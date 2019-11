Cô gái 19 tuổi sinh con trên sàn nhảy, em bé được vào câu lạc bộ miễn phí trọn đời

Cô gái (được giữ kín danh tính) đã đột nhiên chuyển dạ vào khoảng 5h30 sáng ngay khi O'Club ở đường Agde (thuộc Toulouse, vùng Occitanie, phía nam nước Pháp) sắp đóng cửa, tờ báo La Depeche của Pháp đưa tin.

Một nhân viên an ninh của câu lạc bộ này kể lại rằng, đã nhìn thấy cô bất chợt nằm xuống giữa sàn nhảy và ngay lập tức gọi xe cứu thương.

"Không có nhiều người ở quán vào thời điểm đó, một nhân viên đã đến gặp tôi và báo cáo rằng đang có tình huống khẩn cấp xảy ra" - người quản lý của câu lạc bộ, Marie Helene nói với tờ báo.

O'Club trên đường Agde, Toulouse, Pháp. (Ảnh: Google Maps)

"Tôi thấy rằng cô ấy sắp chuyển dạ, do đó chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Một thành viên của đội ngũ nhân viên đã gọi cho đường dây y tế khẩn cấp để tìm cách giúp đỡ mẹ con của vị nữ khách trẻ tuổi" - Marie Helene chia sẻ.

Cậu bé và mẹ được chăm sóc bởi những nhân viên y tế ngay sau khi sinh. "Đối với chúng tôi, đó là một sự kiện đặc biệt, chúng tôi đã khóc. Điều tích cực là chúng tôi đã không hoảng sợ" - Marie Hélène nói thêm.

Cũng theo La Depeche, người mẹ 19 tuổi nói trên hoàn toàn biết rõ rằng mình đang có thai. Lí do được đưa ra cho việc đến hộp đêm là do những người bạn thân đã mời cô ấy đến O'Club để thay đổi suy nghĩ về những vấn đề cá nhân. Các nhân viên an ninh cũng xác nhận rằng cô gái trẻ này đã không uống bất kỳ ly rượu nào.

Khoảnh khắc đáng nhớ này đã giúp em bé được miễn phí trọn đời khi đến câu lạc bộ O'Club, tất nhiên là cho đến lúc em đủ tuổi uống rượu hợp pháp.

Ngô Hoàng Anh (Theo 7NEW)