15 sự thật bất ngờ về Ivanka - cô con gái cưng của Tổng thống Trump

1. Ivanka không phải là tên thật

Ảnh: Martyn Hayhow/GettyImages

Theo Business Insider, con gái của Tổng thống Mỹ được đặt tên giống mẹ là bà Ivana. Trong một bài post trên Twitter năm 2010, Ivanka giải thích: “Ở Séc, Ivanka chỉ là tên gọi ở nhà của Ivana, giống như Bobby với Robert vậy”.

2. Là một người siêu bận rộn

Ivanka thường dành khoảng 3 tiếng mỗi tối trả lời tất cả các email. Ảnh: Drew Angerer/Getty Images

Theo My Morning Routine, Ivanka thường đi ngủ sau 12 giờ 30 hoặc 1 giờ sáng và thức dậy vào 5 giờ 30 sáng hôm sau. Và việc đầu tiên cô làm mỗi sáng đó là kiểm tra thông báo trên điện thoại, mỗi tối Ivanka dành khoảng 3 tiếng để trả lời tất cả các email trong ngày vì cô “luôn cố gắng hết sức để làm sạch hộp thư trước khi đi ngủ”.

3. Có nhiều bạn bè nổi tiếng

Con gái Tổng thống Trump từng làm bạn với nhiều người nổi tiếng, trong số đó phải kể ra những cái tên như Hugh Jackman, Natalie Portman, Taylor Swift, Kim Kardashian, Anna Wintour và Emmy Rossum. Rất nhiều người đã tham dự lễ cưới của cô.

Ảnh: The High Brow

Nhưng đó là ngày xưa, trước khi ông Trump lên tranh cử Tổng thống. Hiện nay, rất nhiều người đã không còn giữ liên lạc với cô nữa vì bọn họ đều ủng hộ Đảng Dân chủ. Người duy nhất còn ở bên cạnh ủng hộ Ivanka đó là Paris Hilton. Nói về người bạn thuở nhỏ của mình, nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ thông minh. Biết chắc chắn mình đang làm gì”.

4. Jared và Ivanka từng đổ vỡ vì lí do tôn giáo

Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Có thể nhiều người không biết nhưng vào năm 2008, cặp đội Jared và Ivanka đã từng chia tay, lí do chính là vì yếu tố tôn giáo. Trước khi về làm vợ của doanh nhân Jared, Ivanka không theo đạo Do Thái. Rõ ràng đó là lí do khiến mẹ anh chàng không tác thành cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên họ không rời nhau được lâu, để giải quyết vấn đề này, cô con gái cưng của ông Trump đã cải đạo sang đạo Do Thái. Và như mọi người cũng đã rõ, hiện tại hai người họ đã về chung một nhà với 3 đứa con vô cùng xinh xắn.

5. Từng là bạn tốt với Chelsea Clinton

Dù có khác biệt về chính trị nhưng hai nhà Trump và Clinton đã biết nhau từ lâu. Ivanka và Chelsea cùng sinh hoạt trong một giới con nhà giàu ở New York, và từng là bạn. Chelsea Clinton từng nói: “Chúng tôi nói về đủ mọi chuyện, tôi thật biết ơn rằng có Ivanka là bạn”. Đặc biệt hơn, chồng của Chelsea là Marc Mezvinsky cũng là bạn của Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump.

Ảnh: Andrew Renneisen/Getty Images

Thông tin từ một bài báo từ năm 2015 của The Hill cho biết ông Trump và Ivanka “từng quyên góp tổng cộng ít nhất 105.000 USD cho Quỹ Clinton”. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton vào năm 2008, Ivanka cũng từng quyên góp ủng hộ cho bà.

Đáng tiếc thay, theo Cosmopolitan, kể từ cuộc tranh cử Tổng thống của ông Trump, Ivanka và Chelsea chưa từng nói chuyện lại với nhau.

6. Từng hẹn hò với Lance Armstrong và Topher Grace

Ảnh: Andrew H. Walker/Getty Images, Right: Lance Armstrong | Jamie Squire/Getty Images

Trước khi kết hôn, Ivanka Trump đã hẹn hò với nhiều người nổi tiếng. AOL đưa tin cô từng hẹn hò với nam diễn viên Topher Grace năm 2006. Thực tế, cô đã tổ chức sinh nhật lần thứ 25 của mình cùng anh tại một hộp đêm Las Vegas. Cô cũng hẹn hò với tay đua xe đạp nổi tiếng Lance Armstrong, cả hai gặp nhau tại một sự kiện từ thiện trong giai đoạn cô đang quay bộ phim The Apprentice.

7. Là “đồng môn” với cha

Ảnh: Evan Agostini/Getty Images, Right: Jackie Kennedy | Express Newspapers/Getty Images

Ivanka theo học tại trường Chapin tại Manhattan cho tới khi 15 tuổi, sau đó cô chuyển tới học tại Choate Rosemary Hall ở Wallingford, Connecticut. Sau khi tốt nghiệp Choate, cô theo học tại Đại học Georgetown trong hai tháng, sau đó chuyển đến Trường kinh Doanh Wharton thuộc đại học Pennsylvania, trường cũ của cha cô. Ivanka tốt nghiệp loại ưu với một bằng cử nhân trong kinh tế vào năm 2004.

8. Nói được nhiều thứ tiếng

Ảnh: getty Images

Ngoài tiếng Anh ra, con gái cưng của Tổng thống Trump còn biết nói tiếng Pháp và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Séc.

9. Theo nghiệp người mẫu ngay từ khi còn bé

Nối bước mẹ là bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của Trump, Ivanka đã bén duyên với nghiệp người mẫu từ khi còn là một cô bé tuổi teen. Xuất hiện lần đầu trên bìa tạp chí Seventeen năm 1997, Ivanka Trump tiếp tục quảng cáo thời trang cho Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler, Tommy Hilfiger, Sassoon Jeans… Dù nhỏ tuổi nhưng bước chân cô đã in dấu ở hầu hết các sàn diễn thời trang ở châu Âu.

Ảnh: Inside Edition via Youtube

Tuy nhiên, sự nghiệp người mẫu của cô không kéo dài. Như ông Trump đã nói với Vogue: “Con bé là một người mẫu thành công, nhưng nó đã từ bỏ sàn diễn và đến Wharton”.

10. Là một ngôi sao truyền hình thực thụ

Ngoài phim tài liệu, xuất hiện trên truyền hình với vai trò là MC, người dẫn chương trình, Ivanka còn tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế như The Apprentice, Gossip Girl và Project Runway.

11. Thương vụ lớn nhất cuộc đời

Ivanka Trump gặp Jared Kushner năm 2007. Cả hai đều lớn lên trong các gia đình bất động sản. Theo tạp chí Vogue, Ivanka và Jared đã gặp nhau trong “một bữa trưa bàn chuyện làm ăn do một nhà môi giới bất động sản thương mại và một người bạn khác, họ nghĩ rằng hai người có thể giao dịch với nhau”.

Ảnh: Nick Laham/Getty Images

Ivanka giải thích: “Họ vô tình sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi, nghĩ rằng mối quan tâm duy nhất của cả hai sẽ là giao dịch. Sau này, bất cứ khi nào chúng tôi thấy họ, mọi người đều thốt lên giống như là, 'thương vụ tốt nhất mà chúng ta từng làm!'”. Ivanka và Jared kết hôn vào năm 2009. Cô đã cải sang đạo Do Thái Chính thống, hai người họ đã có ba người con với nhau: Arabella Rose, Joseph Frederick và Theodore James.

12. Bà mối mát tay

Ảnh: Handout/Getty Image

Chúng ta biết Jared Kushner và Ivanka Trump có thể xử lý các dự án bất động sản và kinh doanh một cách “ngon lành”. Nhưng không ai biết được là họ đã mai mối thành công cho 7 cặp đôi. Ivanka chia sẻ với Fox News: “Mọi người không nhận ra đó là một khả năng tiềm tàng của chúng tôi … Chúng tôi thích giúp đỡ những người chúng tôi quan tâm, tìm cho họ hạnh phúc của đời mình”. Đặc biệt là tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cặp đôi nào trong số trên li dị nhau.

13. Một bà mẹ đúng giờ

Theo cuốn sách do Ivanka viết, phong cách nuôi dạy con cái của cô có rất nhiều thói quen và tất cả chuẩn xác về thời gian: “Tôi chơi đồ chơi với Joseph, trên sàn nhà, 20 phút mỗi ngày”.

“Arabella yêu sách, vì vậy tôi viết một ghi chú để đọc ít nhất hai lần mỗi ngày cho con và lên kế hoạch 'ngày' đến thư viện. Với Theodore, tôi đảm bảo rằng có thể cho thằng bé uống 2-3 hộp sữa mỗi ngày và đưa thằng bé đi ngủ vào ban đêm”.

14. Cánh tay đắc lực cho cha

Khi còn là một đứa trẻ, Ivanka được cho là “luôn theo đuôi” cha mình đến các cuộc họp. Cô thường ghé qua văn phòng của cha và đi cùng ông đến các công trường xây dựng. Nhưng đó là khi còn nhỏ, sau này phải đến tận năm 2005 cô mới chính thức về làm cho cha. Sau khi bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh của gia đình, cô tham gia vào chương trình The Apprentice của ông Trump.

Ảnh: Michael Loccisano/Getty Images

Tờ New York Times cho hay niềm tin Donald Trump ở Ivanka là rất lớn: “Trong việc kinh doanh của gia đình, ông ấy đã trao cho cô con gái cưng thẩm quyền không ai trong số các bà vợ của ông hoặc các giám đốc điều hành từng có”.

Tờ báo cho biết thêm: “Cô ấy đảm nhiệm một số thương vụ lớn nhất của Tập đoàn Trump, bao gồm cả việc mua lại khu nghỉ dưỡng Doral Resort ở Miami và thỏa thuận chuyển đổi tòa nhà Bưu điện Cũ ở Washington, D.C. thành khách sạn sang trọng”.

15. Là “nữ thần” trong mắt người Trung Quốc

Người Trung Quốc coi Ivanka Trump là “một phép lạ”. Đối với nhiều người, các đặc điểm ngoại hình của Ivanka có nét giống người Trung Quốc. Họ mến mộ Ivanka bởi lối sống phóng khoáng và sự tài giỏi nhạy bén của cô khi đã vận dụng khéo léo hai yếu tố trời ban đó là sắc đẹp và tiền bạc.

Ảnh: Mike Coppola/Getty Images

Sau cuộc bầu cử, các công ty Trung Quốc đã tranh thủ sự nổi tiếng của cô con gái đầu lòng của Tổng thống Mỹ để đăng ký hàng trăm nhãn hiệu sử dụng từ “Ivanka” nhằm bán các sản phẩm và dịch vụ như giày dép, phẫu thuật thẩm mỹ và đồ gốm. Thậm chí, nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn hứa sẽ làm cho khách hàng trông giống như Ivanka.

Theo Saostar