U tuyến mồ hôi và cách trị

Da cháu thuộc dạng da nhờn và cháu có rất nhiều mụn nhỏ màu trắng ở quanh mắt và má. Khi trời nắng nóng các mụn này có vẻ nhiều hơn. Cháu muốn hỏi, các mụn này là gì và cách chữa thế nào?

Nguyễn Thị Hằng Nga (Nghi Lộc, Nghệ An)

Theo thư cháu mô tả thì rất có thể cháu bị mụn thịt (còn gọi là u tuyến mồ hôi) quanh mắt, một bệnh lành tính hay gặp ở tuổi thanh niên, nữ bị nhiều hơn nam. Nguyên nhân gây bệnh là do rối loạn chuyển hóa dưới da (sự giãn nở của ống bài tiết mồ hôi) tạo nên mụn thịt. Ở giai đoạn mới xuất hiện các mụn này thường nhỏ, có màu vàng, trắng, kích thước to nhỏ khác nhau, tập trung nhiều ở quanh mi mắt. Nếu không điều trị, mụn sẽ lan rộng khắp mặt (trán, gò má, có thể lan xuống cổ và ngực). Càng nhiều tuổi u tuyến này càng phát triển phức tạp hơn, điều trị càng khó khăn hơn. Quy trình điều trị mụn thịt phụ thuộc nhiều vào yếu tố da của mỗi người (da khô, da bình thường, da dầu), vào kết cấu của mụn thịt. Hiện nay, không có bất kỳ loại thuốc uống hay thuốc bôi nào có thể làm hết mụn thịt. Trước đây người ta vẫn dùng phương pháp đốt mụn bằng tia laser, nitơ hay laser CO 2 ... nhưng hiệu quả không cao vì không lấy được hết nhân mụn, lại để lại vết thâm và dễ gây sẹo lõm, gây mất sắc tố da. Gần đây, đã có nhiều công nghệ điều trị mụn thịt rất tiến tiến, vừa giúp làm sạch mụn triệt để mà lại hạn chế gây tổn thương bề mặt da. Cháu có thể liên vệ với Viện Da liễu, BV Quân y 108 tại Hà Nội để được tư vấn và điều trị mụn.

Theo BS. Vũ Thu Dung/SK&ĐS