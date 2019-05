Bí mật MH370: Dòng chữ bí ẩn của con gái người bị cáo buộc là không tặc

Liza và cha là Sergii trước khi MH370 mất tích.

Liza Deineka nói với Daily Star Online rằng cô không nghe thấy gì từ cha, Sergii Deineka, kể từ khi ông lên chuyến bay Mh370 của Malaysia Airlines.

Ông và 238 người khác được cho là đã chết sau khi chiếc Boeing 777-200 bị mất tích trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014.

Nhưng chuyên gia hàng không của CNN Jeff Wise tin rằng MH370 đã bị Nga chiếm quyền điều khiển và bay tới Kazakhstan, theo lý thuyết trong cuốn sách mới của ông mang tên The Take of MH370.

Nhà báo khoa học khám phá lai lịch của một người Nga và hai người Ukraine mà ông mô tả là người dân tộc Nga, trong đó có ông Sergii, trên máy bay ở thời điểm đó.

Sau đó, ông Wise công bố những gì ông tuyên bố là những bài đăng trên mạng xã hội từ con gái của Deineka, Liza, viết rằng cha cô "còn sống, khỏe mạnh" và "tạm thời trong một chuyến đi đột xuất" sau khi máy bay biến mất.

Rất có khả năng cô ấy chỉ đơn giản là đang đưa ra những thông điệp về hy vọng, nhưng ông Wise đã ám chỉ điều gì đó đen tối hơn trong cuốn sách 182 trang của mình.

Tuy nhiên, Liza đã bác bỏ các lập luận của ông Wise, và cho rằng sự thiếu tiến bộ trong việc tìm kiếm MH370.

Liza đau khổ nói với Daily Star Online: "Kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2014, tôi không thấy hay nghe gì từ bố tôi.

"Bằng chứng là cha tôi không chết, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng điều tốt nhất. Tôi không đồng ý nhiều với bài viết của ông Wise. Bắt đầu với câu trả lời, kết thúc lý do tại sao bố tôi bay theo cách này. Họ đã bay đến Bắc Kinh để xin visa. Không có mảnh vỡ máy bay nào được tìm thấy, vì vậy tôi không thể chắc chắn rằng máy bay đã bị rơi. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng rằng mọi người có thể được cứu. Thật không may, cho đến nay không ai cung cấp cho chúng tôi thông tin đáng tin cậy về những gì đã xảy ra với máy bay và những người trong đó."

Ông Wise cũng cho biết ông đã tìm thấy những bài đăng của Liza về sinh nhật người cha mất tích của cô vào ngày 26/3, hơn một năm sau đó.

Ông viết: "Ngay sau nửa đêm ngày 26/3/2015, có người hỏi cô ấy: Bạn có kế hoạch gì cho ngày mai?

Cô trả lời: ‘Đại học, rồi DR. Trong tiếng Nga, DR là tên viết tắt của sinh nhật. Nghe có vẻ như cô ấy dự định tổ chức sinh nhật cha - một điều kỳ lạ, dường như đối với tôi, nếu anh ấy được cho là đã chết trong hơn một năm.

"Một câu hỏi tiếp theo được đưa ra ngay lập tức: Ngày mai bạn có ở bên nhau không? Liza trả lời một cách thận trọng: Xem bạn là ai. Sau đó, tối hôm đó, lúc 9,25 tối, một người nào đó lại xuýt xoa về chủ đề này: DR thế nào? Liza trả lời: Tôi không muốn nói về điều này".

Liza nói rằng công cuộc tìm kiếm MH370 hạn chế.

Daily Star Online sau đó hỏi ông Wise nếu ông xem xét liệu Liza có đơn giản đưa ra những thông điệp hy vọng trong hoàn cảnh đau buồn không thể tưởng tượng được không.

Ông Wise trả lời: "Tôi nghĩ bạn hoàn toàn đúng. Không có cách nào để biết động cơ của cô ấy là gì khi nói những điều cô ấy đã làm - cô ấy có thể hy vọng, hay mỉa mai, hoặc biết điều gì. Giống như việc tuổi đời của các sinh vật bám trên các mảnh vỡ được trục vớt lên được cho là của MH370 không khớp với thời gian mà nó mất tích. Riêng lẻ thì rất khó để đưa ra một bằng chứng, nhưng kết hợp tất cả lại thì chúng ta thấy có một câu chuyện rành mạch đang diễn ra”.

Trước đó, cũng tuyên bố trên DailyStar, ông Wise cáo buộc rằng MH370 đã bị bắt cóc và bay về Kazanstan.

Wise còn tuyên bố sốc rằng Kremlin đã ra lệnh tấn công MH370 để đánh lạc hướng sự chú ý của truyền thông vào việc sáp nhập Crimea.

Đến nay, Moscow chưa lên tiếng về cáo buộc thiếu căn cứ của ông Wise.

Theo Dân Việt