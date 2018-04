Cô chó dũng cảm cắn chết rắn hổ mang để cứu chủ, nở nụ cười trước khi hi sinh khiến ai cũng phải xúc động

Không có gì buồn hơn là thấy chú cún cưng của mình, một thành viên đã gắn bó với gia đình từ lâu phải bỏ mạng. Và sự việc còn trở nên đau xót hơn đối với anh chàng có nickname Jego Macs đến từ Philippines, khi cô chó thân yêu của anh đã dũng cảm cắn chết rắn hổ mang để cứu chủ, nở nụ cười mãn nguyện trước khi hi sinh vì nọc độc.

Cụ thể, khi Jego đang bận xem vô tuyến và cô chó của anh có tên Moana, được lai giữa 2 giống chó Shih Tzu và Chihuahua, đang nằm ở thềm bậc thang. Bỗng nhiên Moana bắt đầu sủa rất nhiều.

Cô chó Moana lập "chiến công" khi hạ thủ con rắn hổ mang, bảo vệ anh chủ.

Jego đã không để ý đến điều đó mà chỉ nghĩ, cô chó chỉ đang chơi đùa. Tuy nhiên, một lúc sau Moana ngừng sủa và dường như đang vật lộn với một thứ gì đó.

Khi Jego chạy đến, anh mới ngỡ ngàng nhìn thấy Moana đang ngậm một con rắn hổ mang có kích thước không hề nhỏ. Anh chàng lúc này mới gỡ lấy con rắn và giết nó ngay lập tức, Jego cũng kiểm tra luôn xem, liệu Moana có bị làm sao không.

Đúng lúc đó, một hình ảnh vô cùng xúc động đã được ghi lại: Cô chó ngồi bên cạnh xác con rắn và nở một nụ cười mãn nguyện, như vừa mới lập công đối với anh chủ của mình.

Hình ảnh con vật đáng thương nở nụ cười với người chủ trước khi hi sinh khiến ai cũng xúc động

Bài đăng của anh Jego đã nhận được tới gần 150.000 lượt tương tác và hơn 45.000 lượt chia sẻ, đa phần người dùng đều tỏ ra tiếc thương cho cô chó dũng cảm

Thế nhưng thật không may, chỉ vài phút sau, Moana đã gục xuống và không thể qua khỏi do chất độc quá mạnh. Dù rất đau xót nhưng Jego và cả gia đình anh thầm cảm ơn cô chó vì đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên Facebook đã nhận được tới gần 150.000 lượt tương tác, đa phần người dùng đều rất tiếc thương cho cô chó, xúc động nhất có lẽ là hình ảnh nụ cười của Moana sau khi bảo vệ được người chủ của mình.

Vậy mới thấy, loài chó vẫn luôn là vật nuôi trung thành nhất với con người!

Theo Tri thức trẻ