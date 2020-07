Mỹ chính thức rút khỏi WHO, Tổng thống Brazil nhiễm COVID-19

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 7/7, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 11.780.467 ca nhiễm virus COVID-19, trong đó có 541.775 ca tử vong, số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 6.775.477 người.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 3.042.461 ca nhiễm và 133.061 ca tử vong. Trong những ngày qua, tại 39 bang của Mỹ số ca mắc mới bùng phát mạnh trong đó 16 bang ghi nhận những ngày cao điểm nhất kể từ khi bùng dịch. Tình trạng số bệnh nhân mắc mới tăng cao đã dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Dù tình hình dịch COVID-19 xấu đi, các quan chức Nhà Trắng cho hay Mỹ sẽ không đóng cửa trở lại nền kinh tế vốn đang lao đao do tác động của lệnh phong tỏa toàn quốc áp đặt vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

Tổng cộng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới gần 12 triệu người. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn phức tạp, ngày 7/7, một quan chức Nhà Trắng thông báo, Mỹ bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thông báo này đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7/2021. Hiện WHO là một trong các tổ chức quan trọng nhất điều phối ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19.



Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Stephane Dujarric đã xác nhận thông báo của Mỹ. Vị này cho biết, dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất quá trình rút cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. "Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang trong quá trình xác minh với WHO xem liệu tất cả điều kiện cho việc rút khỏi tổ chức có được đáp ứng hay không", ông Stephane Dujarric nói.

Trước đó, ngày 29/5, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO với cáo buộc tổ chức này không thực hiện các cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết. Ông Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho WHO để chờ kết luận điều tra về phản ứng của WHO đối với dịch COVID-19. Còn trong bức thư đề ngày 18/5 gửi Tổng Giám đốc WHO, Tổng thống Trump tuyên bố tổ chức này có 30 ngày để "sửa sai", nếu không Mỹ sẽ vĩnh viễn cắt nguồn tài trợ và xem xét lại việc tham gia tổ chức này.

Việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7/2021. Ảnh: Reuters

Các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là ở châu Âu, đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ rút khỏi tố chức và ngưng đóng góp về mặt tài chính do vai trò áp đảo của Washington trong việc tài trợ cho tổ chức này. Theo Washington Post, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói rằng, tiến trình giảm bớt sự tham gia của Mỹ với WHO đang diễn ra nhưng vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với tổ chức này trong tương lai.



Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Trong khi đó tại Brazil, quốc gia Nam Mỹ này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19. Brazil có tổng cộng hơn 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 65.000 ca tử vong vì dịch bệnh, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro đã thường xuyên coi nhẹ mối đe dọa từ virus corona. Ông vẫn tổ chức các buổi vận động bất chấp những khuyến cáo từ chính Bộ Y tế nước này về giãn cách xã hội. Ông Bolsonaro thách thức khuyến cáo về đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngay cả sau khi một thẩm phán ra lệnh yêu cầu ông làm vậy vào cuối tháng 6.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận dương tính với virus COVID-19. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới hôm 7/7, Tổng thống Bolsonaro xác nhận bản thân đã dương tính với virus corona. Vị tổng thống này đã chấp nhận đeo khẩu trang sau một thời gian dài từ chối sử dụng biện pháp bảo vệ này.



Sau khi thông báo kết quả xét nghiệm dương tính, ông Tổng thống Bolsonaro đã bước lùi xa khỏi phóng viên, đồng thời gỡ bỏ khẩu trang và cười lớn: "Hãy nhìn mặt tôi đây. Tôi khỏe, cảm ơn Chúa. Cám ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi, cũng như cảm ơn những người đã chỉ trích tôi, không vấn đề gì cả, hãy tiếp tục chỉ trích nhiều nhất có thể", ông Bolsonaro nói.

Thông tin về việc ông Bolsonaro nhiễm virus COVID-19 xuất hiện từ tối ngày 6/7, sau khi truyền thông địa phương cho biết nhà lãnh đạo Brazil xuất hiện một số triệu chứng như sốt 38 độ C và ho liên tục. Ông Bolsonaro sau đó đã phải tiến hành xét nghiệm virus corona.

L.Vũ (th)