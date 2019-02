Chồng chuyển giới sau 35 năm chung sống, vợ vẫn bằng lòng tiếp tục ở bên người mình yêu thương

Trên đời đúng là có rất chuyện tình yêu kì lạ, hay kì diệu, tùy vào quan điểm của bạn. Nhưng trang The Sun đã dành hai chữ "dũng cảm" cho cặp vợ chồng ở thị trấn Chesterfield (Anh). Họ kết hôn vào năm 1981 và đã trải qua nhiều sóng gió.

Khi người chồng quyết định chuyển giới sau hơn 30 năm hôn nhân, người vợ vẫn chấp nhận và duy trì một thứ tình cảm gần như là tình yêu. Câu chuyện của họ được phát sóng trong chương trình "The Making Of Me" (Điều làm nên tôi) ở Anh nhân dịp Valentine.

Câu chuyện của Julie

Cô Julie hiện 62 tuổi, hơn chồng mình là Simon 2 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 1979, khi anh sinh viên Simon 19 tuổi được một chủ trọ giới thiệu làm quen với Julie. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và kết hôn chỉ 2 năm sau đó.

Hôn lễ của Simon và Julie

Nhưng rồi nhiều lần đột ngột về nhà, Julie phát hiện Simon trang điểm và mặc quần áo phụ nữ. Julie vẫn vui vẻ chấp nhận thói quen đó. Cô nói: "Chúng tôi còn rất cởi mở về chuyện tình cảm, tình dục. Chúng tôi khám phá đời sống của riêng 2 người, và tôi muốn Simon được thoải mái làm mọi điều anh ấy thích trong nhà mình".

3 năm sau khi kết hôn, Simon thổ lộ rằng: "Anh nghe thấy trên radio về 'transvestism' và nghĩ mình đang trải qua điều này". Tranvestism là hành vi nam giới mặt trang phục và ứng xử theo phong cách hoặc tính cách của nữ, và ngược lại.

"Anh thực sự nghĩ sâu trong mình là một người phụ nữ à?", Julie hỏi. "Chính là thế", Simon đáp. Khoảnh khắc đó đánh dấu quá trình dần dần trở thành một người phụ nữ của Simon với cái tên mới Jackie.

Simon

Cô Julie nhớ lại khoảng thời gian ấy: "Chúng tôi đi mua sắm cùng nhau mỗi cuối tuần. Nếu đã chấp nhận thì không cần phải dè chừng. Khi nghĩ người ở cạnh bên mình là Jackie chứ không phải Simon như cũ, đôi khi tôi còn cảm thấy thân thiết hơn. Tôi biết có điều gì đó không đúng, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn mạnh mẽ và bền chặt".

"Cuối tuần với Jackie rất vui, tôi muốn để mọi thứ tự nhiên và sẽ chấp nhận con người mới của chồng, thay vì cố gắng che giấu nó trong bóng tối", Julie kể.

Thời điểm đó, cặp đôi có một bé gái và Simon không nghĩ đến việc chuyển giới hoàn toàn. Jackie giống như một tính cách khác của Simon mà chỉ tồn tại trong 4 bức tường của gia đình.

Nhưng đến năm 2016, khi đã 56 tuổi, Simon quyết định phẫu thuật chuyển giới, bao gồm can thiệp dao kéo ở khuôn mặt, ngực và cơ quan sinh dục.

Mặc dù ủng hộ người bạn đời nhưng Julie vô cùng căng thẳng vào ngày Simon lên bàn mổ. Tính đến thời điểm đó, Julie đã chấp nhận chồng trong "thân phận" Jackie hơn 30 năm, nhưng mọi thứ vẫn gây sốc khi anh quyết định trở thành một Jackie hoàn toàn.

"Bây giờ tôi là lesbian (người đồng tính nữ) phải không?" - Julie đặt nghi vấn. Và cô tự trả lời câu hỏi đó: "Tôi chưa bao giờ hấp dẫn bởi phụ nữ, nhưng bây giờ thì có, với riêng Jackie. Tôi không hoàn toàn bị thu hút bởi cô ấy, nhưng cũng không thể nói là chẳng có một chút rung động gì".

"Chúng tôi đã sống với nhau suốt nhiều năm, nhiều đoạn đường thăng trầm, cuộc sống bây giờ bình lặng rồi. Điều quan trọng duy nhất chỉ là được tiếp tục ở bên nhau".

Julie một mình đến nhà hát vắng lặng của thị trấn, khóc suốt 10 tiếng khi Simon làm phẫu thuật. Nhưng giờ đây đã bình tĩnh lại, cô nói: "Về mặt tinh thần, có lẽ lúc đó tôi đã khóc thương cho Simon giờ không còn nữa. Điều khiến tôi nhớ nhất về anh là mùi đặc trưng sau khi cạo râu... Ngoài ra, tôi hoàn toàn chấp nhận người bạn đời mới của mình - Jackie".

Một lần nữa, cặp đôi kết hôn nhưng dưới danh nghĩa của Julie và Jackie.

Hôn lễ của Jackie và Julie.

Câu chuyện của Jackie

Mặc dù đã sống hơn 50 năm trong vai trò một người đàn ông, nhưng Jackie ngay lập tức thoải mái với diện mạo mới của mình và cả những chuyện riêng tư khác. "Trở thành con người thật của mình, chẳng có gì phải điều chỉnh hay thích nghi cả", Jackie cho biết.

Lớn lên ở thị trấn Scarborough, hạt Bắc Yorkshire, Jackie (lúc đó là Simon) lần đầu tiên thích mặc trang phục nữ vào năm 9 tuổi, nhưng mãi đến tuổi teen thì mới phát hiện bản thân không giống những cậu bé khác.

"Đó là những năm 60, 70 và giáo dục giới tính vẫn còn rất hạn chế. Tôi biết rằng mình không thuộc về 'nam' hay 'nữ' nhưng không hiểu vì sao. Vì sao tôi lại thích mặc đồ con gái? Xu hướng tính dục của mình là gì. Và tôi là ai?".

"Nhưng cũng vào thời điểm đó, rất khó để come out như một người đồng tính, chứ đừng nói là người chuyển giới. Chuyển giới là một giấc mơ và tôi mất hơn 30 năm để có thể thực hiện, khi đã ngoài 50 tuổi", Jackie nói.

Từ Simon trở thành Jackie là một hành trình dài hơn 50 năm.

Điều gây lo lắng nhất là con gái Emma của Julie và Simon. Lúc bố chuyển giới, Emma 15 tuổi, không phản đối nhưng muốn dọn ra sống với bạn trai một thời gian, thực tế là suốt vài năm trời.

Một ngày nọ, Emma cãi nhau với bạn trai và gọi điện cho mẹ Julie, hỏi rằng có thể trở về nhà được không. Julie bảo: "Được thôi, nhưng Jackie cũng đang ở đây".

Emma đáp "Không sao hết", trở về nhà và lần đầu tiên ôm chằm lấy Jackie. Họ đã rơi nước mắt cùng nhau.

Câu chuyện có một kết thúc đẹp khi Jackie hạnh phúc bên người bạn đời Julie và con gái Emma.

Theo Helino