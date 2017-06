Bí mật mới được tiết lộ về đám tang Công nương Diana

20 năm sau ngày mất của Công nương xứ Wales, kênh truyền hình Channel 5 phát chương trình "Diana: 7 Days That Shook The Windsors", tiết lộ về việc tổ chức tang lễ cho Diana của Hoàng gia Anh, theo The Sun.

Sáng 31/8/1997, Công nương Diana thiệt mạng do gặp tai nạn xe hơi dưới đường hầm Alma, Paris, Pháp. Khi đó, Hoàng tử William mới 15 tuổi và Hoàng tử Harry 12 tuổi. Hoàng gia không thông báo tin mẹ mất cho họ mà giữ bí mật và để cho hai cậu bé ngủ như mọi buổi sáng khác. Mối quan tâm duy nhất lúc này là tránh để hai hoàng tử bị sốc trước thông tin đau buồn. Nữ hoàng Elizabeth ra lệnh cấm tất cả các đài truyền hình, phát thanh đưa tin về vụ tai nạn vì sợ các cháu của bà sẽ bị tổn thương.

Việc đó cũng khiến Hoàng tử Harry khi nghe tin mẹ qua đời đã không khỏi nghi ngờ. "Hoàng tử Harry đã hỏi cha mình rằng có thực sự là mẹ đã mất rồi không", Tina Brown, người ghi chép tiểu sử của Công nương Diana, cho biết.

Linh cữu Diana được bảo vệ nghiêm ngặt trong tang lễ. Ảnh: News Corp Australia.

Lúc này, một ủy ban gồm những người từ các cung điện Kensington, Buckingham, St James cùng với cảnh sát và phía gia đình đã tập hợp để lên kế hoạch tổ chức đám tang cho Công nương Diana.

Thái tử Charles (chồng của Diana) bị Nữ hoàng cấm dùng phi cơ riêng đến Paris đưa thi thể vợ về. Hoàng tử Harry đã van xin bố cho đi đón mẹ nhưng không cũng được sự đồng ý. Chuyến đi đó chỉ có người quản gia cũ Paul Burrell, tài xế Colin Tebbutt và tư vấn an ninh của Diana.

Họ buộc phải thiết lập một nhà xác tạm thời để bảo quản thi thể vì thời tiết lúc bấy giờ khá nóng nực. Vào thời khắc nhìn thấy thi thể của Diana, Burrell và Tebbutt đã không khỏi sốc. "Tôi không tin nổi Công nương đã chết, nó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn và rồi cô ấy sẽ tỉnh dậy", Burrell kể lại.

Hoàng gia Anh đã làm lễ tang Công nương Diana trong một tuần lễ. Ông Anji Hunter, cựu cố vấn của Thủ tướng Tony Blair, kể lại rằng lúc đó đã có những cuộc thảo luận căng thẳng về việc tổ chức đám tang, trong đó có việc sắp xếp ai đi sau linh cữu của Công nương.

Ban đầu cả hai hoàng tử đều khá miễn cưỡng nhưng sau khi nghe ông nội là Hoàng thân Philip nói trên loa rằng họ là những đứa trẻ mất mẹ, họ đã thay đổi ý định vào phút chót. 5 người đi sau linh cữu Diana lúc bấy giờ là Hoàng thân Philip, Thái tử Charles, Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và em trai của Công nương.

5 người đàn ông đi sau linh cữu Công nương Diana trong tang lễ. Ảnh: AFP.

Thi thể của Công nương Diana được đặt trong quan tài bằng đá, diễu hành hơn 6 km với 2 triệu người dân tiễn đưa. Sau đó Hoàng gia đưa bà về chôn cất ở quê nhà ở Althorp, Northamptonshire, để được gần bố mẹ và những người thân.

Đầu tuần qua, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Hoàng tử William cũng đã thẳng thắn đối mặt với nỗi đau mất mẹ sau 20 năm và chia sẻ điều khiến ông đau lòng nhất là vợ và các con ông đã không bao giờ có cơ hội được gặp bà.

