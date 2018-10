Máy bay chở Hoàng tử Harry và Công nương bị sét đánh

Chiếc máy bay Dassault Falcon 7X (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, sự việc xảy ra hôm 21/9 khi chiếc máy bay Dassault Falcon 7X chở Hoàng tử Harry và Công nương Meghan tới thủ đô Amsterdam, Hà Lan để tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày.

Một tia sét với điện thế ước tính khoảng 30 triệu Vol đã đánh trúng mũi máy bay, suýt trúng vào thiết bị định vị quan trọng của máy bay. Tuy nhiên, phi công đã tìm cách hạ cánh an toàn máy bay xuống sân bay Schiphol ở Amsterdam và may mắn không có ai bị thương. Trong khi đó, chiếc máy bay cần được sửa chữa và kiểm tra an toàn trong 9 ngày.

Tại Amsterdam, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã tham dự một bữa tiệc với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Theo Dân trí