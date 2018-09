MC gốc Việt từng bị người thân hãm hiếp

Ngày 24/9, Jeannie Mai xuất hiện trong chương trình The Real của kênh Fox và tiết lộ từng bị một người quen quấy rối từ năm cô lên chín tới khi 13 tuổi. "Bị người thân trong gia đình lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, tôi nhớ cảm giác bế tắc liên tiếp lặp lại: sợ hãi, tức giận, xấu hổ. Sợ hãi vì không biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình nếu tôi nói ra. Tức giận với bản thân, tại sao chỉ biết ngồi im, để điều đó diễn ra suốt bốn năm", Jeannie Mai nói.

Theo Jeannie Mai, sở dĩ cô không dám nói với ai vì đó là người cô rất yêu quý. Ngoài ra, cô còn mắc hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome) - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm với người hại mình. "Nếu đó là người ngoài, tôi biết phải làm gì. Tôi biết cách thoát ra. Nhưng khi kẻ đó là người mình tin tưởng, hiểu rõ, tôi chỉ biết đứng im", MC nói.

Jeannie Mai là người dẫn chương trình nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: AFP.

Jeannie Mai khuyến khích mọi người nếu có bạn bè là nạn nhân của lạm dụng tình dục, nên quan tâm tới cảm xúc của họ, luôn ở bên và động viên họ nói ra câu chuyện.

Sinh ra tại California, trong gia đình có bố mẹ là người Việt Nam, 18 tuổi, eannie Mai lập nghiệp với nghề trang điểm, sau đó dần chuyển sang dẫn chương trình. Cô từng dẫn How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Cô chiến thắng giải Daytime Emmy Awards 2018 cho chương trình The Real, hạng mục "MC giải trí nổi bật của các talk show". Jeannie Mai kết hôn cùng Freddy Harteis năm 2007 và ly hôn 10 năm sau đó.

Theo Minh Anh

Vnexpress