Cả nhà đau đầu, buồn nôn, con gái sơ sinh ngủ li bì vì nhiễm độc từ thứ quen thuộc

Ngày 4/1/2018, chị Bethany Taylor (sinh sống ở Utah, Mỹ) hạ sinh con gái Jane tại bệnh viện. Nhưng vừa về nhà được vài ngày, chị cùng chồng và mẹ chồng bỗng dưng đổ bệnh. Cả nhà đều có những triệu chứng giống nhau như nhức đầu, buồn nôn và khó thở.

"Các biểu hiện đó, chúng tôi thấy nó rất giống với những gì thời gian trước đây chúng tôi từng gặp phải", chị Bethany chia sẻ.

Ngoài ra, cả cô con gái sơ sinh của chị cũng có những dấu hiệu khác thường. “Trông con lúc nào cũng buồn ngủ, cực kì buồn ngủ và con còn không thức dậy để ăn nữa”, chị Bethany kể lại.

Bé Jane đã ngủ li bì đến mức quên cả ăn.

Lo lắng cho sức khỏe của con, ngay sau đó, chị Bethany đã đưa bé Jane tới bệnh viện nhi để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ đã cho biết, em bé bị ngộ độc khí carbon monoxide. Bác sĩ đã tiến hành dùng liệu pháp oxy cao áp để giúp bé vượt qua tình trạng ngộ độc.

“Mỗi lần trị liệu dài 2 giờ, con thực hiện 3 lần như thế. Một lần vào tối hôm đó, chúng tôi quay trở lại vào sáng và chiều ngày hôm sau để tiếp tục”, chị Bethany kể lại.

Rất may sau đó, bé Jane đã hồi phục sức khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường. Chị Bethany chia sẻ: "Chúng tôi rất may mắn vì mọi việc đã ổn. Tôi không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với con gái bé bỏng mới chào đời của chúng tôi. Tôi rất lo chuyện không may sẽ xảy ra với con”. Sau khi kết thúc điều trị, bé Jane trông rất đói bụng vì đã không được ăn uống đầy đủ.

Sau đó, vợ chồng chị Bethany đã lên mạng tìm hiểu về những triệu chứng khi ngộ độc khí carbon monoxide và nhận ra, hóa ra cả nhà mình đều đã bị nhiễm độc.

Cuối cùng, vợ chồng chị phát hiện ra nguyên nhân bắt nguồn từ chính chiếc máy sưởi đã cũ trong căn hộ mà mình đang ở, do đã dùng lâu năm, lượng khí carbon monoxide thải ra lớn hơn thông thường rất nhiều, tích tụ lâu ngày nên khiến cả gia đình chị ngộ độc khí.

Nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc máy sưởi đã cũ của gia đình.

Ngay sau đó, gia đình chị Bethany đã mua một chiếc máy sưởi mới để lắp đặt thay thế chiếc cũ, đồng thời sử dụng cả máy dò tìm carbon monoxide để đảm bảo không còn khí độc trong nhà mình.

Carbon monoxide là một loại khí không mùi, không màu nhưng rất nguy hiểm, thậm chí có thể giết chết người nếu nồng độ lớn nếu sinh ra trong một không gian đóng kín, thông khí kém. Nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của trẻ nhỏ. Rất may, bé Jane đã được phát hiện kịp thời và điều trị sớm.

“Chúng tôi phát hiện đúng lúc nên việc trị liệu có hiệu quả và hy vọng rằng sẽ không có bất kì ảnh hưởng lâu dài nào đến sức khỏe gia đình”, chị Bethany chia sẻ.

Theo Khám phá