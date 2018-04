Người vợ dành 1 tiếng 38 phút để nói hết những điều muốn nói với chồng trước khi anh chết trong vòng tay cô

Amy Donnelly, 33 tuổi đến từ Hampshire (Anh) như sụp đổ cả thế giới vì mất đi người chồng Gareth Donnelly, một sĩ quan cảnh sát khi con gái họ chỉ mới 6 tháng tuổi. Trong những giờ phút hấp hối cuối cùng, Amy đã tận dụng thời gian đó để nói hết với chồng những điều cô cần nói và sau đó thì cố gắng gượng dậy một mình nuôi con, quyết tâm học cách cười một lần nữa. Góa phụ đã dũng cảm lập ra trang blog trên Facebook mang tên Widowed, Young & A Mum để giúp đỡ những người khác có cùng hoàn cảnh giống cô vượt qua đau buồn này.

Vừa gặp Gareth, Amy đã muốn được cưới anh làm chồng. (Ảnh: Internet)

Amy và Gareth gặp nhau vào tháng 12/2010 tại Legoland. Cô ấy từng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt như thế nào khi vừa nhìn thấy Gareth. Cô nói: “Lúc đó tôi đã nói với mọi người rằng, tôi sẽ cưới anh ấy. Được yêu Gareth là điều vui vẻ nhất đối với tôi. Chúng tôi đã chia sẻ tình yêu vào từ đêm thứ 6 ấy. Chúng tôi đã cùng mặc pijama, cùng uống rượu và xem chương trình truyền hình yêu thích”.

Trước khi cặp đôi yêu nhau, Gareth đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tinh hoàn. (Ảnh: Internet)

Trước khi cặp đôi yêu nhau, Gareth đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tinh hoàn và trải qua cuộc phẫu thuật tim để chỉnh sửa phình động mạch chủ. Sau 3 năm quen nhau, cặp đôi chính thức kết hôn ở Cyprus, Trung Đông vào tháng 8/2013 và bắt đầu cố gắng có em bé.

Cả hai đều rất cố gắng và khi Amy mang thai, Gareth đã vô cùng tự hào khi chưa bao giờ dám mong đợi rằng họ có thể có con khi anh phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tháng 5/2016, một kiểm tra cho thấy cuộc phẫu thuật tim của Gareth đã thất bại. Tháng 10/2016, khi Amy mang thai 7 tháng, Gareth đã phải trải qua cuộc phẫu thuật chèn van tim nhân tạo và kịp bình phục khi con gái Matilda ra đời vào tháng 1/2017.

Gareth kịp chống chọi với căn bệnh ung thư và chứng kiến con gái chào đời. (Ảnh: Internet)

Gareth luôn mong muốn được trở thành người cha thực thụ. (Ảnh: Internet)

Có một hôm gia đình đi cắm trại cùng bạn bè, Gareth đã ho ra máu và Amy lập tức đưa anh đến bệnh viện và sau đó bảo mẹ cô đến đón Matilda. Gareth đã phải ở lại qua đêm để làm cuộc kiểm tra phần ngực, nhưng anh có cuộc hẹn với bệnh viện vào những ngày sau nên đã xuất viện vào ngày 9/7/2017.

Amy nói: “Lúc đó tôi có cảm giác rất tệ hại như kiểu anh ấy sắp phải đi xa và Gareth cũng nghĩ như thế. Quãng đường lái xe từ bệnh viện về nhà mất 1 tiếng 38 phút và tôi biết rằng đây có thể là thời gian duy nhất mà tôi cần phải tranh thủ để nói với anh ấy những gì tôi cần nói. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi yêu bộ râu và vết sẹo nhỏ trên cổ tay anh ấy. Anh ấy đã gửi tin nhắn cho bố mẹ đỡ đầu của Matilda để nói với họ rằng anh ấy trân trọng mối quan hệ này như thế nào. Giây phút đó, chúng tôi đều đang rất sợ hãi”.

Amy kịp nói những điều cần nói với chồng trong suốt 1 tiếng 38 phút trước khi anh qua đời trong vòng tay cô. (Ảnh: Internet)

Trong vòng 10 phút trước khi về đến nhà, Gareth đã ra đi. Các bác sĩ đã đến sau đó vài phút nhưng không thể cứu được anh ấy. Kết quả khám nghiệm cho thấy phổi của Gareth đã bị xuất huyết vì anh uống Warfarin nên máu không đông.

Amy đau đớn chia sẻ: “Tất cả những thứ khiến cuộc sống tôi hạnh phúc, an toàn và vui vẻ đã mất rồi. Matilda mới 6 tháng tuổi, con bé còn quá nhỏ để biết được nỗi đau và sự mất mát này. Được bên cạnh con gái như thế này cũng tốt cho tôi, để tôi nhìn thấy được hình ảnh của bố con bé. Có những người không may mắn để biết rằng mình sắp mất đi người thân yêu và có những lời cuối cùng họ cũng chưa kịp nói. Nhưng tôi và Gareth đã may mắn khi tôi có thể nói được câu “Em yêu anh” và anh ấy cũng thế”.

Amy nói rằng cô ấy quyết tâm trở thành một người mà Gareth có thể tự hào. Cô thích nói về người chồng quá cố của mình, cô luôn hạnh phúc khi được cưới anh làm chồng, dù thời gian bên nhau chỉ có 7 năm, 1 tiếng 38 phút nhưng cũng đủ để cô ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.

The Helino