Mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump thế nào khi công du nước ngoài?

Tổng thống Trump luôn có đội ngũ mật vũ đông đảo tháp tùng trong các chuyến công du. Ảnh: The Nation

Tổ chức tiền trạm và chuẩn bị công phu

Theo báo The Oregonian, khi Tổng thống Trump lên lịch công du, Mật vụ Mỹ sẽ cử người trực tiếp khảo sát, kiểm tra điểm đến dự kiến của ông trước hàng tháng, thậm chí có thể tới nửa năm. Tại đó, họ sẽ gặp gỡ nhà chức trách địa phương nhằm vạch ra kế hoạch hậu cần tốt nhất cho chuyến đi của lãnh đạo Nhà Trắng.

Chẳng hạn như, Mật vụ Mỹ sẽ cùng cảnh sát/ công an địa phương nhận diện các mối đe dọa tiềm ẩn đối với Tổng thống Trump, bao gồm cả những đối tượng từng đe dọa ông trong quá khứ hoặc có khả năng gây nguy hiểm cho ông, để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn tối ưu. Trong một số trường hợp, đích thân các mật vụ Mỹ có thể phải gặp và cảnh báo những đối tượng khả nghi này.

Mật vụ Mỹ sẽ phải đảm bảo không phận thông thoáng tại sân bay khi Tổng thống Trump đến. Họ cũng cần yêu cầu nhà chức trách địa phương chuẩn bị một tuyến đường được bảo vệ nghiêm ngặt cho đoàn xe hộ tống di chuyển qua, nhận diện các bệnh viện cấp cứu gần đó và thậm chí phải lên danh sách những nơi an toàn cho tổng thống trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hay tình huống khẩn cấp.

Ảnh: Cheatsheet

Khi cận kề ngày tổng thống công du, các mật vụ Mỹ sẽ điều động chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng các tuyến đường và điểm dừng chân dự kiến của ông. Họ phải bảo đảm các tuyến đường ông Trump đi qua hoặc gần khách sạn ông lưu trú sẽ không có xe lạ dừng đỗ nhằm tránh nguy cơ bị đánh bom xe.

Các mật vụ Mỹ cũng lên kế hoạch cho những địa điểm tổng thống sẽ rời khỏi chiếc limousine chống đạn của ông và dựng những tán cây hoặc bình phong che phủ những khu vực đó để người ngoài khó quan sát được.

Về nơi ăn ở, dù Tổng thống Trump từng là một chuyên gia về bất động sản và khách sạn, nhưng ông sẽ không phải là người chọn khách sạn lưu trú khi công du nước ngoài. Trang Mental Floss đưa tin, Mật vụ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm rà soát các khách sạn và chọn ra nơi họ có thể kiểm soát tốt nhất. Sau đó, họ sẽ kiểm tra lý lịch mọi nhân viên khách sạn này. Bất kỳ ai có "tì vết" trong lý lịch, quản lý khách sạn sẽ phải yêu cầu họ không đến làm việc vào khoảng thời gian lãnh đạo Nhà Trắng lưu trú.

Ảnh: CBS

Ngoài ra, Mật vụ Mỹ sẽ trấn giữ toàn bộ các tầng trên và tầng dưới phòng của tổng thống. Họ cũng trưng dụng các thang máy để dùng riêng, dù việc đó có thể tạm thời ảnh hưởng tới các vị khách khác trong khách sạn. Mật vụ Mỹ thậm chí còn yêu cầu một thợ sửa thang máy giỏi luôn túc trực phòng trường hợp phải “giải cứu” tổng thống bị mắc kẹt.

Trước khi ông Trump tới khách sạn, các mật vụ sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các phòng ốc liên quan nhằm tránh để lọt thiết bị ghi âm, quay hình lén hoặc chất nổ cài cắm. Họ sẽ rà quét mọi khung ảnh và vật dụng trong các phòng tổng thống sẽ có mặt để bảo đảm không có thứ gì giấu bên trong.

Sau đó, Mật vụ Mỹ sẽ phủ các tấm chất dẻo chống đạn bên ngoài các ô cửa sổ. Họ thậm chí còn cho gỡ các máy điện thoại và tivi có sẵn trong các phòng để loại bỏ khả năng tồn tại các thiết bị nghe trộm, rồi thay thế chúng bằng các thiết bị điện tử an toàn của họ.

Thiết lập hàng rào an ninh dày đặc quanh tổng thống

Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Trump luôn di chuyển bằng chuyên cơ Không lực Một. Tuy nhiên, trước khi chuyên cơ của ông hạ cánh, Mật vụ Mỹ sẽ điều khiển một máy bay dự phòng đến một địa điểm bí mật. Đây là biện pháp đề phòng "có điều gì đó bất thường" xảy ra với phương tiện di chuyển chính của lãnh đạo Nhà Trắng.

Đối với một chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Trump, Mỹ có thể phải điều một lực lượng "khủng", lên tới hàng trăm người đi tháp tùng ông. Ví dụ, theo tờ Daily Mail, đã có 1.000 nhân viên đi cùng ông Trump trong chuyến thăm Anh kéo dài 3 ngày hồi tháng 7/2018.

Ảnh: Cheatsheet

Ít nhất 7 máy bay sẽ di chuyển cùng tổng thống Mỹ, bao gồm một số chiếc để vận chuyển hàng hóa và thiết bị như trực thăng, các xe limousine và thiết bị liên lạc. Những máy bay khác chuyên chở hàng trăm mật vụ và đội ngũ nhân sự tháp tùng ông.

Ở nước tới công du, để bảo đảm an toàn tối đa cho lãnh đạo Nhà Trắng, Mật vụ Mỹ sẽ thiết lập hàng rào an ninh dày đặc, chia thành 3 lớp xung quanh ông. Trong đó, các cảnh sát/ công an địa phương sẽ cắm chốt ở vòng ngoài. Các mật vụ thông thường làm nhiệm vụ ở vòng giữa và các mật vụ thuộc đơn vị đặc biệt bảo vệ tổng thống sẽ chốt chặn ở vòng trong cùng.

Mô hình một đoàn xe tháp tùng tổng thống Mỹ công du nước ngoài. Ảnh: The Drive

Mật vụ Mỹ đã thực hiện một số điều chỉnh thú vị đối với siêu xe bọc thép biệt danh "Quái thú" của ông Trump. Chiếc limousine 7 chỗ này có cửa chống đạn dày gần 20cm và dùng lốp Kevlar chống thủng. Xe được trang bị camera quan sát ban đêm, định vị GPS, hệ thống cứu hỏa, khung gầm được gia cố để chống chọi với sức công phá của bom mìn cũng như bảo vệ người ngồi bên trong trước các vụ tấn công hóa học hoặc sinh học.

Mật vụ Mỹ cũng giao nhiệm vụ lái xe cho những người giàu kinh nghiệm. Đó là những người rất giỏi bẻ cua 180 độ giúp tránh chướng ngại vật hoặc một vụ nổ trên đường đi và điều khiển xe tới nơi an toàn khi phát sinh rủi ro.

Ảnh: PBS

Trang Mental Floss cho hay, trong khi tháp tùng ông Trump, các mật vụ Mỹ sẽ luôn phải sẵn sàng cho tình huống nguy cấp. Thực tế, các thành viên thuộc đơn vị chuyên trách bảo vệ tính mạng của tổng thống và gia đình thuộc Mật vụ Mỹ đã được huấn luyện các kỹ năng cấp cứu trong 10 phút. Do đó, họ biết cách thực hiện mọi thứ để có thể duy trì sự sống của tổng thống cho tới khi ông được các y, bác sĩ chăm sóc trong trường hợp rủi ro.

Bất kể đi đâu, tổng thống Mỹ sẽ không ở cách khu vực bệnh viện quá 10 phút. Thêm vào đó, một mật vụ sẽ được cử túc trực tại mỗi bệnh viện lân cận, sẵn sàng phối hợp với các chuyên gia y tế trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, đoàn xe hộ tống cũng luôn mang theo các túi máu dự trữ (thuộc nhóm máu của tổng thống) phòng trường hợp ông cần truyền cấp cứu.

Bảo đảm an toàn cho tổng thống mọi lúc mọi nơi

Nhìn chung, trong chuyến công du, mật vụ Mỹ sẽ không bao giờ để ông Trump một mình, ngay cả lúc ở trong nhà vệ sinh. Họ cũng không để ông một mình bước vào một căn phòng nào đó. Ngay cả trong trường hợp ông Trump đang được bác sĩ thăm khám sức khỏe, một mật vụ mang theo súng sẽ kè kè bên ông.

Ảnh: ABC

Về sinh hoạt cá nhân, chế độ dinh dưỡng của Tổng thống Trump là một chủ đề hấp dẫn đối với nhiều người Mỹ. Song, các mật vụ Mỹ chú ý đến việc ăn uống của ông vì một lí do rất khác. Theo trang Mental Floss, mỗi món ăn dành cho tổng thống đều được chuẩn bị dưới sự giám sát chặt chẽ của các mật vụ. Họ thậm chí còn “nhìn chằm chằm” vào các đầu bếp của Nhà Trắng để đảm bảo không ai đầu độc thức ăn của ông Trump.

Thực tế, khi Tổng thống Trump công du nước ngoài, một nhóm đầu bếp và nhân viên phục vụ sẽ tháp tùng ông. Họ sẽ mua thực phẩm và chuẩn bị các món cho tổng thống trong bất kỳ nhà bếp nào có sẵn, tất nhiên dưới sự giám sát của các mật vụ.

Ảnh: The Hill

Các cựu nhân viên Mật vụ Mỹ tiết lộ, một trong những công việc căng thẳng nhất với họ là đảm bảo an toàn cho tổng thống khi ông tiếp xúc với dân thường. Dù đã có rào bảo vệ nhưng mật vụ Mỹ phải tỏa ra dày đặc xung quanh, chăm chú quan sát mọi bàn tay đút trong túi áo, túi quần và bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Họ cũng thường đeo kính đen để dễ bề rà quét đám đông mà không bị phát hiện ánh mắt.

Mật vụ Mỹ còn quay phim tổng thống để phòng trường hợp xảy ra sự cố. Theo trang Mental Floss, chính thước phim quay vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 đã giúp Mật vụ Mỹ hiểu một tình huống bất trắc có thể xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát nhanh đến thế nào. Cho đến ngày nay, đoạn video này vẫn được dùng cho việc đào tạo nhân viên của họ.

Các mật vụ cũng sẽ ghi hình cả các đoàn xe hộ tống ông chủ Nhà Trắng phòng trường hợp cần để nghiên cứu về một vụ tấn công và truy tìm thủ phạm.

Theo VietNamNet