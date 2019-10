Đắm đuối với gái gọi, thống đốc lừng lẫy tiêu tan sự nghiệp

Khi nhắc tới các bê bối tình dục đình đám chính trường Mỹ, nhiều người tỏ tiếc nuối về trường hợp cựu Thống đốc bang New York Eliot Spitzer, người mất cả danh tiếng, sự nghiệp và gia đình vì "chơi gái".



Rộ tin thêm quan chức tình báo sắp ra mặt tố cáo ông TrumpPutin bênh Iran, chỉ trích MỹTriều Tiên tuyên bố đàm phán thất bại, Mỹ phủ nhận

Năm 2008, cả nước Mỹ rúng động khi Thống đốc bang New York Spitzer, người nổi tiếng với biệt danh "Ngài trong sạch" bị tố dính líu đến đường dây gái gọi cao cấp Emperors Club VIP.

Ông Eliot Spitzer khi còn đương chức. Ảnh: ABC

Lúc bấy giờ, Thống đốc Spitzer, 49 tuổi đang được coi là ngôi sao sáng trong chính trường Mỹ. Là con trai của một ông trùm bất động sản giàu có, ông Spitzer tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Princeton và lấy bằng cử nhân luật tại Đại học Harvard danh tiếng. Ông từng làm việc cho nhiều công ty luật uy tín trước khi gia nhập đảng Dân chủ và bắt đầu hoạt động chính trị.

Năm 1998, ông Spitzer gây tiếng vang khi đánh bại đối thủ Cộng hòa đang đứng đầu ngành tư pháp của bang New York lúc đó để trở thành tổng chưởng lý bang từ năm 1999 - 2006.

Trong thời gian đương chức, ông Spitzer lấy được thiện cảm của đông đảo công chúng nhờ chiến dịch tấn công mạnh tay vào các hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán ở trung tâm tài chính New York, truy tố các thủ lĩnh băng đảng tội phạm và triệt phá nhiều đường dây mại dâm trong bang. Nhờ những nỗ lực này, ông Spitzer còn có biệt danh là "Cảnh sát trưởng Phố Wall" và từng được tạp chí Time tôn vinh là "Chiến binh của năm 2002".

Ảnh: NYT Với sự tín nhiệm của số đông cử tri, ông Spitzer đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử thống đốc bang New York năm 2006. Một trong những quyết định đáng chú ý của ông Spitzer khi nắm giữ ghế lãnh đạo bang, là vào năm 2007 thông qua một dự luật tăng nặng hình phạt đối với những kẻ cầm đầu các đường dây bán dâm tại New York từ 3 tháng lên 1 năm tù giam.

Với những cam kết mạnh mẽ về việc sẽ làm trong sạch đội ngũ chính khách đang ngày càng băng hoại đạo đức, tôn vinh các giá trị gia đình truyền thống, hỗ trợ những người thua thiệt trong xã hội cũng như chấn chỉnh tình trạng làm ăn gian dối của các công ty Phố Wall, ông Spitzer thậm chí còn được kỳ vọng có thể chạy đua làm tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, hình tượng trong sạch của vị thống đốc lừng lẫy sụp đổ phút chốc khi tờ New York Times ngày 10/3/2008 đưa tin, trong quá trình điều tra các hoạt động phi pháp của Emperors Club VIP, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát hiện ông Spitzer có sử dụng dịch vụ của đường dây gái gọi cao cấp này.

Một tuần trước đó, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 4 người tình nghi liên can đến Emperor Club VIP, tổ chức mại dâm đặt trụ sở ở New York, nắm giữ trong tay khoảng 50 người mẫu, ca sĩ nghiệp dư hoặc các chân dài hoạt động tự do, được tuyển chọn kỹ lưỡng và hoạt động khắp các thành phố Mỹ cũng như London (Anh) và Paris (Pháp). Mỗi "đào" trong đường dây gái gọi cao cấp này có giá "đi khách" dao động trong khoảng 1.000 - 5.000 USD/giờ (23 - 116 triệu đồng/giờ).

Theo báo New York Times, trong quá trình điều tra, máy nghe lén ở một khách sạn tại Washington hồi tháng 2/2008 đã ghi được các đoạn hội thoại, trong đó ông Spitzer tìm cách thu xếp cuộc gặp với gái gọi Kristen với giá phục vụ 1.000 USD/giờ. Cụ thể, vào các ngày 12 - 13/2, cảnh sát liên bang đã 6 lần nghe được chuyện thống đốc New York liên hệ để hẹn gặp cô ta tại khách sạn Mayflower ở Washington khi ông đến thủ đô làm việc với Ủy ban Tài chính Hạ viện.

Ông Spitzer là khách quen của gái gọi Kristen, 22 tuổi (phải). Ảnh: CBS Kết quả điều tra sau đó đối với các vụ chuyển tiền của ông Spitzer vào những tài khoản đáng ngờ cho thấy, quan chức này là khách quen của Emperors Club VIP và đã trả tổng cộng tới 80.000USD (hơn 1,87 tỷ đồng) trong vòng 18 tháng cho các gái gọi cao cấp thuộc đường dây này, từ trước cả khi đắc cử chức thống đốc. Trong số đó, đối tác giao dịch tình ái nhiều nhất của ông là Kristen, gái gọi có tên thật là Ashley Alexandra Dupre, 22 tuổi.

Hồ sơ tòa án mô tả ông Spitzer là “Khách hàng số 9” của Emperors Club VIP. Theo quy định ngầm của đường dây này, hai bên thỏa thuận địa điểm, giá cả và lịch trình cụ thể nhưng không hề biết thông tin cá nhân cũng như đời tư của nhau. Các gái gọi sẽ liên hệ hẹn gặp khách hàng, nhận tiền "thanh toán" qua mạng và lăng xê bản thân trên trang web riêng. Họ cũng phải tuân thủ các quy định bảo mật tuyệt đối. Vì vậy, trong quá trình thẩm vấn, các điều tra viên FBI đã gặp nhiều khó khăn khi Kristen không khai đã gặp gỡ ông Spitzer bao nhiêu lần cũng như chi tiết của những cuộc tiếp xúc đó.

Tuy nhiên, Kristen nói, do thấy khách hàng ăn vận bình thường, không có vệ sĩ đi kèm nên cô ta không biết đó là thống đốc New York đương nhiệm. Hơn thế nữa, ông Spitzer thường dùng tên giả George Fox, giống tên một nhà đầu tư quỹ mạo hiểm và cũng là bạn thân của ông, để đặt phòng "hành sự" nên Kristen không biết nhân dạng thật của vị khách sộp. Cũng vì điều này mà khi vụ việc vỡ lở, ông Fox đã bày tỏ "sự đau buồn và thất vọng" khi bạn thân dùng tên tuổi mình để đi "chơi gái". Theo ông Fox, ông Spitzer đã đích thân xin lỗi mình.

Bê bối khiến dư luận Mỹ sốc nặng. Phe Cộng hòa cùng nhiều nhà hoạt động xã hội đồng loạt kêu gọi Thống đốc Spitzer phải từ chức.

Thống đốc bang New York Eliot Spitzer và vợ trong buổi họp báo công bố quyết định từ chức ngày 12/3/2008. Ảnh: AP Chỉ 2 ngày sau khi vụ việc bị phanh phui, ngày 12/3/2008, ông Spitzer đã tổ chức họp báo chính thức công bố quyết định rút khỏi ghế lãnh đạo New York. Đứng cạnh người vợ đã kết hôn hơn 20 năm và có chung 3 cô con gái, ông Spitzer phát biểu bản thân không thể để những sai lầm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đồng thời cho biết sẽ trao lại quyền thống đốc vào ngày 17/3. Ông Spitzer cũng xin lỗi vì đã không đáp ứng được lòng mong đợi của mọi người.

Phó Thống đốc David Paterson sau đó trở thành người kế nhiệm và đảm đương nốt 33 tháng còn lại trong nhiệm kỳ thống đốc của ông Spitzer.

Ông Spitzer bên vợ (áo đỏ) và 3 cô con gái thuở còn hạnh phúc. Ảnh: AP Tháng 11, Văn phòng Công tố viên liên bang thông báo sẽ chấm dứt điều tra và không tiến hành truy tố cựu thống đốc New York về mặt pháp luật. Lí do vì, các điều tra viên không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Spitzer hay thuộc cấp từng sử dụng tiền công quỹ vào các hoạt động mại dâm. Bốn kẻ cầm đầu và điều hành Emperors Club VIP phải hầu tòa, nhưng nhà chức trách không khởi tố các khách hàng của đường dây này.

Sau 5 năm phải rút khỏi chính trường vì lỗi lầm nói trên, vào năm 2013, ông Spitzer đã tái xuất để chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân chủ cho vị trí Tổng kiểm toán thành phố New York nhưng thất bại. Trong quá trình vận động tranh cử, cựu thống đốc phủ nhận thông tin hai vợ chồng ông đang sống ly thân.

Ảnh: Page Six Tuy nhiên, cuối tháng 4/2014, báo điện tử Radar trích dẫn nguồn tin độc quyền hé lộ, ông bà Spitzer đã chính thức ly hôn từ 2 tháng trước. Cặp đôi bắt đầu các thủ tục ly hôn từ cuối năm 2013, sau khi tờ Huffington Post đưa tin ông Spitzer có quan hệ ngoài luồng với nữ cố vấn chính trị của đảng Dân chủ Lis Smith, người đang giữ vai trò phát ngôn viên cho thị trưởng New York mới đắc cử Bill de Blasio vào thời điểm đó.

Theo thỏa thuận ly hôn, vợ cũ của ông Spitzer - bà Silda Wall được hưởng 7,5 triệu USD tiền trợ cấp, được quyền sử dụng căn hộ của họ ở chung cư cao cấp tại đại lộ số 5 và cứ 5 năm lại được nhận một chiếc xe hơi mới do ông Spitzer bỏ tiền mua. Tất cả những quyền lợi này được tiết lộ nhằm bù đắp cho bà Silda Wall vì sự chung thủy cũng như việc chấp nhận ở lại bên ông Spitzer nhiều năm sau khi bê bối "ăn vụng" vỡ lở.

Ông Spitzer và người tình Smith cũng nhanh chóng đường ai nấy đi sau khi ông thú nhận với cô việc đang bị cựu gái gọi người Nga Svetlana Travis Zakharova tống tiền.

Danh tiếng không còn, sự nghiệp phút chốc tiêu tan, gia đình đổ vỡ là cái giá cựu thống đốc New York phải trả vì trót ham của lạ. Từ một chính khách đầy triển vọng, ông Spitzer đành ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ quan tước để lui về tiếp quản công việc kinh doanh bất động sản của gia đình sau khi cha mất vào năm 2014.

Roxana Girand và ông Spitzer cùng tham gia một sự kiện đầu năm 2019. Ảnh: Page Six Mãi tới cuối tháng 9 vừa qua, sau nhiều năm sống lặng lẽ, ông Spitzer mới công bố đã đính hôn với bạn gái lâu năm Roxana Girand và đang chuẩn bị cho một lễ cưới trong tương lai.

Theo VietNamNet