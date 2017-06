Nhiều cô gái sẵn sàng "cưới chạy" vì lý do khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Mỗi cặp đôi khi yêu nhau đều mơ ước đến một hôn lễ hạnh phúc và vui vẻ. Họ sẽ nhận được những lời chúc phúc ngọt ngào từ phía mọi người. Nhưng có những đám cưới "chạy" đã khiến cho nhiều người khi biết lý do đã xúc động nghẹn ngào và thương cảm cho đôi trẻ.

Vì lý do sức khỏe mà nhiều đám cưới phải gấp rút thực hiện trên giường bệnh. Nỗi đau sinh ly tử biệt đã là nỗi ám ảnh không chỉ cho người trong cuộc mà cả những người tham dự cũng đau thương. Đám cưới là dịp trọng đại nhưng cũng là phút giây chia xa của những cặp đôi bất hạnh.

Xót xa đám cưới khẩn cấp trên giường bệnh

Đám cưới gây xúc động với rất nhiều người có mặt.

Một đám cưới diễn ra với sự chuẩn bị chưa đầy 24 tiếng tại đảo Tenerife, Tây Ban Nha đã khiến nhiều người dân sửng sốt. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tờ Metro đã đưa tin chi tiết về vụ việc này.

Theo đó, cô dâu Tracy Brooks 45 tuổi đã quyết định làm đám cưới với bạn trai Ray Kershaw 63 tuổi. Họ yêu nhau và dự định sẽ tổ chức lễ cưới trong vòng mấy năm tới. Tuy nhiên điều thương tâm lại ập đên khi Ray bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và sẽ không còn sống được bao lâu. Đặc biệt khi tình trạng bệnh tật càng tồi tệ, Ray đã quyết định cùng bạn gái kết hôn ngay trên giường bệnh.

Và tâm nguyện của cặp đôi đã được thực hiện bởi sự hào phóng và lòng tốt của những người xa lạ, đặc biệt là quỹ từ thiện Gift of a Wedding, đôi uyên ương người Anh tổ chức hôn lễ hôm 20/5. Cụ thể, hôn lễ của cặp đôi này được chuẩn bị trong vòng chưa tới 24 giờ. Những người hảo tâm xa lạ đã góp tiền mua bánh cưới, hoa cưới và mọi thứ cần thiết cho ngày vui, khi nhận được kêu gọi trên Facebook của Gift of a Wedding.

Theo đó, Ray và vợ trao lời nguyện ước trong một buổi lễ xúc động, có sự tham gia của người thân, bạn bè, y tá bệnh viện, trong buổi chiều 20/5. Melissa King, cháu gái của Tracy kiêm phù dâu, cho biết đôi vợ chồng trẻ nghẹn ngào trước tấm ân tình của mọi người.

Cô cháu gái chia sẻ: "Ray và Tracy biết căn bệnh này đã tới giai đoạn cuối nên cả hai muốn kết hôn. Những gì tổ chức từ thiện Gift of a Wedding làm thật không thể tin nổi. Họ đã chuẩn bị cả đêm để đám cưới diễn ra. Tôi biết Ray và Tracy không thể cảm ơn hết tất cả mọi người vì đã giúp giấc mơ của họ thành hiện thực. Chúng tôi không tin nổi đã có bao nhiêu người đã ủng hộ ở một thông báo ngắn gọn như vậy".

Còn tổ chức Gift of a Wedding sau đó cũng đăng lời cảm ơn tới các mạnh thường quân: "Rochdale, các bạn là những người tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì đã chung tay giúp chúng tôi tổ chức đám cưới khẩn cấp ngày hôm nay".

Lễ cưới cảm động của cô gái trẻ 16 tuổi dành cho bạn trai bị ung thư

Cô gái trẻ ở Anh có tên là Amie Cresswell 16 tuổi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bạn trai khi quyết định kết hôn với anh trước khi anh qua đời 3 ngày vì bệnh ung thư bạch cầu.

Cô gái trẻ 16 tuổi quyết định làm đám cưới với bạn trai ngay trên giường bệnh.

Ngày 24/6/2014, Amie đã chia sẻ cô cảm thấy rất đau lòng khi biết tin không tốt về sức khỏe của bạn trai. Và cuối cùng cô đã cùng bạn trai đã tập hợp bạn bè và gia đình để làm lễ cưới bên giường bệnh sau khi Omar ngỏ lời cầu hôn Amie bằng một bông hoa thay nhẫn. Trong lễ cưới xúc động này Amie mặc áo cưới và tóc cài hoa, đã ở bên cạnh người chồng đoản mệnh của mình cho đến khi cậu từ giã cõi đời.

Nói về đám cưới, Amie chia sẻ: “Chúng tôi đã nói về việc kết hôn nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm điều đó ở tuổi 16. Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng già đi. Buổi lễ thật buồn, nhưng thật sự tuyệt vời!”.

Trong lễ cưới này, bà Mirabela mẹ của chú rể Omar đã nắm tay Amie, bà Mirabela cho biết bà rất xúc động và cảm thấy tự hào khi nhìn con trai mình tại lễ cưới đặc biệt. Và bà nói: “Tôi đã mất Omar nhưng tôi có được con dâu tuyệt vời nhất thế giới”.

Phía mẹ của Amie, bà Becky Cook, cho biết dù rất yếu nhưng người con rể xấu số không quên xin phép bà được cầm lấy tay người phụ nữ của đời mình. “Tôi chỉ muốn bọn trẻ có được ngày tuyệt vời của mình. Bạn có thể nhìn thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào. Nụ cười của cậu ấy đã cho bạn biết điều đó”, mẹ của cô dâu cho biết.

Chú rể vĩnh viễn ra đi sau 10 tiếng cử hành hôn lễ

Chỉ sau 10 tiếng cử hành hôn lễ, chú rể đã mãi mãi ra đi.

Một video được đăng tải trên youtube vào năm 2015 về một lễ cưới đặc biết. Theo đó, Hasset Go, người đăng tải video đầy xúc động này lên trang Youtube, cho biết em trai anh là Rowden Go Pangcoga, 29 tuổi, và bạn gái Leizel May dự định kết hôn vào ngày 8/7 tới, đúng vào dịp sinh nhật tuổi 30 của Rowden.

Khi kết hoạch đang tốt đẹp thì bất ngờ hồi tháng 5, Rowden Go Pangcoga biết tin mình đang mắc ung thư giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi qua đời, mong muốn lớn nhất của anh là được làm đám cưới với người bạn gái lâu năm Leizel. Cả hai cũng đã có một cô con gái 2 tuổi xinh xắn.

Vì anh đang phải nằm điều trị trên giường bệnh và không thể tự bước vào lễ đường, người thân của Rowden đã quyết định sẽ hiện thực hóa giấc mơ đó bằng việc tổ chức hôn lễ cho cặp đôi ngay tại bệnh viện. Những người chứng kiến đã không cầm được nước mắt trong giờ phút vợ chồng anh trao lời thề và nhẫn cưới.

10 tiếng sau khi tổ chức đám cưới, Rowden trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào ngày 11/6.

Đỗ Quyên (th)