Não cá vàng: Đi du lịch về, bà mẹ mới tá hoả phát hiện quên đứa con ở sân bay

Ngày 28/5, 4 mẹ con gồm mẹ Nicola Purdy, con trai lớn Jack, 24 tuổi, Alex, 12 tuổi và Darcie, 11 tuổi lên đường đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo thơ mộng tại Hy Lạp. Theo kế hoạch đã vạch sẵn ở nhà, đến ngày 4/6 cả gia đình sẽ trở về Wales.

Tuy nhiên, trên về, ở sân bay Heraklion thì Jack bỗng nhiên bị ốm và bắt đầu nôn mửa trên máy bay. Anh này đã được đưa đi gặp bác sỹ và cô Purdy được báo rằng con trai cả sẽ được xếp vào khu vực ưu tiên của máy bay.

Purdy và con trai Jack

Lúc bắt đầu lên khoang, bà mẹ này vẫn chưa thấy bóng dáng Jack đâu nhưng chắc mẩm rằng cậu đã được đưa lên khoang trước. Mặc dù vậy, phải đến khi họ đi lấy hành lý ở sân bay Cardiff ở xứ Wales thì họ mới phát hiện ra cậu cả mắc chứng tự kỷ đã mất tích.

Purdy chia sẻ với tờ Wales Online:

Mặc dù đã nói chuyện với quản lý ca trực đêm ở sân bay Cardiff, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải liên lạc với bên công an và Đại sứ quán Anh. May mắn thay, thằng bé vẫn bình an vô sự, nhưng mà là ở tận ... sân bay Heraklion. Thật khó tin!

Purdy lên máy bay cùng 2 con nhỏ rồi bay thẳng về nhà, nghĩ rằng Jack đã yên vị trên máy bay

Cô nói tiếp:

"Điều ấy thật khủng khiếp. Không biết thằng bé đã nghĩ gì nhỉ? Chắc nó cho rằng chúng tôi đã bỏ rơi nó. Nó chẳng có cách thức gì để liên lạc với ai, nó bị tự kỷ và giờ còn rơi vào tình cảnh thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người.

Chuyện này sẽ còn tồi tệ hơn nếu xảy ra với hai đứa nhỏ còn lại. Tôi cứ nghĩ nó đã an toàn và đã yên vị trên máy bay rồi. Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi.

Tôi đăng câu chuyện của mình lên mạng thì có những kẻ còn lên tiếng chỉ trích tôi về việc không chăm sóc, không quan sát con kỹ càng. Nhưng tại sao tôi phải làm vậy nếu họ đã khẳng định sẽ đảm nhận việc đó thay tôi?"

Điều đáng nói là Jack chẳng có phương tiện gì liên lạc, và lại còn mắc bệnh tự kỷ

Jack sau đó đã được đưa đến bệnh viện rồi quay trở lại sân bay ở Hy Lạp. Nicola cho biết, sau khi liên hệ với Đại sứ quán Anh, họ đã cho người đến đón cậu và đặt chuyến bay sớm nhất để đưa cậu về nhà.

Sau đó, Jack đã được đi taxi để về với vòng tay của mẹ Purdy. Mẹ cậu bức xúc kể lại: "Nó khóc nức nở. Khi về đến nhà, nó vẫn không ổn tí nào. Điều xảy ra với con tôi thật tồi tệ. Tôi nghĩ rằng Uỷ ban Du lịch cần phải đền bù cho chúng tôi và đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai khác nữa. Tôi đang cảm thấy vô cùng tức giận. Sự việc này đã khiến gia đình tôi rất lo lắng và đã ảnh hưởng không nhỏ đến mấy đứa trẻ."

Đại diện của Uỷ ban Du lịch Anh đã lên tiếng phản hồi về vụ việc:

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc con trai cô Purdy đã bị ốm trước chuyến bay. Sau khi phát hiện cậu bé đã trở về từ bệnh viện mà chưa được lên máy bay, chúng tôi đã hỗ trợ Jack lên chuyến bay sớm nhất trở về Anh và đã trả toàn bộ chi phí.

Chúng tôi luôn giữ liên lạc trực tiếp với cô Purdy để cô luôn được cập nhật những thông tin mới nhất xuyên suốt quá trình."

Theo Helino