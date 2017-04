Sư cô đau xót đồng hành cùng Nhật Linh những ngày cuối ở Nhật

“Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình và lòng thương cảm của cộng đồng trước sự ra đi của con đã được xoa dịu phần nào. Diệu An đang bình yên bên Phật rồi”, sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật Tử Việt Nam tại Nhật Bản, nói về bé Lê Thị Nhật Linh trong cuộc phỏng vấn riêng với PV hôm 16/4.

Là người đầu tiên cùng gia đình đến nhận diện thi thể Nhật Linh khi bé được tìm thấy, sư cô Tâm Trí cũng được cha mẹ Linh tin tưởng gửi gắm để tiến hành các thủ tục tâm linh cho bé.

“Lúc đó, nhìn gương mặt thánh thiện của cháu như đang ngủ, cùng với mong muốn của người cha, cô đặt pháp danh cháu là Diệu An. ‘Diệu’ là ‘diệu dụng’ thành ngữ quan trọng trong kinh Bát nhã, gần với thế giới giác ngộ của chư Phật; còn ‘An’ là an lạc, an ổn, an trí, an cư. ‘Diệu An’ là cầu cho cháu siêu sinh về miền cực lạc, về với cõi an lành của chư Phật", sư cô giải thích.

Ngày 31/3, sau khi tổ chức tang lễ cho bé Nhật Linh, sư cô Tâm Trí cũng làm lễ quy linh cho bé về với cửa Phật. Giờ đây, sư cô đang chuẩn bị để cùng bố mẹ Nhật Linh tới đồn cảnh sát vào để nói chuyện về nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Hành trình xót xa

Vị sư cô, hiện sống tại chùa Nisshinkutsu (Tokyo), cho biết được sự tin tưởng của gia đình Nhật Linh và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sư cô thường xuyên liên lạc với đồn cảnh sát Higashi Matsudo ở tỉnh Chiba. Vì vậy nếu có tiến triển mới trong quá trình điều tra, sư cô cũng nhận được thông báo từ phía cảnh sát.

Khoảng 8h sáng 14/4, cảnh sát Miyamoto thuộc đồn cảnh sát Higashi Matsudo ở tỉnh Chiba, nơi điều tra vụ em Nhật Linh, gọi cho sư cô báo rằng họ đã bắt được nghi phạm.

"Theo luật pháp Nhật Bản, khi nghi phạm chưa trả lời điều gì, cảnh sát cũng chưa thể khẳng định hay buộc tội được. Nhưng cô tin cảnh sát sẽ có phương pháp để tìm ra thêm những manh mối và chắc chắn cần phải có thời gian", sư cô Tâm Trí chia sẻ.

Sư cô Thích Tâm Trí bên cạnh linh cữu bé Nhật Linh tại Nhật. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sư cô nhớ lại hành trình đầy đau đớn của bố mẹ Nhật Linh từ khi biết tin con bị sát hại. Khi cảnh sát báo tìm thấy thi thể của em, sư cô và bố mẹ Nhật Linh đã tức tốc tới nhận diện. Ngày hôm sau, họ lên đồn cảnh sát khai báo về giấy tờ như giấy chứng tử, giấy chứng nghiệm tử thi, rồi đưa tử thi đi bảo quản, làm thủ tục mang về Việt Nam, xin cho bé vé máy bay... và cả những thủ tục về tâm linh.

Sư cô nói việc xảy ra với con gái khiến bố của bé là anh Hào vô cùng đau khổ. "Bé mất tích hôm 24/3 thì đến 26/3 phát hiện thi thể. Tối 30/3, khi đó trời vẫn lạnh tê tái. Vừa về đến nhà khoảng 6 giờ tối, anh Hào đi đâu biệt tích, cả cảnh sát và vợ đều lo lắng", vị sư kể với Zing.vn.

Lúc đó, sư cô đang trên đường đến nhà anh Hào để lập bàn thờ cho bé thì nhận được điện thoại của chị Nguyên vợ anh nói không biết chồng đi đâu. Sư cô vừa đến nơi, người cảnh sát Miyamoto gặp cũng liền nói: “Thầy ơi giúp đỡ cho tôi, chứ không tìm được anh Hào thì…”.

Cuối cùng, ai cũng sửng sốt thấy anh Hào đi trên taxi về nhà. Anh tự đi mua chiếc bánh kem thật to, rồi hoa quả, bánh trái để cho con.

Lập bàn thờ cúng xong, luật sư và phóng viên mấy đài truyền hình tới, phỏng vấn anh Hào về vấn đề tổ chức làm lễ cầu siêu cho Nhật Linh tại nhà tang lễ Matsudo vào ngày hôm sau.

"Họ hỏi anh Hào rằng anh có muốn nói gì trong lễ cầu siêu. Anh Hào nói: 'Tôi muốn tất cả mọi người phải đồng thanh trả lời với tôi rằng con tôi chưa chết, con tôi vẫn còn sống'. Ai nghe cũng xót xa", sư cô Tâm Trí nhớ lại.

Ông trời cũng khóc

Hôm 31/3, đúng 12 giờ trưa, sư cô cùng bên tổ chức tang lễ và cảnh sát đưa thi hài bé Nhật Linh về nhà, ở đây một tiếng rưỡi. Sau đó, bé được đưa đến nhà tang lễ để chuẩn bị làm lễ cầu siêu. Nhiều người Việt Nam cũng như những người dân địa phương, đặc biệt là các phụ huynh, bạn bè, thầy cô giáo tại trường Mutsumi của Nhật Linh, đã đến gặp bé lần cuối.

Theo lời sư cô, khoảng 500 người cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đã đến dự lễ cầu siêu cho bé Nhật Linh. Buổi lễ diễn ra bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật. Cả hội trường nhà tang lễ đồng thanh niệm Phật hồi hướng cho Nhật Linh sớm siêu sinh tịnh độ.

"Hôm đó, khi đưa linh cữu của cháu về nhà, mưa rơi lất phất. Chiều tối, trời lạnh buốt dù thời điểm này thường đã ấm hơn, và mưa tầm tã. Cô nghĩ như ông trời cũng đang khóc vì sự ra đi của Nhật Linh", sư cô chia sẻ.

Sư cô Tâm Trí kể trong buổi lễ, bạn bè của Linh khóc nức nở. Hơn 200 phụ huynh cũng có mặt. "Mọi người cùng đồng thanh niệm Phật, chắc có lẽ khoảng hơn một giờ âm thanh vang vọng lên", sư cô nói.

Sau khi làm lễ xong, bố mẹ Nhật Linh đưa cháu về nhà. Sáng hôm sau, tức ngày 1/4, linh cữu Nhật Linh được đưa ra sân bay Narita lúc 9h để làm thủ tục hải quan. Đến sáng 2/4, cảnh sát tiễn bố mẹ bé ra sân bay để đưa con gái về quê.

Khi được hỏi về những khó khăn trong suốt quá trình lo hậu sự cho Nhật Linh, sư cô Tâm Trí khẳng định sẽ không làm được như vậy nếu không có cộng đồng. "Trong cộng đồng của mình, mọi người đều dốc tâm trí, người thì đến tận nơi phúng điếu, người ở xa thì gửi nén hương lòng", sư cô nói.

"Có cả những người Nhật Bản biết được thông tin, họ liền quyên góp tiền để giúp đỡ như vị giáo sư của Đại học Bukkyo Daigaku ở Kyoto. Một số chùa Nhật Bản, họ viết bài vị tên của Nhật Linh để cầu siêu: chùa Quốc Phần ở Nagano, chùa Sendai ở Ishinomaki, chùa của thầy Yoshimizu Gakkugen...".

Sư cô nói việc nghi phạm Shibuya bị bắt cũng xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình trong những ngày qua và cũng làm cho cộng đồng cảm thấy nhẹ nhõm. Rất nhiều người chia sẻ tin này trên mạng xã hội cùng câu “Nam mô A di Đà Phật” để cầu cho Nhật Linh yên nghỉ nơi chín suối.

Sư cô hy vọng rằng nếu đúng nghi phạm là hung thủ, ông ta có thể tự thú, bộc bạch hết hành vi của mình.

