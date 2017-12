Trị đau tức ngực do trào ngược dạ dày - thực quản, thuốc gì?

Mong bác sĩ tư vấn cho tôi bị đau như vậy là bệnh gì, có thể dùng thuốc gì để trị bệnh này. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ!

Nguyễn Hựu Lộc (Đồng Nai)

Có rất nhiều nguyên nhân gây đau tức ngực. Tuy nhiên, khi đau tức ngực có kèm đau rát vùng thượng vị thì chúng tôi nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây đau tức ngực do hội chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Đau ngực do trào ngược dạ dày có thể gần giống một cơn đau tim. Người bệnh thường cảm thấy đau giống như đau thắt ngực vì vị trí của dạ dày và thực quản gần vùng tim. Đôi khi khó khăn để chẩn đoán phân biệt vì cơn đau do hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cũng xảy ra đằng sau xương ức, đau như dao đâm và đè ép nhưng thường không lan ra bất cứ nơi nào khác.

Cơn đau của GERD là do thực quản co thắt gây ra, tình trạng này là do các axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Cơn đau do GERD sẽ tồi tệ hơn khi bạn ho hoặc thở, đau thuyên giảm bằng cách ngồi lên chứ không phải nằm xuống. Các triệu chứng khác của GERD bao gồm ợ chua hoặc nóng rát trong miệng, ợ nóng, rát ở vùng dạ dày và khó nuốt thức ăn hoặc chất lỏng…

Việc điều trị GERD thường bao gồm các thuốc ngăn tiết acid dạ dày; tránh hút thuốc lá; tránh uống rượu; kê cao đầu khi ngủ và tránh nằm xuống ngay sau khi ăn; tránh các loại thực phẩm có nhiều dầu mỡ.

Thuốc ngăn tiết acid dạ dày hiệu quả và đang sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là các thuốc ức chế bơm proton (PPI). Hiện nay, xu hướng điều trị ngay từ đầu bằng các thuốc PPI với liều chuẩn hàng ngày, trong 2 - 4 ngày đầu. Các thuốc trong nhóm này như omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole…

Để biết chính xác nguyên nhân gây đau tức ngực, bạn cần đi kiểm tra và làm một số xét nghiệm cần thiết theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, không nên tự ý dùng thuốc. Sau khi chẩn đoán chính xác bệnh, bác sĩ sẽ kê đơn dùng thuốc phù hợp.

Theo BS. Thiện Trí/SK&ĐS