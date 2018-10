Sau bữa ăn khuya định mệnh, cô gái trẻ đột ngột qua đời bí ẩn, dân mạng hoang mang về nguyên nhân thực sự của cái chết

Câu chuyện đau lòng xảy ra với cặp đôi trẻ sống ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào 3 năm trước, cô gái tên Tiểu Điền đến Tây An làm việc tại một cửa hàng quần áo, cô cùng bạn trai là Tiểu Lý thuê nhà sống cùng nhau ở khu Liên Hồ, thành phố Tây An. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì bi kịch xảy ra.

Được biết, vào 1 giờ sáng ngày 1/10, Tiểu Điền dùng điện thoại đặt 1 phần cà tím xào, 2 phần bột bắp và 1 phần cơm ở nhà hàng Tây Môn ăn cùng bạn trai. Nhưng đến sáng ngày 2/10, Tiểu Điền đột ngột qua đời, trong khi đó Tiểu Lý cũng nhập viện cấp cứu nhưng may mắn qua khỏi.

Cô gái qua đời đột ngột sau bữa ăn khuya định mệnh.

Chiều hôm qua ngày 7/10, Tiểu Lý đã có thể nói chuyện được, anh chia sẻ với truyền thông về sự việc đau lòng vừa qua. Anh kể: "Khoảng 8 giờ sáng ngày 1/10, dạ dày của tôi bắt đầu đau, sau đó thì nôn mửa nhiều lần. Trong khi đó, Tiểu Điền cũng nói với tôi rằng cô ấy không khỏe, hai chúng tôi vội vã đến phòng khám gần nhà để gặp bác sĩ". Tiểu Lý cho biết, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng họ đã bị ngộ độc thực phẩm, nên đã cho truyền dịch rồi bảo về nhà nghỉ ngơi.

Tiểu Lý nhớ lại, lúc 1 giờ sáng ngày 2/10, anh vẫn cảm thấy không khỏe nhưng đã quá trễ để đến phòng khám lần nữa. Đến 8 giờ sáng, dạ dày Tiểu Lý đau đến không thể chịu nổi, anh gọi cho em trai đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh nói: "Lúc đó, Tiểu Điền vẫn đang ngủ, cô ấy nói mệt nên không muốn thức dậy, tôi đã nhờ em trai đưa đến phòng khám để gặp bác sĩ lần nữa. Khoảng 1 tiếng sau, tôi bảo em trai quay về đón Tiểu Điền, nhưng thằng bé bảo rằng gọi điện thoại không ai bắt máy, sau đó nó đã mở cửa vào nhà và phát hiện Tiểu Điền không có phản ứng gì, miệng thì sùi bọt mép nên liền cấp cứu, sau đó đến phòng khám đón tôi về. Khi đội cấp cứu đến nói rằng Tiều Điền đã qua đời, rồi báo cảnh sát. Mọi người cùng tôi làm vài thủ tục, lúc đó tôi quá mệt, đầu óc cũng không được tỉnh táo, họ đã đưa tôi đến bệnh viện Tây An để tiếp tục điều trị. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 1 năm, hình ảnh cô ấy vẫn còn đầy trong điện thoại của tôi, không ngờ cô ấy đã đi rồi".

Cư dân mạng nghi ngờ đồ ăn có độc. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo kiểm tra của bệnh viện Tây An, các bác sĩ cho biết hồ sơ bệnh án có ghi: "Sau khi ăn cà tím và bột bắp, cô Điền đã nôn mửa liên tục và được điều trị tại bệnh viện địa phương và chẩn đoán ngộ độc thực phẩm". Tiểu Lý cho biết, cảnh sát đã điều tra vụ việc vào ngày Tiểu Điền qua đời nhưng vẫn chưa có kết quả. Trước sự mất mát này, gia đình cô Điền đã đề nghị khám nghiệm tử thi để biết được nguyên nhân cái chết. Chiều ngày 7/10, Tiểu Lý đã liên lạc với cảnh sát Tây An nhưng không ai nghe máy.

Trước mắt, các tổ chức có liên quan đến vụ việc bao gồm nhà hàng và người giao hàng cũng đều được triệu tập để tiếp nhận điều tra. Đại diện nhà hàng cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác cùng cảnh sát để điều tra vụ việc, nếu như thực phẩm của nhà hàng có vấn đề, chúng tôi bằng lòng chịu trách nhiệm tất cả". Cái chết bí ẩn của Tiểu Điền vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Sự việc đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người hoài nghi đồ ăn có độc hoặc cũng có khả năng Tiểu Điền có tiền sử bị bệnh và không phù hợp với đồ ăn này nên mới xảy ra trường hợp đau lòng như thế.

Theo Jia You

Helino