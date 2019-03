40 người chết trong hai vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm nay.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết 40 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương nặng trong hai vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm nay, Reuters đưa tin.

"Hiện nay chỉ có thể mô tả hành động này là một cuộc tấn công khủng bố. Dựa trên những gì chúng tôi biết, cuộc tấn công dường như được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cảnh sát phát hiện hai thiết bị nổ được gắn vào những chiếc xe khả nghi và đã gỡ bỏ chúng", bà nói tại cuộc họp báo.

Bà Ardern cho biết 30 người bị giết tại Al Noor, nhà thờ Hồi giáo chính của thành phố Christchurch, và 10 người khác thiệt mạng tại nhà thờ ở vùng ngoại ô Linwood.

Bà khẳng định New Zealand đã được đặt trong mức độ báo động an ninh cao nhất, đồng thời xác nhận 4 nghi phạm đã bị bắt sau vụ tấn công, trong đó có ba nam giới và một phụ nữ. Bà cho hay những người này có quan điểm cực đoan nhưng không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Thủ tướng Ardern nói cơ quan an ninh và tình báo nước này sẽ cần phải xem xét lại việc giám sát những phần tử có quan điểm cực đoan. "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ phải cảnh giác trước tư tưởng cực đoan và các hành động bạo lực", bà nhấn mạnh.

Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận một tay súng tấn công nhà thờ ở Christchurch là người gốc Australia. "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công do một kẻ khủng bố cực đoan, bạo lực theo cánh hữu gây ra", ông Morrison cho biết, nói thêm rằng các quan chức an ninh Australia đang điều tra bất kỳ sự liên hệ nào giữa nước này với sự việc tại New Zealand, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về tay súng.

Vụ xả súng ở hai nhà thờ tại Hồi giáo ở quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, thành phố Christchurch trên Đảo Nam ở New Zealand diễn ra lúc 13h40 (7h40 giờ Việt Nam). 4 nghi phạm bị cảnh sát bắt sau đó. Thủ tướng Ardern gọi đây là một trong ngày đen tối nhất của New Zealand, quốc gia nổi tiếng vì sự thanh bình.

