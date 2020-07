Cô gái Hàn bật khóc vì bị chế giễu mặt to, nhiều dân mạng chế ảnh

Cha Min Kyung (nick name Minasang) là sinh viên, YouTuber người Hàn Quốc. Cô sở hữu hơn 20.000 lượt theo dõi tại trang cá nhân, được nhiều người yêu mến vì ngoại hình dễ thương, theo Insight.

Ngày 24/7 vừa qua, Min Kyung đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ về việc bị nhiều người chế giễu trên mạng xã hội.

Cụ thể, Min Kyung phát hiện một nhóm trên Facebook sử dụng hình ảnh của cô để tổ chức cuộc thi photoshop cho khuôn mặt nhỏ hơn như một cách giễu cợt vẻ ngoài của cô.

Min Kyung bị chế giễu vì có gương mặt to. Ảnh: Instagram NV.









"Tôi tức giận đến phát khóc. Tôi đã nghĩ là thật trẻ con khi bày tỏ quá nhiều cảm xúc của bản thân trên mạng xã hội nên tôi luôn cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng tôi quyết định không cần phải làm vậy nữa và sẽ gom hết can đảm để nói lên lòng mình", cô viết.

Min Kyung kể thêm vài ngày trước, cô đến một studio chụp hình. Nữ vlogger rất cảm kích khi thợ ảnh tôn trọng vẻ ngoài và muốn cô được là chính mình.

Nhưng sau đó, cô gái thấy một nhóm người bí mật mở cuộc thi photoshop ảnh của mình.

"Tôi đã nhiều lần thuyết phục bản thân rằng điều đó không đáng để tâm nhưng thấy họ cứ làm vậy mà không biết thế là sai, tôi rất thất vọng", cô viết.

Khi liên hệ với nhóm người này, Min Kyung nhận được câu trả lời rằng cô phải chấp nhận điều đó vì là người của công chúng. Biết rằng bản thân không tránh khỏi những điều này trên con đường làm vlog, cô vẫn thấy buồn và sự việc lần này như giọt nước tràn ly.

"Nghĩ đến việc những người làm tổn thương tôi có thể là một đứa con ngoan, một đồng nghiệp tốt của ai đó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm", cô chia sẻ.

Nữ sinh từng xuất hiện trên truyền hình chia sẻ về việc có một gương mặt đầy đặn. Ảnh chụp màn hình.

Cách đây không lâu, Min Kyung từng xuất hiện trên chương trình Ask Anything của đài KBS và chia sẻ về nỗi niềm của một cô gái có khuôn mặt to. Cô cho biết dù cố gắng ăn kiêng hay tập thể dục, kích thước gương mặt cô cũng không cải thiện nhiều.

Tuy vậy, cô vẫn luôn vui vẻ và lạc quan về ngoại hình. Min Kyung cũng đã có bạn trai, thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Tại Hàn Quốc, kích thước gương mặt nhỏ luôn được cho là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp quan trọng. Phần lớn người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên đều sở hữu các đường nét gương mặt nổi bật và khuôn mặt nhỏ. Ở xứ kim chi, nếu một người được nói có "đầu nhỏ" hay "mặt bằng nắm tay", đó là một lời khen ngợi.

Hiện, những chia sẻ của Min Kyung nhận được nhiều sự quan tâm của người theo dõi. Phần lớn lên tiếng chỉ trích hành động kém văn hóa của nhóm người chế giễu ngoại hình cô, đồng thời động viên Min Kyung hãy luôn tự tin với nét riêng của mình.

Min Kyung vẫn luôn vui vẻ, lạc quan trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram NV.

Theo Zing.vn