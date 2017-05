Cụ bà 101 tuổi mê nhảy dù, chạy xe phân khối lớn

Cụ bà Irene O’Shea, sống ở Adelaide, Australia, dù đã 101 tuổi nhưng vẫn sống một mình tại nhà riêng, đọc sách báo không cần kính và tự lái chiếc Ford Fiesta có sọc kẻ hai bên mà cụ gọi vui là xe thể thao, theo News.

Cụ Irene O'Shea trong lần nhảy dù kỷ niệm tuổi 100.

Sắp tới cụ Irene còn có ý định lập kỷ lục người cao tuổi nhất thế giới nhảy dù. Hồi đầu tháng 5, cụ Vernon Hayes đã giành kỷ lục thể giới khi nhảy từ độ cao hơn 4.500 mét ở độ tuổi 101 tuổi 38 ngày. "Khi biết tin này tôi nghĩ tôi có thể đánh bại ông ấy. 9/7 tới tôi sẽ được 101 tuổi 39 ngày. Tôi luôn muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên lập kỷ lục này. Tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói nếu tôi duy trì được thể trạng này thì chẳng có lý do gì khiến tôi không thể làm điều đó cả".

Năm ngoái, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình, Irene đã nhảy dù với một huấn luyện viên trước sự kinh ngạc của cả gia đình.

Tham gia chương trình You Can’t Ask That của kênh ABC, một số người cao tuổi thú nhận họ không còn hứng thú với cuộc sống quá dài nhưng cụ Irene không đồng ý với điều đó. "Tôi rất hạnh phúc. Tôi vẫn còn khả năng làm những việc mình thích và luôn có gia đình ở bên".

Năm 84 tuổi, cụ bà người Australia còn từng tự đi du lịch Nga, Đức, Pháp và Phần Lan. Ở tuổi 92, cụ Irene vẫn lái một chiếc xe phân khối lớn của hãng Harley Davidson. "Tôi luôn thích xe phân khối lớn nhưng khi còn trẻ tôi đã không thể có chúng và bây giờ tôi muốn làm điều đó".

Năm 1953, cụ Irene mất chồng, chị dâu và một đứa cháu trai nhỏ. Năm 2008, con gái cụ qua đời do một dạng bệnh thần kinh vận động (Motor Neurone Disease). "Năm ngoái tôi quyên góp 7.000 USD cho quỹ Motor Neurone Disease và hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong năm nay. Tôi mong họ có thể tìm ra cách cứu chữa để không còn ai phải sống như con gái tôi".

Cụ Irene (ngồi giữa) trong một chuyến du lịch Nhật Bản.

Hiện cụ Irene vẫn tham gia câu lạc bộ xã hội hai lần mỗi tuần. Vào sinh nhật tuổi 101, người phụ nữ này còn đi trượt băng. "Tôi luôn thích bộ môn này và đặc biệt là sau khi xem phim Nữ hoàng băng giá", cụ Irene cười.

Hỏi về bí quyết sống thọ và hạnh phúc, cụ cho biết: "Chẳng có bí mật nào hết, tất cả là do gene. Tuy nhiên có những thứ chúng ta nên tránh. Tôi không bao giờ uống rượu và bỏ thuốc lá từ nhiều năm rồi. Hơn nữa, lạc quan và hài hước cũng là một cách rất hữu ích đấy", cụ bà cười lớn.

Theo Thảo Nhi/Ngoisao.net