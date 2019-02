Bí ẩn hòn đảo trường thọ, bộ lạc chỉ ngủ 20 phút mỗi ngày và những vùng đất lạ lùng nhất hành tinh ai cũng muốn đến thăm 1 lần cho biết

Vương quốc Người tí hon, Trung Quốc

Gần Côn Minh (Trung Quốc), có một vương quốc cổ tích dành riêng cho người lùn. Đây là thế giới độc đáo do người đàn ông tên Chen Mingjing tạo ra và dành riêng cho những người mắc bệnh lùn từ khắp nơi trên đất nước tỷ dân. Ngày nay, vương quốc này có dân số khoảng 125 người từ 19 đến 48 tuổi.

Cư dân ở đây thường mặc trang phục lễ hội của quỷ lùn, thiên thần, yêu tinh, công chúa và vệ sĩ và sống trong những ngôi nhà hình cây hoặc hình nấm. Phần lớn họ sống trong các khu nhà có đồ nội thất và phòng tắm được thiết kế đặc biệt. Vương quốc độc nhất vô nhị này cũng có trường học, bệnh viện, siêu thị, quán cà phê và cửa hàng hoa.

Mọi cư dân ở vương quốc đều có việc làm. Họ biểu diễn và làm hướng dẫn viên cho du khách. Họ làm việc nhà vào Chủ nhật, họ cũng chơi bài poker và bóng chuyền, tham gia các lớp học tiếng Anh miễn phí.

Dù vương quốc này gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, người dân nơi đây vẫn luôn hài lòng bởi họ được sống trong thế giới ấm áp của riêng mình, có nhà cửa và công việc. Ở đây, họ được sống một cuộc sống thoải mái mà chẳng lo bị ai chế giễu, cười nhạo sau lưng.

Người Pirahã - Bộ lạc hạnh phúc nhất

Pirahã - bộ lạc nằm sâu trong rừng mưa nhiệt đới Amazon ở Brazil được mệnh danh là bộ lạc hạnh phúc nhất thế giới. Người Pirahã không biết đếm, khái niệm duy nhất về con số của họ chỉ là "ít" và "nhiều", khái niệm màu sắc chỉ có "tối" và "sáng".

Họ không biết đến lịch hay ngày tháng. Họ ăn 1-2 lần mỗi ngày. Họ thường chỉ ngủ khoảng 20 phút mỗi ngày bởi họ tin rằng nếu ngủ nhiều, quyền lực của họ sẽ bị tước đoạt. Người Pirahã chỉ có quan hệ giữa con cái, cha mẹ và anh chị em ruột. Họ không phân biệt giai cấp, cũng không có trộm cắp hay tội phạm. Ở bộ lạc này, không tồn tại tư hữu hay định kiến. Ngôn ngữ Pirahã chỉ có 3 nguyên âm và 7 phụ âm.

Người Pirahã hạnh phúc theo cách của riêng mình. Họ say sưa ca hát thâu đêm và tin rằng cả giấc mơ và hiện thực đều quan trọng như nhau. Họ sẽ đổi tên mình 7 năm một lần. Họ có thể nhớ tên gọi và đặc điểm của hàng ngàn loài thực vật và động vật. Những đứa trẻ Pirahã chơi đùa với chó, với cỏ cây, hoa lá và linh hồn của rừng thay vì những món đồ chơi thông thường.

Đảo Ikaria – đảo của những cư dân trăm tuổi

Có tới 1/3 dân số của Ikaria (Hy Lạp) sống đến 90 tuổi, hầu hết cư dân trên hòn đảo ở biển Aegean này đều thọ tới 100 tuổi. Bí mật có lẽ nằm ở 8 con suối chữa bệnh mà thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây.

Trên hòn đảo thiên đường với 10.000 dân này, hầu như ai ai cũng lạc quan và thân thiện, chỉ một vài người mắc bệnh Alzheimer và những vấn đề tuổi già.

Ông Stamatis Mora là một trong những người như thế. Người đàn ông sinh sống tại Mỹ trở lại quê hương ở Hy Lạp để sống những ngày cuối đời khi các bác sĩ cho biết ông chỉ còn 9 tháng. Mora cùng gia đình đến đảo Ikaria vào năm 1976 và đã sống hạnh phúc suốt gần 37 năm sau đó.

Ở Ikaria, mọi người sống chậm nhưng vẫn sống hết mình. Người Ikaria thường đi bộ trên những con đường mòn quanh núi và ăn trái cây từ những vườn nhà tự trồng. Người dân ở đây yêu thích dầu ô liu, bánh mì bột chua lên men, sữa dê và trà thảo dược. Vào buổi tối, họ dành thời gian nhâm nhi rượu với những người hàng xóm. Khi một cụ bà101 tuổi được hỏi về bí quyết sống thọ vào sinh nhật của mình, bà đã bông đùa rằng: "Sống ở đây, chúng tôi chỉ đơn giản quên mất việc phải chết!".

Cândido Godói – Vùng đất của những cặp song sinh

Cândido Godói ở Brazil nổi tiếng với tỷ lệ sinh đôi cao đột biến. Tại đây, có tới 80 gia đình đang nuôi dưỡng 44 cặp song sinh. Phần lớn các gia đình chuyển đến đây từ Đức trong Thế chiến I. Vào đầu những năm 90, hiện tượng bất thường này đã thu hút sự chú ý của báo giới. Chính quyền địa phương đón nhận sự quan tâm của thế giới và gọi nơi này là Vùng đất của các cặp song sinh. Các nhà chức trách cũng mở hẳn một bảo tàng triển lãm và dựng một bức tượng biểu tượng cho sự sinh sản.

Các nhà khoa học từng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích hiện tượng này, trong đó có nguồn nước hay vị trí cô lập của vùng. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng chính các thí nghiệm di truyền của Josef Mengele – bác sĩ "tử thần" khét tiếng của phát xít Đức là nguyên nhân khiến phụ nữ ở Cândido Godói có khả năng thụ thai đôi hoặc đa thai. Người dân địa phương nói rằng Mengele cải trang thành bác sĩ thú y và đi lại quanh vùng. Đó chính xác cũng là thời điểm bùng nổ của các ca sinh đôi.

Thời điểm tỷ lệ sinh đôi cao kỷ lục, giáo viên địa phương thường đau đầu trong việc phân biệt các cặp song sinh trong giờ học.

Bộ lạc Vadoma – Người đà điểu

Người thuộc bộ lạc Vadoma có chung đặc điểm di truyền dị thường của bàn chân được gọi là hội chứng ectrodactyly. Bàn chân của họ phát triển to, không có 3 ngón chân giữa mà chỉ có hai ngón giống như chân đà điểu. Các nhà khoa học tin rằng lý do đằng sau sự bất thường này có thể do các luật lệ cổ xưa cấm người trong bộ lạc kết hôn với người ngoài, gây ra tình trạng hôn nhân cận huyết.

Finca Bellavista - Thiên đường nhà trên cây

Câu chuyện về Thiên đường nhà trên cây ở Costa Rica khá thú vị. Một ngày nọ, cặp vợ chồng mới cưới Matthew và Erica Hogan mua 600 mẫu đất trong một khu rừng có nguy cơ bị chặt hạ. Họ bắt đầu dựng một ngôi nhà trên cây và sau đó, rất nhiều người cũng thích thú với ý tưởng này là làm theo họ.

Sau 10 năm, một ngôi làng sinh thái bên bờ biển Thái Bình Dương ra đời. Người dân ở đây sử dụng pin năng lượng mặt trời, điện không carbon, họ lưu trữ nước mưa, trồng rau quả và xử lý rác thải bằng biện pháp sinh học. Thay vì sử dụng phương tiện giao thông, họ di chuyển bằng các sợi dây.

Nhiều chủ nhà còn cung cấp dịch vụ thuê phòng hoặc căn hộ. Khách du lịch có thể thuê một căn phòng ấm cúng hoặc một căn hộ thoải mái với phòng ăn và Wi-Fi đầy đủ.

Sống ở Thiên đường nhà trên cây này, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên.

Con người ở đây chung sống hòa hợp với thiên nhiên. Các loại động vật ở đây không hề sợ người, trái lại, chúng bị thu hút bởi những tiếng ồn do con người tạo ra.

