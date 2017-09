10 câu hỏi không có lời giải xoay quanh cái chết của Công nương Diana

Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, không có điều gì là bí mật trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, cái chết của cố Công nương nước Anh Diana vẫn là một ẩn số cho nhiều người khi còn đó vô số những câu hỏi bỏ ngỏ, không có lời giải đáp. Liệu có bí mật nào được chôn giấu đằng sau sự ra đi mãi mãi của Công nương Diana? 20 năm sau ngày mất của bà, những câu hỏi này có được phơi bày ra ánh sáng?

10. Đổi xe ô tô vào phút trót

Vào ngày vụ tai nạn xảy ra, họ đã sử dụng một chiếc xe Mercedes cả ngày để đi tham quan Paris, Pháp. Tuy nhiên, khi họ rời khách sạn Ritz sau lúc nửa đêm vào sáng ngày 31/8/1997, một chiếc xe Mercedes khác đến để đón họ.

Cũng có những tranh cãi xoay quanh vấn đề dây an toàn - ai thắt dây an toàn và ai không. Mọi người đều biết rằng Công nương Diana là người có thói quen thắt dây an toàn. Khám nghiệm hiện trường, người ta đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Công nương Diana không thắt dây an toàn trên chiếc xe gặp tai nạn.

Ngược lại, Trevor Rees-Jones - vệ sĩ của Công nương và cũng là người sống sót duy nhất trong vụ việc, lại thắt dây an toàn - một điều mà các vệ sĩ thường không được làm để có thể linh hoạt khi xảy ra vấn đề.

9. 17 camera trên đường đều hỏng hoặc không hoạt động

Thay vì chọn con đường ngắn nhất tới căn nhà của Dodi tại trung tâm Paris, lái xe Henri Paul lại chọn một con đường khác, không những xa hơn, mà còn đi dọc bờ sông Seine, qua hầm Pont d'Alma - nơi thảm kịch xảy ra.

Lý do được đưa ra là con đường đó sẽ giúp họ tránh khỏi các papparazzi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tại sao vào thời điểm hôm đó, cả 17 camera ghi hình trên tuyến đường đều bị tắt hoặc ngừng hoạt động. Vì thế, không có một đoạn ghi hình nào về vụ tai nạn xuất hiện sau đó.

8. Lái xe Henri Paul

Lái xe Henri Paul bị đổ lỗi cho vụ tai nạn vì người ta cho rằng, anh ta đã say xỉn trước khi lái xe. Tuy nhiên, một chuyên gia y tế nghi ngờ bản xét nghiệm máu để kiểm chứng xem Henri có say hay không bị sai tới hơn 50 lỗi cơ bản.

Tìm hiểu hồ sơ của Paul, người ta biết rằng anh làm cho cục tình báo của cả Anh và Pháp. Vài tháng trước biến cố xảy ra tại Paris, một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của anh. Người ta cũng không điều tra ra được số tiền này được chuyển khoản từ đâu khiến cho vụ việc lại càng thêm nghi vấn.

7. Cuộc điện thoại đe dọa

Simone Simmonds, một người bạn lâu năm của Diana cho biết Công nương Diana đã nhận được một cuộc gọi từ "quan chức chính phủ cấp cao" liên quan tới một chiến dịch mà bà tham gia.

Theo như Simmonds, khi Công nương Diana đưa điện thoại cho cô, cô nghe thấy một người đàn ông nói qua điện thoại: "Đừng can thiệp vào những chuyện mà cô không hề biết gì vì cô biết rằng, tai nạn có thể xảy ra". Tuy thông tin này không được kiểm chứng nhưng nhiều người cũng nghi ngờ về tính chính xác của nó.

6. Lá thư dự đoán trước cái chết của Công nương Diana

Vài tháng trước vụ tai nạn, Công nương Diana đã gửi thư cho 2 người bạn thân, Paul Burrell và Lord Mitchum. Trong những bức thư này, Công nương Diana có nói về kế hoạch hại mình của một số người thân cận, được che đậy bằng "một vụ tai nạn ô tô".

Trong khi Burrel đã công khai bức thư của mình cho báo giới, Lord Mitchum từng nộp lá thư đó cho cảnh sát nhưng đã bị tịch thu và không bao giờ công khai.

5. Thi thể công nương Diana bị giữ trong đường hầm suốt 81 phút

Khi vụ tai nạn xảy ra, phải sau 37 phút thì thi thể của Công nương Diana mới được đưa ra khỏi xe, dù phía bên bà ngồi gần như không bị hư hỏng gì. Mất tổng cộng đến 81 phút trước khi xe cứu thương đưa bà ra khỏi đường hầm và chở đến bệnh viện. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, nếu được đưa ra khỏi xe sớm hơn và nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện, Công nương Diana có thể sẽ sống sót.

4. Tốc độ của xe cứu thương

Khi chiếc xe cứu thương rời khỏi hiện trường và đưa Công nương Diana tới bệnh viện, nó di chuyển với tốc độ rất chậm, chỉ 19km/h. Đây cũng là điều khiến nhiều nhà điều tra, nghiên cứu và các chuyên gia y tế đặt câu hỏi.

3. Chiếc xe Fiat màu trắng bí ẩn

Phân tích xác chiếc Mercedes chở Công nương Diana và Dodi Fayed cho thấy xe có va chạm với một xe Fiat Uno màu trắng, để lại những vết sơn trên thân xe Mercedes.

Mohammed Fayed, cha của Dodi, cho rằng chiếc xe này đã chặn đường phía trước xe Mercedes, khiến nó đổi hướng và đâm vào vách đường hầm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người ta chưa bao giờ tìm thấy chiếc xe Fiat màu trắng này, giống như thể nó đã bốc hơi hoàn toàn.

2. Ánh sáng cuối đường hầm

Nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một ánh đèn sáng ở cuối đường hầm ngay trước khi chiếc xe Mercedes gặp tai nạn. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi, phải chăng ánh đèn này là do ai đó cố ý chiếu gây lóa mắt cho lái xe Henri Paul và khiến ông mất kiểm soát?

1. Khu vực đường hầm được dọn dẹp và mở lại chỉ vài giờ sau tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào sau nửa đêm, theo giờ địa phương. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, nó đã được dọn sạch sẽ và mở lại cho mọi người đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng, làm như vậy sẽ khiến cho các dấu vết tại hiện trường bị thay đổi hoặc vụ việc đã được điều tra một cách vô cùng sơ sài.

Theo Tri thức trẻ