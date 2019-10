Hình ảnh tang thương của Nhật Bản khi siêu bão châu Á - siêu bão mạnh nhất thế kỷ chưa vào đất liền nhưng đã ảnh hưởng nặng nề

Các chuyên gia khí tượng quốc tế rất quan tâm đến siêu bão vùng Tây Thái Bình Dương - siêu bão Hagibis, bởi sau khi lập một loạt các kỷ lục trong lịch sử khí tượng thế giới, siêu bão hình thành tại 'ổ bão' dữ dội nhất Trái Đất này (lưu vực Tây Thái Bình Dương) đã tấn công trực tiếp Nhật Bản.

Thông tin về Hagibis, Forbes vừa ra bài viết "The Century’s Strongest Super-Typhoon Hagibis Is About To Hit Japan—1,600 Flights Canceled" (tạm dịch: Siêu bão mạnh nhất thế kỷ Hagibis sắp tấn công Nhật Bản, 1.600 chuyến bay bị hủy).

Theo cơ quan chức năng Nhật Bản dự báo siêu bão Hagibis (Tốc độ) sẽ đổ bộ vào đảo chính Honshu vào trưa 12/10 và có thể gây ra mưa lớn kỷ lục, theo đài NHK. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng dự báo bão Hagibis mang theo sức gió tối đa 216 km/giờ, nguy cơ gây ngập lụt, lở đất ở nhiều vùng.

Hiện, nhà chức trách đã ra lệnh cho hơn 8.000 người dân ở thành phố Kikigawa (tỉnh Shizuoka), thị trấn Oshima (thuộc vùng Tokyo), thị trấn Ueno (tỉnh Gunma) và thành phố Tanabe (tỉnh Wakayama) phải sơ tán khẩn cấp.

Nhiều người già, trẻ nhỏ được sơ tán kịp thời trong các trung tâm cứu hộ.

Hàng chục ngàn hộ dân ở các tỉnh Chiba, Ibaraki, Saitama và khu vực Tokyo bị mất điện tính đến trưa 12/10. Nhiều tuyến đường sắt bị ngừng hoạt động vào sáng 12/10 trong khi các cửa hàng, xí nghiệp cũng đóng cửa để đề phòng. Khoảng 1.600 chuyến bay nội địa và 260 chuyến bay quốc tế bị hủy do bão.



Hagibis được dự báo là cơn bão "rất mạnh" đầu tiên đổ bộ vào đảo chính Honshu kể từ năm 1991. Dự báo thời tiết cảnh báo gió mạnh, sóng cao, lở đất và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở Honshu.

Đến giữa trưa 12/10, tổng cộng 1,64 triệu người trong khu vực bị ảnh hưởng đã phải sơ tán theo khuyến cáo từ chính quyền, trong đó người già, người tàn tật và những người có trẻ nhỏ nên di tản sớm. Thông tin mới nhất đã có một người đàn ông 49 tuổi thiệt mạng trong trận siêu bão này.

Hình siêu bão đến gần bờ với những cột sóng to khổng lồ và sức công phá mạnh.

Nhiều nhà dân cùng các công trình công cộng bị phá hủy.

Người dân được di tản đến các điểm an toàn nhất.

Các nhà ga bến tàu đều ngừng hoạt động để đảm bảo tính mạng người dân.

Đỗ Quyên (th)