thơ non nớt đang phải chịu đựng nỗi đau vì không may trở thành nạn nhân của những tên "yêu râu xanh", những kẻ mất tính người.

Nỗi đau đớn đó không chỉ trong chốc lát sẽ tiêu tan mà nó còn hiện hữu mãi mãi, trong suốt cuộc đời của đứa trẻ. Chúng không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất, tinh thần mà có thể sẽ bị sang chấn tâm lý, có thể dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng và lâu dài trong suốt cuộc đời. Nếu bạn còn nghi ngờ về ảnh hưởng ghê gớm của lạm dụng tình dục thì hãy xem những hình ảnh của cô gái trẻ Tori Hart (18 tuổi) sống tại tiểu bang Oregon (Mỹ), rồi sẽ hiểu.

Tori đã 18 tuổi nhưng lại có lối sống như đứa trẻ lên 3.

18 tuổi, người ta nói đó là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, đáng lẽ Tori sẽ mặc những bộ váy xinh xắn, trang điểm như các bạn nữ khác. Vậy nhưng cô gái ấy lại chỉ thích ngậm ti giả, đóng bỉm và mặc đồ như một đứa trẻ lên 3. Nhìn qua, hẳn nhiều người sẽ nghĩ cô ấy bị "điên". Đúng, cô ấy có vấn đề về tinh thần, nhưng đó không phải do bẩm sinh, do tai nạn tổn thương não, mà là do trầm cảm vì từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Cuộc sống của Tori thực sự không khác gì một đứa trẻ lên 3. Cũng khóc nhè, cáu giận hoặc, bập bẹ tập nói những câu nói đầu đời, cười tươi hồn nhiên...

Thực tế, Tori vẫn làm việc tại một cửa hàng ăn nhanh nhưng cứ trở về nhà là cô nàng lại tự biến mình thành một đứa trẻ nhỏ. Tori cho biết cô đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và "chưa bao giờ có tuổi thơ".

Cô đã chiến đấu với chứng trầm cảm, lo lắng, bất an và chứng rối loạn ăn uống và việc tự "trở về tuổi thơ" sẽ giúp Tori cảm thấy nhẹ nhõm và cảm giác được lấy lại tuổi thơ hồn nhiên của chính mình.

Hiện tại Tori không có bạn trai, cũng không có bố và có một người giúp việc kiêm luôn "bảo mẫu". Đôi lúc người giữ trẻ ấy sẽ kiêm luôn việc làm cha mẹ của Tori, chăm sóc và thậm chí là thay tã cho cô. Ông ấy sẽ đưa ra các hình phạt là viết đi viết lại dòng chữ gì đó hoặc bắt Tori ngồi góc phòng, tất nhiên cũng sẽ có phần thưởng là đồ ăn hoặc đi xem phim nếu Tori "ngoan ngoãn".

Tori nói rằng cô thường cư xử giống như một đứa trẻ ba tuổi vì nó khiến cô cảm thấy mình đang là một đứa trẻ nhỏ, nhưng cũng có lúc cô hành xử như đứa trẻ từ 1-10 tuổi, tùy thuộc vào điều mà cô cần làm.

Lần đầu chia sẻ về lối sống "kỳ dị" của mình, Tori nói: "Nó cho phép tôi lấy lại thời thơ ấu của mình. Nếu tôi ở với một người bạn, tôi sẽ hỏi họ rằng "tôi có thể làm được điều này?" hay "Tôi có thể mặc bộ quần áo này trong ngày hôm nay không?". Tôi nói chuyện bằng giọng con nít và nếu tôi buồn tôi sẽ khóc hoặc cáu giận như một đứa trẻ. Cũng có lúc tôi bò trên sàn nhà".

"Tôi cũng đi ngủ mỗi đêm với một núm vú giả và nó giúp tôi ngủ ngon vì tôi thường xuyên bị mất ngủ. Một đêm tôi đến nhà bạn và tôi không ngủ được vì không có nó. Nó rất nhẹ nhàng và cho tôi cảm giác được an ủi. Tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Khi đó, tôi quên hết mọi thứ khác trên thế giới này. Nó làm cho tôi cảm thấy như mình đang được trải qua thời thơ ấu một lần nữa".

Tori nói thêm: "Tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh lo âu và trầm cảm từ khoảng bốn năm trước và tôi đã từng dùng các loại thuốc khác nhau nhưng không có gì cải thiện. Tôi cảm thấy mình như một xác sống"

Sau đó, Tori phát hiện ra một người bạn qua mạng cũng sống như một đứa trẻ, cô quyết định thử lối sống như vậy và cảm thấy thích điều đó.

Tori ước tính kể từ ngày đó cô đã dành vài trăm đô la cho trang phục, tã và đồ chơi, bao gồm cả những bộ quần áo mà cô mặc ở nơi công cộng.

Tori, hiện đang sống tại nhà của mẹ, cho biết thêm rằng bạn bè và gia đình của cô đã ủng hộ lối sống của cô. Ban đầu, Tori cũng lo lắng rằng mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt kỳ thị, ái ngại, nhưng Tori lại nhận được sự ủng hộ của mẹ, chỉ cần sạch sẽ là được. Tori mong muốn rằng cô và những người bạn đồng cảnh ngộ của mình sẽ nhận được sự ủng hộ, tôn trọng của mọi người xung quanh.

"Tôi đã rất lo lắng khi bắt đầu về những gì mọi người sẽ nghĩ. Có rất nhiều quan niệm sai lầm. Nếu bạn quen biết chúng tôi, chúng tôi là những người bình thường. Tôi chỉ sống cuộc sống của tôi và làm những gì tôi yêu. Tôi không đáng bị ghét", Tori nói.

Theo Helino