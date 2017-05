Viêm khớp cùng chậu, nên chữa ở đâu?

Tôi năm nay 45 tuổi, bị đau âm ỉ vùng thắt lưng, lan xuống đùi, chẩn đoán thần kinh tọa, đã châm cứu, uống thuốc giảm đau 2 tuần không đỡ. Gần đây tôi không đi lại được, đi khám được chẩn đoán bị viêm khớp cùng chậu. Xin bác sĩ tư vấn nguyên nhân và cách điều trị? Ở đâu điều trị tốt nhất?

Viêm khớp cùng chậu là bệnh lý thuộc cột sống. Nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn hoặc không. Bệnh thường gặp ở phụ nữ có các bệnh về viêm đại tràng, viêm nhiễm đường sinh dục. Khi bị bệnh thường có một số biểu hiện như: đau vùng thắt lưng cùng, đau giữa hai mông, đau vùng chậu hông. Đau có thể lan xuống đùi, cẳng chân. Đau thường có tính chất âm ỉ, kéo dài làm bệnh nhân rất khó chịu. Đau tăng khi đứng lâu, dạng chân, khi đứng dồn lực vào một bên chân, hoặc khi leo cầu thang. Do vậy dễ nhầm lẫn với đau do thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm hay do căng cứng cơ.

Điều trị viêm khớp cùng chậu có nhiều phương pháp và tùy nguyên nhân, nếu có nhiễm khuẩn cần dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, giãn cơ;... Tuy nhiên, ngoài việc dùng thuốc thì tập luyện rất quan trọng trong điều trị giúp vùng khung chậu có độ “đàn hồi” tốt. Chị nên khám và điều trị tại chuyên khoa xương khớp của các bệnh viện, không nên để lâu sẽ gây dính khớp. Hiện nay để điều trị bệnh lý này, Bệnh viện Việt Đức có dùng kỹ thuật tiêm tê vào khe khớp cùng chậu dưới màn huỳnh quang hiệu quả giảm đau rất nhanh, người bệnh có thể đứng dậy đi lại được ngay sau tiêm ít phút, sau đó về dùng thuốc theo đơn.

Theo BS. Kim Oanh/SK&ĐS