Đêm ca nhạc kinh hoàng, 22 người chết: Nghi phạm duy nhất đã tử vong

- Hai vụ nổ lớn xảy ra khoảng 10h40 tối 22/5 tại nhà thi đấu Manchester - Ít nhất 22 người thiệt mạng, 59 người bị thương - Cảnh sát đã tìm thấy thiết bị khả nghi và cho kích nổ có kiểm soát - Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố - Nghi phạm được xác định là một người đàn ông đánh bom liều chết

Con số thương vong tăng

Guardian dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester đã tăng lên 22 người, trong khi số người bị thương là 59. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ nhỏ, nguồn tin cho biết.

Nghi phạm là một người đàn ông

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, một người đàn ông ở hiện trường bị nghi là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết này. Theo CBS, nghi phạm này đã di chuyển tới nhà thi đấu bằng tàu điện ngầm và sau đó kích nổ quả bom tự chế khi khán giả bắt đầu rời nhà thi đấu Manchester sau chương trình âm nhạc. Tuy nhiên, hiện danh tính nghi phạm này chưa được tiết lộ.

Guardian dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, dẫn lời cảnh sát trưởng Ian Hopkins cho biết, nghi phạm đã chết sau khi thực hiện vụ đánh bom liều chết bằng thiết bị nổ tự chế. Cảnh sát tin rằng, chỉ có một nghi phạm trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, giới chức năng tiếp tục điều tra để xác định kẻ này có nằm trong một mạng lưới nào không.

Liên quan tới vụ tấn công từ 4 năm trước?

Binh sĩ Anh bị phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại đúng vào ngày 22/5 cách đây 4 năm. (Ảnh: Twitter)

Sebastian Gorka, phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề Anh, cho rằng vụ tấn công ở nhà thi đấu Manchester có thể liên quan đến vụ sát hại binh sĩ Lee Rigby cách đây 4 năm.

Binh sĩ Anh Lee Rigby là người từng làm nhiệm vụ tại Afghanistan. Hôm 22/5/2013, khi binh sĩ này đang đi đến Doanh trại Pháo binh Hoàng gia ở Woolwich, phía đông nam London, thì bị một chiếc xe ô tô đuổi theo và bị hai kẻ khủng bố dùng dao đâm chết. Vụ sát hại đã gây chấn động nước Anh và bị coi là một vụ tấn công khủng bố. Kẻ sát hại Rigby được xác định là phần tử Hồi giáo cực đoan. Tên này nói rằng, hành động của hắn là nhằm trả thù cho sự can thiệp quân sự của Anh tại các nước Hồi giáo.

Những kẻ ủng hộ IS "ăn mừng"

Newsweek cho biết, trên Telegram, những kẻ ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng "ăn mừng" sau vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester. Những người này nói rằng, đây là "đòn tấn công bất ngờ" nhằm vào Anh để "trả đũa" việc Anh tham gia vào chiến dịch không kích IS.

Chính phủ Anh họp khẩn cấp

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, Thủ tướng Anh Theresa May sáng nay sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ. Trước đó, Thủ tướng May đã ra thông cáo gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân trong vụ nổ, đồng thời cho biết chính phủ và các lực lượng an ninh đang nỗ lực tìm hiểu vụ việc bị coi là "một vụ tấn công khủng bố" này.

Cũng theo Sky News, Đảng Bảo Thủ của Thủ tướng May đã hoãn chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/6 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội an Mỹ trong thông cáo phát đi hôm nay cho biết đang theo sát diễn biến liên quan đến vụ việc ở nhà thi đấu Manchester, đồng thời cho biết có thể siết chặt an ninh tại các địa điểm công cộng cũng như sự kiện âm nhạc tại Mỹ.

Nghi vấn một vụ đánh bom liều chết bằng bom tự chế

Cảnh sát địa phương nghi ngờ vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester có thể là một vụ đánh bom liều chết bằng bom tự chế bởi qua lời nhân chứng, họ nhìn thấy đinh và ốc vít vương vãi khắp nơi.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ khu vực xung quanh, trong đó có các khách sạn. Trong khi đó, người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nhà thi đấu Manchester.

Người bị thương nằm la liệt bên ngoài nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Dailymail)

Cảnh sát xác nhận ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. (Ảnh: Dailymail)

Một nạn nhân trong vụ nổ. (Ảnh: Dailymail)

Thiết bị nổ thứ 2

Cảnh sát Anh cho biết họ đã tìm thấy một vật bị tình nghi là thiết bị nổ thứ hai. Thiết bị này sau đó đã được cảnh sát kích nổ có kiểm soát ở khu vực Cathedral Gardens gần nhà thi đấu Manchester.

Nhà thi đấu có sức chứa 18.000 người

BBC cho biết nhà thi đấu Manchester có sức chứa khoảng 18.000 người, trong khi đó Reuters cho biết nhà thi đấu này có sức chứa tới 21.000 người. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã có vé để tham dự buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, song theo lời nhân chứng rất nhiều trẻ nhỏ và thanh niên đã có mặt trong buổi biểu diễn âm nhạc này.

Ít nhất 19 người thiệt mạng

Người bị thương bên ngoài nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: AP)

BBC dẫn lời cảnh sát xác nhận, ít nhất 19 người thiệt mạng, và khoảng 50 người bị thương sau vụ nổ tối 22/5 tại nhà thi đấu Manchester, Anh.

Cảnh sát địa phương cho rằng, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Đài NBC News dẫn lời một số quan chức Mỹ nói rằng, giới chức Anh nghi ngờ vụ việc ở nhà thi đấu Manchester là một vụ đánh bom liều chết. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Trong khi con số thương vong chưa được xác nhận, Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết có khoảng 20-30 người nằm la liệt trong khán phòng ở nhà thi đấu Manchester sau vụ nổ.

Một nhân chứng khác cho biết nhìn thấy một phụ nữ đứng tựa vào một xe ô tô trong bãi đỗ xe, trên người dính đầy máu, trong khi một bé gái khác đã được các nhân viên y tế sơ cứu khẩn cấp. "Rất nhiều người bị thương ở bãi đỗ xe", nhân chứng này cho biết.

"Giống một vụ nổ bom"

Cảnh sát xác nhận có người thương vong sau vụ nổ. (Ảnh: Mirror)

Majid Khan, 22 tuổi, nói: "Tôi, chị gái và nhiều người khác đang xem biểu diễn tại nhà thi đấu Manchester. Khi chúng tôi đang ra khỏi khán phòng tầm 10h40 đến 10h45 thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng nổ bom, mọi người hoảng loạn bỏ chạy".

Hannah Dane, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết với Guardian rằng cô đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ bên trong nhà thi đấu Manchester khiến cả khu vực này rung lên, mọi người bắt đầu gào thét và bỏ chạy".

"Chúng tôi có thể nghe thấy còi xe cảnh sát. Hàng nghìn người khi đó đang cố chạy khỏi hiện trường. Họ gào thét và thậm chí nhiều người kêu khóc. Cả khu vực này bao trùm bởi mùi khói, khét cháy. Vụ nổ dường như xảy ra ở bên trong tòa nhà", một nhân chứng khác cho biết.

Jonathan Yates, một khán giả 24 tuổi, cho biết với Dailymail: "Chương trình hòa nhạc vừa kết thúc, đèn gần như là được bật sáng luôn sau đó. Bất ngờ có một tiếng nổ lớn. Có rất nhiều bóng bay ở đó, điều này tôi nghĩ thật bất thường. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế tầng dưới, những người ở hàng ghế trên bắt đầu bỏ chạy và gào thét. Tôi nghe thấy tầm khoảng 5-6 tiếng nổ giống như tiếng súng".

Cảnh sát xác nhận có thương vong

Xe cảnh sát và cứu thương có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ. (Ảnh: Twitter)

BBC dẫn lời nhân chứng cho biết, một tiếng nổ lớn đã vang lên ngay sau khi chương trình biểu diễn hòa nhạc của nhạc sĩ Ariana Grande tại nhà thi đấu Manchester kết thúc khoảng 10h30 tối qua 22/5 theo giờ địa phương.

Vụ nổ khiến hàng nghìn người hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà thi đấu. Cảnh sát xác nhận đã có người thương vong sau vụ việc trên song chưa thể khẳng định con số chính xác.

Nhà thi đấu Manchester là nhà thi đấu lớn nhất ở châu Âu. Nhà thi đấu này mở cửa năm 1995 và có sức chứa tới 21.000 người. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các chương trình hòa nhạc và các sự kiện thể thao.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ nổ

Nhiều người thiệt mạng và bị thương sau vụ nổ. (Ảnh: Dailymail)

Cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Mirror)

Cảnh hỗn loạn ở nhà thi đấu Manchester sau vụ nổ. (Ảnh: Mirror)

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ xảy ra khoảng 10h30 tối qua 22/5. (Ảnh: Getty)

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa, người dân được khuyến cáo nhanh chóng rời khu vực. (Ảnh: BBC)

