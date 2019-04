Nhà thờ Đức Bà sụp đổ: Công cuộc phục dựng khó khăn như thế nào và mất bao nhiêu thời gian?

Nhà thờ Đức Bà cháy lớn và sụp đổ phần mới vào tối 15/4 (giờ Paris). Người dân Pháp đã vô cùng tiếc nuối và đau xót trước sự phá hủy của một di tích có niên đại đến 850 năm. Họ không tin vào mắt mình khi chứng kiến khoảnh khắc mái vòm hơn 1.000m2 đổ sập.

May mắn ngày 11/4, thông tin từ AFP, một chiếc cần cẩu cao 100 mét đã được huy động hôm 11/4 để di dời 16 bức tượng đồng qua mái Nhà thờ Đức Bà Paris, trong đó có 12 bức tượng của các tông đồ và 4 bức tượng của nhà truyền giáo. Sau khi tiếp đất, các tác phẩm nghệ thuật màu xanh xám được đưa lên xe tải hướng về miền Tây Nam nước Pháp để phục chế.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà.

Được biết, trước đó Nhà thờ Đức Bà đã ở trong tình trạng không tốt suốt một thời gian khi bên cạnh lối vào chính phía tây đã có các vết nứt lớn đã xuất hiện trên mặt tiền và những thanh giữ cửa có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào nếu gặp phải bão lớn.

Trong trận hỏa hoạn cấp độ nặng này, nhà thờ bị thiệt hại như sau: Hệ thống đàn ống lớn bị vỡ nát, cửa sổ hoa hồng hư hại nhẹ, các bức tranh Mays hư hại do khói, mão gai an toàn, mái nhà 1.000m2 bị hư hại, đàn ống nhỏ hư hại do lửa, tượng gà trống có thánh tích bị nung cháy.

Đặc biệt phần mái hơn 1.000m2 bị hư hại là một thách thức với quá trình phục dựng. Ngày 15/4, Tổng thống Pháp kêu gọi các "Mạnh Thường Quân", quỹ quốc tế chung tay xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà. Hiện tại, 3 tỉ phú Pháp đã đồng ý chi tiền cho việc đại phục dựng này.

Người dân đau xót trước cảnh mái vòm của Nhà thờ Đức Bà đổ sập.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phục dựng Nhà thờ Đức Bà vô cùng tốn kém và mất thời gian. Nhiều chuyên gia cho rằng có thể phải mất cả thập kỉ để làm công việc này. Cụ thể, để làm lại phần mái của nhà thờ, họ sẽ phải cần đến 1.300 cây gỗ sồi lớn. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, những cây gỗ lớn như vậy hiện tại ở Pháp "đã không còn".

Nhưng có ý kiến lại phản đối quá trình phục dựng kéo dài cả thập kỉ. Cụ thể, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang nói: "Chúng ta phải tự đặt ra một thời hạn chặt chẽ hơn, giống như những dự án lớn trong quá khứ". Ông cho rằng, phục dựng cả một thập kỉ chỉ là một "trò đùa".

Cảnh tượng đau xót của nhà thờ Đức Bà Paris.

Khoảnh khắc mái vòm Nhà thờ Đức Bà bị cháy rụi.

Người dân quỳ sụp xuống khóc và xót xa cho Nhà thờ Đức Bà.

Nhà thờ Đức Bà Paris là công trình tôn giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic ở Pháp, cũng là nhà thờ chính của Tổng giáo phận Paris. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành năm 1345. Hai tòa tháp ở mặt tiền cao 69m và là điểm cao nhất ở Paris cho đến khi tháp Eiffel hoàn thành năm 1889.

Đỗ Quyên