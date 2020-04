Người phụ nữ vung tay chống trả cảnh sát trên gờ tường và câu chuyện phía sau bức ảnh khiến nhiều người xót xa

Năm 1942, bà Egbert đang sống tại tòa nhà số 497 đường Dean, New York, Mỹ đã bước ra khỏi cửa sổ và đứng trên gờ tường tầng 2 tuyên bố sẽ nhảy xuống. Điều đó khiến cảnh sát và người đi đường chú ý và ngay lập tức tìm cách can ngăn bà lại.

Nhiếp ảnh gia của tờ báo Tin tức hàng ngày New York đã bắt được khoảnh khắc bà đang trong tư thế vung tay lên, còn một cảnh sát thì đang cố né tránh. Khi đó, bà Egbert cầm một chiếc gương trên tay và đang tìm cách chống trả lại những người cảnh sát xung quanh mình.

Thế nhưng, điều gì đã khiến bà Egbert đi ra ngoài gờ tường và tỏ ra quẫn trí đến vậy?

Được biết, bà Egbert có một người con trai tên là Fred. Sau khi gia nhập quân đội, Fred không một lần gửi thư về cho gia đình. Điều này khiến bà Egbert vô cùng lo lắng. Bất cứ người mẹ nào trong tình huống này, vào thời điểm chiến tranh đang nổ ra, đều lo sợ rằng con trai mình đã chết trên chiến trường.



Và vì đau khổ, sợ hãi, bà Egbert đã trèo ra gờ tường tầng 2 và tuyên bố mình sẽ nhảy lầu tự tử. Ngay bên dưới bà là những hàng rào sắt nhọn.

Trong khi một đám đông đang tụ tập trên đường phố và theo dõi, cảnh sát đã lập tức tìm cách can ngăn bà lại. Một người cảnh sát đã cố gắng nói chuyện với bà Egbert từ cửa sổ, trong khi đó những người khác tìm cách giăng lưới ở bên dưới.

Trong bức ảnh, hai sĩ quan Ed Murphy và George Munday đang cố gắng thuyết phục bà Egbert quay trở lại nhà nhưng vì quá quẫn trí, bà đã vung chiếc gương trên tay vào người họ. Ngay sau đó, cảnh sát đã nắm được tay bà Egbert và đẩy bà xuống lưới.

Ước tính có khoảng 600 người chứng kiến vào thời điểm đó và đã nhanh chóng giải tán sau khi bà Egbert được đưa đến Bellevue để theo dõi sức khỏe.

Theo hồ sơ điều tra dân số, bà Egbert lúc đó 44 tuổi, thay vì 50 tuổi như ban đầu các tờ báo đưa tin, còn chồng bà là ông John Egbert 64 tuổi và con trai Fred là 20 tuổi.

Bức ảnh này được đăng tải lần đầu trên ấn phẩm International News với tiêu đề Three Cops and A Woman In Life and Death Drama (tạm dịch: Ba cảnh sát và một người phụ nữ trong khoảnh khắc giữa sống và chết).

Bức ảnh cũng đã đề phần ghi chú rằng: "Bức ảnh được chụp lại vào ngày 19/3 tại khu dân cư Brooklyn. Bà Edna Egbert, 50 tuổi, đứng trên gờ tường tầng 2 tại căn hộ của mình trong khi 3 cảnh sát đang cố gắng khuyên can bà tự tử. Không thể can ngăn người phụ nữ, các cảnh sát đã buộc phải đẩy bà từ gờ tường xuống dưới đất, nơi đã được giăng lưới để bà không bị thương. Một người cảnh sát đã phải giữ bà Egbert trên gờ tường hơn 25 phút trong khi những người khác tìm cách giăng lưới ở dưới."

Theo Báo Dân sinh