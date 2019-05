Hoàng tử Harry rút ngắn chuyến công du vì muốn túc trực bên vợ

Hồi đầu tuần, Hoàng tử Harry gây bất ngờ cho người hâm mộ hoàng gia khi tuyên bố sẽ tới Hà Lan vào ngày 8 và 9/5 mặc dù Meghan sắp sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, hôm qua (3/5), Harry đột ngột hủy bỏ ngày đầu tiên của chuyến công du với lý do "kế hoạch hậu cần". Quyết định này cho phép Công tước xứ Sussex có thêm thời gian ở nhà với vợ.

Meghan trong hai sự kiện gần nhất xuất hiện trước công chúng hồi tháng 3, trước khi nghỉ thai sản. Ảnh: UK Press.

Meghan được cho là có thể đã bị sinh muộn hơn dự kiến vì ngày dự sinh của cô là cuối tuần trước. Hôm 3/5, xe của Nữ hoàng xuất hiện ở lâu đài Windsor khiến nhiều người tin rằng con của Harry và Meghan đã chào đời. Tamoor Ali (37 tuổi, người địa phương), phát hiện chiếc Bentley được một đoàn cảnh sát hộ tống qua thị trấn Berkshire vào sáng sớm.

Khi nghe tin này, người hâm mộ đoán rằng Nữ hoàng đến thăm chắt ở nhà mới của vợ chồng Meghan - dinh thự Frogmore Cottage nằm trong khu đất Windsor. Tuy nhiên, thực chất chiếc xe chỉ chở Nữ hoàng đến phát biểu trước 1.2000 người tại một sự kiện ở Nhà nguyện St. George.

Xe của Nữ hoàng đến Windsor sáng 3/5. Ảnh: Tamoor Ali.

Đồng thời, các nguồn tin từ cung điện cũng phủ nhận việc Meghan đã bí mật sinh con như đồn đoán từ giữa tháng 4. Nguồn tin khẳng định việc cắt giảm lịch trình của Harry không liên quan đến việc vợ đã sinh con. Rút ngắn thời gian đi lại chỉ giúp Harry có nhiều thời gian hơn với vợ con nếu Meghan lâm bồn vào thời gian đó.

Người phát ngôn của Harry cho biết: "Do có vấn đề ở khâu hậu cần dành cho báo chí đưa tin về các chuyến thăm và sự kiện có sự tham gia của hoàng gia, chúng tôi đã đưa ra quyết định hoãn chuyến thăm dự kiến tới Amsterdam của Công tước xứ Sussex hôm 8/5. Công tước vẫn sẽ đến The Hague vào 9/5 để giới thiệu thế vận hội Invictus Games The Hague 2020 theo kế hoạch".

Người hâm mộ Anh túc trực bên ngoài lâu đài Windsor để chờ nghe tin vui từ vợ chồng Harry - Meghan. Ảnh: Glenngratton.

Chuyến công du tới Hà Lan của Harry là một phần trong mục tiêu làm dịu mối quan hệ với các nhà lãnh đạo châu Âu khi Vương quốc Anh chuẩn bị rời EU. Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall cũng sẽ bắt đầu chuyến công du tới Berlin, Đức hôm 7/5.

Theo Ngôi sao