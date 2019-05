Hai cô gái cùng khoe nhẫn đính hôn kim cương, người xấu hổ ề chề, kẻ thì mặt mày tím tái

Theo trang The Sun, một cô gái trẻ đã tự hào khoe chiếc nhẫn đính hôn có đính viên kim cương của mình lên một nhóm tổ chức đám cưới trên Facebook với tâm trạng vô cùng hạnh phúc

"Tôi và chồng sắp cưới đã đặt mua chiếc nhẫn này và tôi rất thích nó", cô gái trẻ vui mừng chia sẻ dòng trạng thái kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn trên tay cô.

Bài đăng của cô gái đã thu hút hàng trăm bình luận và đa phần ý kiến cho hay, họ không hề ấn tượng với chiếc nhẫn đính hôn này. Nhiều ý kiến cho rằng chiếc nhẫn quá mỏng và quá bé so với ngón tay cô dâu, viên kim cương thì nhỏ quá mức cho phép.

Chiếc nhẫn bị chê bai của cô gái trẻ vì quá nhỏ.

Thậm chí có người còn ví chiếc nhẫn của cô gái này giống như một chiếc móc chìa khóa. Một số ý kiến bình luận còn cho rằng cô dâu thật đáng thương khi sở hữu chiếc nhẫn đính hôn quá khiêm tốn.

Trái ngược với cô gái trẻ ở trên, một người phụ nữ giấu tên đến từ Mỹ cũng hào hứng chia sẻ chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình do chồng chưa cưới của cô mua tặng. Thay vì đeo một chiếc nhẫn, người phụ nữ này lại đeo hai chiếc nhẫn đính hôn trên cùng một ngón tay.

Đăng trong nhóm Facebook có tên là That's It, I'm Ring Shaming, cô dâu tương lai hào hứng chia sẻ rằng, bạn trai cô ban đầu cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương khiêm tốn. Ít lâu sau, người đàn ông này quyết định mua chiếc nhẫn đính hôn khác với kim cương cỡ to hơn, lấp lánh hơn.

Người phụ nữ khoe 2 chiếc nhẫn đính hôn.

Người phụ nữ quyết định đeo hai chiếc nhẫn đính hôn cùng một lúc vì vị hôn phu của cô không thể quyết định lựa chọn cái nào.

Nhiều người dùng mạng đã mỉa mai hành động khoe nhẫn của cô dâu tương lai này. Họ nhận xét rằng cả hai chiếc nhẫn đều xấu như nhau, không hợp với người phụ nữ. Có người dùng mạng còn đùa rằng tốt hơn hết là cô không nên đeo chiếc nhẫn nào thì sẽ đẹp hơn.

Có thể thấy, chiếc nhẫn đính hôn là một vật đính ước gắn kết thiêng liêng giữa hai người yêu nhau. Tuy nhiên, việc khoe nhẫn đính hôn vô tình lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Dù chiếc nhẫn đính hôn to hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc được lâu bền đến cuối cuộc đời thay vì nằm ở giá trị chiếc nhẫn.

Nguồn: The Sun

Theo Helino