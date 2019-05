Cơ phó quay lại máy bay Nga bốc cháy để cứu cơ trưởng

Một video mới được tiết lộ về hiện trường vụ tai nạn hàng không ở Moskava hôm 5/5 cho thấy khoảnh khắc cơ phó Maxm Kuznetsov (36 tuổi) không quản nguy hiểm trèo vào buồng lái đang bốc khói để "cứu cơ trưởng".

Sau khi thoát ra khỏi máy bay bằng cầu trượt phao, Kuznetsov được các nhân viên cứu hộ vây đón. Nhưng vài giây sau, bất chấp sự ngăn cản của họ, cơ phó 36 tuổi lập tức trèo ngược trở lại vì nhận ra cơ trưởng Denis Evdokimov (42 tuổi) cùng nhiều tài liệu quan trọng của chuyến bay vẫn còn ở bên trong.

Cơ phó Maxm Kuznetsov trèo khỏi cabin đầy khói sau khi máy bay bốc cháy ở sân bay Sheremetyevo hôm 5/5. Ảnh: Ren TV.

Kuznetsov dùng tay không trèo lên lối thoát hiểm. Tuy bị trượt xuống do cầu phao quá trơn nhưng Kuznetsov không nản chí. Anh này tiếp tục leo về phía cửa sổ cabin, mặc kệ những lời can ngăn của lính cứu hoả bên dưới. Một lát sau, cả Kuznetsov và cơ trưởng đều thoát khỏi cabin một cách an toàn, theo REN TV.

Cơ trưởng Evdokimov nói hôm 7/5: "Cơ phó là người đầu tiên rời buồng lái, sau đó đến tôi". Tuy nhiên, Evdokimov không giải thích thêm về cách thoát khỏi máy bay. Ngoài ra, cơ phó 36 tuổi còn cứu được một hành khách và nhiều tài liệu, tờ Moskovsky Komsomolets cho biết.

Một trong số những hành khách cầm hành lý xách tay ra khỏi chiếc máy bay bốc cháy ở Nga hôm 5/5. Ảnh: Ren TV.

Máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng Aeroflot được cho là bị sét đánh trên đường bay từ thủ đô Moskva tới thành phố Murmansk, buộc phải quay trở lại, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo. Thùng nhiên liệu của máy bay bốc cháy, lan dần đến khoang hành khách khiến 41 người thiệt mạng.

Một số hành khách được nhìn thấy mang cả túi hành lý ra khỏi máy bay. Những người này bị chỉ trích vì hành động của họ có thể đã gây tắc nghẽn ở lối ra và làm những người ở đuôi máy bay mắc kẹt.

"Tôi không còn lời nào để nói về những người xách túi. Chúa sẽ là thẩm phán của họ", một người sống sót, anh Mikhail Savigan, viết trên Facebook.

Theo Ngoisao.net