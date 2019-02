Gia đình đoàn tụ với con trai bị bắt cóc trước đêm Giao thừa

Trước đó Yang Naicai nhận được cuộc gọi từ văn phòng công an, rằng con trai anh đang ở huyện Nguyên Dương (Vân Nam). Họ ngay lập tức bắt máy bay từ Quý Dương (Quý Châu) đến Trịnh Châu (Hà Nam) rồi bắt thêm nhiều cung đường nữa để đến Nguyên Dương.

Con trai vẫn còn ấn tượng với chị Zhou nên ôm chầm lấy mẹ khi gặp lại sau 13 năm. Ảnh: Sina.

Người con trai ở trong một ngôi làng miền núi của Nguyên Dương. Ngày gặp lại, cậu con trai Liang, 16 tuổi, không có ấn tượng gì với bố, nhưng vẫn còn ấn tượng với mẹ. Hai vợ chồng ôm chầm lấy con và khóc.

"Cuối cùng chúng tôi cũng có một cái Tết đoàn tụ", Yang Naicai nói với Sina. Họ đã trải qua 13 cái Tết cay đắng. Đối với những gia đình khác, đây là thời khắc đoàn viên, còn gia đình họ, lại là dịp đau khổ.

Vợ chồng Yang quê Trùng Khánh và tới An Thuận làm việc từ 20 năm trước. Yang làm bốc vác, còn vợ anh thì chăm sóc con. "Chiều 6/3/2007, tôi nhận được điện thoại của người quen nói rằng một người họ hàng bị bệnh và nhờ tôi chăm sóc. Lúc đó tôi nhờ bà ngoại gần 70 tuổi trông chừng con trai 3 tuổi", chị Zhou nói.

Cậu bé Liang bị một người thân trong gia đình bày kế bắt cóc. Ảnh: Sina.

Khi đang chăm người thân ở viện thì chị biết tin con mình biến mất. Người bà kể lại, lúc đó đang giặt quần áo thì đứa bé nói đi tìm mẹ.

Vợ chồng Yang Naicai như "hoá điên" khi con mình mất tích. Họ tìm kiếm tất cả con phố, các ngõ hẻm mà không thấy con. Ngày ấy Yang tin rằng con đang ở một con hẻm nào đó và nếu anh gọi to thì con sẽ nghe thấy. Thế là anh hét to tên con cho đến khi giọng khàn đặc. Ngày qua ngày gọi to tên con, đến khi không gọi được nữa thì họ ghi âm tiếng gọi của mình, đi đến đâu là phát.

Nhưng không một lời đáp lại. Đôi vợ chồng vẫn không bỏ cuộc. Mỗi sáng họ ra ngoài từ lúc 5, 6h đi tìm con và trở về nhà khi 11h tối. Ròng rã hơn nửa năm, dù đồng lương chỉ được 20 tệ (gần 70 nghìn đồng) mỗi ngày và còn nhiều lần bị lừa đảo. "Khi ngủ tôi mơ thấy con gọi mẹ", chị Zhou Goufen nói.

Vợ chồng Zhang trước căn nhà thuê buồn khổ suốt 13 năm để chờ con. Ảnh: Sina.

Trong những năm qua cặp vợ chồng không dám đổi số điện thoại và vẫn sống trong ngôi nhà thuê 13 năm trước. Họ đã nghĩ rằng kỳ nghỉ Tết năm nay vẫn sẽ buồn như những năm qua, nhưng bước ngoặt đã xuất hiện.

Vào ngày 26/1, Yang Naicai nhận được một cuộc điện thoại từ Cục An ninh Quý Châu, tuyên bố đã tìm thấy con trai của gia đình thông qua so sánh ADN. Hoá ra Yang đã trích xuất ADN từ trước. Con trai anh cũng được kiểm tra ADN ở tường.

Ba tháng trước, Yang có một giấc mơ và mơ thấy con mình sẽ về nhà. Anh cũng nói với vợ: "Anh mơ thấy Liang trở lại. Bây giờ con đã cao hơn anh".

Thật bất ngờ, sau ba tháng, giấc mơ đã thành hiện thực.

