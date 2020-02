Bí quyết trường thọ của cụ ông cao tuổi nhất thế giới: Vui vẻ không quạu!

Vào hôm thứ tư vừa qua, cụ Chitetsu đã được trao chứng nhận của Guinness World Records tại viện dưỡng lão ở Niigata, Nhật Bản.

Trong đó, Guinness xác nhận cụ đã sống trên thế gian này 112 năm và 344 ngày.

Cụ Chitetsu Watanabe được ghi nhận là người đàn ông thọ nhất thế giới

Để ăn mừng, cụ Chitetsu đã khai bút viết bức thư pháp "Nhất Thế giới" như lời khẳng định cho tuổi thọ đáng kinh ngạc của bản thân.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, cụ đã chia sẻ bí quyết trường thọ: "Vui vẻ không quạu, luôn tươi cười" (nguyên văn dẫn bởi CNN: just keep smiling and never get angry)

Ít ai biết rằng, cụ Chitetsu rất yêu thích đồ ngọt, ví dụ như đường đâu. Tuy nhiên, vì móm nên ngày nay cụ chỉ ăn được các loại bánh mềm mịn, dễ nuốt.

Cụ là cả trong gia đình 8 anh chị em, sinh nhật chính xác của cụ là ngày 5/3/1907.

Trước khi về hưu trong vai trò cán bộ Nông nghiệp của chính phủ Nhật Bản, cụ Chitetsu đã làm việc tại một nhà máy sản xuất đường trong nhiều năm liền. Theo Guinness, cụ đã tham gia quân đội Nhật vào năm 1944, khi Thế Chiến II chuẩn bị ngã ngũ.

Chitetsu là một người hoạt bát, thích trồng rau, làm vườn... Cụ vẫn điềm nhiên chăm bón nhiều cây bonsai cho đến khi 104 tuổi (năm 2007).

Theo Trí thức trẻ