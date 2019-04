Nữ hành khách đề nghị xe buýt dừng chờ người không được liền cướp lái và đánh bị thương tài xế

7 giờ sáng ngày 15/4 vừa qua tại Nam Xướng, Trung Quốc, một nữ hành khách lên xe buýt số 221. Do bạn của cô ở phía sau chưa kịp lên xe, cô này liền đề nghị lái xe cho dừng lại để chờ. Tuy nhiên tài xế không đáp ứng do xe đã khởi hành khỏi điểm đón khách một đoạn. Người phụ nữ này liền tức giận cướp lấy vô lăng và đánh bị thương tài xế. Rất may tài xế đã kịp thời đạp phanh nên không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Đoạn camera ghi lại cảnh nữ hành khách đánh tài xế

Sau đó, người phụ nữ muốn xuống xe nhưng đã bị tài xế giữ lại. Hiện cô đang bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc gây nguy hiểm đến an ninh công cộng. Sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng đều lên tiếng chỉ trích hành vi liều lĩnh này của người phụ nữ.

S.S (Theo Sina Trung Quốc)