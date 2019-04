Mẹ mất thăng bằng, đánh rơi con 4 tháng tuổi trên thang cuốn

Trưa 30/3, người mẹ bế đứa con 4 tháng tuổi cùng cậu con trai lớn bước xuống thang cuốn ở tầng ba trung tâm mua sắm Zhenxing thuộc thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh của trung tâm này cho thấy lúc bước xuống thang, người mẹ đứng sát lan can không may mất thăng bằng và sẩy chân, khiến đứa con nhỏ đang bế trên tay bị rơi xuống dưới. Cô cuống cuồng cùng con lớn chạy thật nhanh xuống dưới.

Người mẹ tuột tay làm rơi con.

Lúc xuống đến tầng một, hai mẹ con quỳ xuống khóc nức nở khi thấy em bé nằm bất động. Các nhân viên y tế cùng bác sĩ được gọi đến hiện trường nhưng đã quá muộn.

Bố của nạn nhân lập tức tới hiện trường sau khi nghe tin.

"Người mẹ đưa hai đứa con đi thang cuốn. Dường như cô ấy không đứng vững, khiến đứa trẻ tuột khỏi tay và rơi 3 tầng lầu", một nhân chứng kể.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra sau khi ba mẹ con vừa ăn trưa tại một nhà hàng ở trung tâm mua sắm này. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên trung tâm đã cho dừng thang.

Theo Ngôi sao