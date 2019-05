MBC tiết lộ thông tin gây sốc về vụ ấu dâm "bé Na Young": Kẻ thủ ác sắp sửa được thả về nhà cách nơi ở của nạn nhân chỉ 1km

Cách đây 11 năm, Hàn Quốc chấn động trước vụ ấu dâm với nạn nhân là một bé gái 8 tuổi được gọi bằng cái tên Na Young bị tấn công bởi gã yêu râu xanh Jo Doo Soon, 57 tuổi. Tên này đã bắt cóc và xâm hại đứa trẻ ngay trong nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi và gây ra nhiều tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác cho nạn nhân nhỏ tuổi. Điều khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ hơn cả là bản án 12 năm ngắn ngủi dành cho Jo Doo Soon và dự kiến, hắn sẽ được thả bổng vào tháng 12 năm sau. Mới đây, chương trình True story của đài MBC vừa tiết lộ một thông tin chấn động về nơi ở của tên này sau khi được trả tự do, chỉ cách nhà bé Na Young vỏn vẹn 1km.

Cách đây 1 tháng, True story cũng đã tiết lộ nhân dạng tên tội phạm ấu dâm nguy hiểm Jo Doo Soon.

Được biết, thời điểm vụ án xảy ra, gia đình của bé Na Young và Jo Doo Soon sống cùng một khu trong suốt hơn 10 năm nhưng hầu như không tiếp xúc với nhau. Sau đó, cả 2 bên đều chuyển đến nơi khác sinh sống. Theo lời bố bé Na Young, trùng hợp gia đình anh và vợ Jo Doo Soon lại dọn đến 2 địa điểm cách nhau 500m. Biết được việc này, gia đình kẻ ấu dâm lại một lần nữa chuyển đi nhưng khoảng cách đến nơi ở của bé Na Young và người nhà vẫn chỉ 1km.

Trả lời phỏng vấn với True story, bố bé Na Young cho biết gia đình anh vẫn chưa thể vượt qua cơn ác mộng 11 năm về trước.

Sắp tới vào tháng 12 năm sau, Jo Doo Soon nhiều khả năng sẽ trở về nhà sống cùng vợ và một lần nữa trở thành hàng xóm với bé Na Young. Được biết, pháp luật không có quyền can thiệp vào địa điểm sinh sống của tên này, càng khiến gia đình nạn nhân không khỏi lo lắng.

Tập mới nhất của True story lên sóng vào tối ngày 29/5, dự kiến sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn về vụ việc này. Trước đó, nhân viên chương trình cũng tìm gặp những người liên quan trong vụ việc. Trong đoạn teaser, bố bé Na Young bức xúc nói rằng: "Tại sao nạn nhân lại phải liên tục trốn chạy?". Đài MBC cũng hứa hẹn sẽ trả lời một loạt câu hỏi, bao gồm nơi ở của Jo Doo Soon sau khi ra tù, suy nghĩ của vợ Jo Doo Soon về chồng mình… trong tập phát sóng sắp tới.

Bố bé Na Young bức xúc vì sao nạn nhân lại liên tục phải trốn chạy.

Theo Helino