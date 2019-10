Thanh niên khỏa thân lẻn vào sàm sỡ vợ hàng xóm trong đêm

Sáng sớm ngày 25/8, công an thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhận được điện thoại báo án từ gia đình chị Vương, chị này cho biết có người lạ đột nhập vào nhà mình.



Đêm hôm đó, chị Vương cùng con trai đang ngủ trong phòng, chồng chị ngủ ở phòng khác bên cạnh. Đang ngủ say, trong mơ chị cảm thấy có người đứng cạnh mình nhưng vẫn ngỡ là ông chồng sống cùng chung mái nhà với mình nên cũng chỉ mắng một câu "đồ thần kinh" rồi thôi.

Một lúc sau, khi vật vờ mở mắt ra thì phát hiện có một người đàn ông lạ đứng ngay trước đầu giường của mình. Chị này liền đứng bật dậy, gọi cho chồng, nhưng khi anh chồng ra đến nơi thì tên kia lập tức biến mất theo đường cửa sau.

Căn phòng thuê- nơi ở của nạn nhân

Ngay sau đó, chị Vương cùng chồng kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, kết quả không thấy bị mất gì.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát điều động đến hiện trường kiểm tra camera an ninh tại khu nhà nơi nạn nhân ở. Camera cho thấy, khoảng 3h40 ngày hôm đó, một người đàn ông khỏa thân xuất hiện xung quanh căn phòng thuê của gia đình chị Vương.

Hắn ta không mặc quần áo, đi chân đất, dáng vẻ hết sức bình tĩnh, và chỉ thấy hắn đi đến trước cửa một hộ gia đình rồi dùng đèn pin trong điện thoại chiếu sáng rồi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát nghi ngờ đối tượng là hàng xóm sống cùng khu với nạn nhân. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã điều tra và khống chế được đối tượng họ Nam.

Được biết, họ Nam, người tỉnh Hà Bắc, hiện đang làm việc tại thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô. Ban đầu khi mới bị bắt giữ, hắn một mực phủ nhận nói đêm đó hắn uống rượu say không nhớ gì hết. Qua một hồi thuyết phục, răn đe, hắn mới thành thực khai báo sự việc.

Đối tượng bị thẩm vấn tại đồn công an Hôm đó, sau khi uống rượu say, đối tượng khỏa thân đi loanh quanh khắp tầng khu nhà nơi hắn ở, dùng tay đẩy cửa từng nhà để thử vận may. Nào ngờ đẩy đến cửa nhà chị Vương thì vừa hay cửa không khóa, hắn liền lẻn vào, sau đó tiến đến đầu giường chị này hết hôn, lại sờ mó sàm sỡ khi chị này đang ngủ say.

Được hỏi về lý do dẫn đến hành vi xấu này, hắn cho biết do bản thân và bạn gái yêu xa đã lâu lại cộng thêm hôm đó say rượu không kiểm soát được. Tại đồn công an, đối tượng tỏ ra vô cùng ăn năn.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát thành phố Giang Âm bắt giữ vì tội sàm sỡ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra chi tiết và xét xử.

Theo Nhịp Sống Việt