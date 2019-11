Nổ mỏ than Sơn Tây Trung Quốc, 24 người thương vong.

Lực lượng cứu hộ đang di chuyển một nạn nhân ra khỏi khu vực tai nạn

Chiều 18/11, Cơ quan Quản lý an toàn mỏ than tỉnh Sơn Tây cho biết, có 35 công nhân đang làm việc trong mỏ than tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tại thời điểm tai nạn.



Được biết ngay khi tai nạn xảy ra đã có 11 người đã kịp thời thoát được ra ngoài, số người bị thương đang trong tình trạng ổn định.

Vấn đề tai nạn trong các mỏ than ở Trung Quốc là chủ đề nhức nhối bởi việc khai thác chui cũng như những điều kiện thiếu an toàn tại các hầm mỏ Trung Quốc khiến những công nhân làm việc tại đây luôn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, vào tháng 12/2018, ít nhất 7 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Tháng 10/2018, một vụ sập hầm mỏ tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này làm 21 công nhân tử vong.

