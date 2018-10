Thuốc nào trị viêm amidan cho bé?

Con tôi 28 tháng tuổi, cháu hay bị viêm amidan và sốt cao. Đây là lần thứ 3 cháu bị viêm trong 1 năm qua. Tôi xin hỏi cần phải điều trị cho cháu như thế nào để dứt điểm?

Hoàng Thị Thân (Thái Bình)

Viêm amidan có nhiều nguyên nhân, có thể do vi khuẩn hoặc virut. Do vậy, trước hết cần phải xác định con bạn bị viêm amidan do nguyên nhân gì thì mới có biện pháp điều trị thích hợp. Nếu do virut thì bệnh thường là nhẹ, nếu do vi khuẩn thì nặng hơn, đặc biệt là do liên cầu tan huyết β nhóm A thì càng nặng và có thể gây nguy hiểm.

Việc xác định bệnh do virut hay vi khuẩn cũng không khó. Nếu bệnh do virut thì toàn bộ niêm mạc họng đỏ rực và xuất tiết trong, amidan sưng to và đỏ, các tổ chức bạch huyết thành sau họng cũng sưng to và đỏ. Có thể kèm theo các triệu chứng khác như chảy mũi, ho, khàn tiếng, viêm kết mạc. Thường không có hạch dưới góc hàm. Nếu do vi khuẩn thì thấy amidan sưng to và đỏ, trên bề mặt amidan có những chấm mủ trắng hoặc mảng bựa trắng. Nếu việc nhìn bằng mắt thường không phân biệt được rõ ràng viêm amidan do virut hay viêm amidan do vi khuẩn thì bác sĩ có thể được làm xét nghiệm để được chẩn đoán chính xác hơn.

Đối với việc điều trị amidan ở trẻ nhỏ không quá khó khăn và phức tạp. Nhưng cần một liệu trình đủ để dứt điểm bệnh cho trẻ. Nếu trẻ sốt, sử dụng thuốc hạ sốt như ibuprofen hoặc paracetamol theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo hướng dẫn liều/cân nặng trong hướng dẫn sử dụng thuốc. Nếu như trẻ đau họng không thể nuốt được thuốc (hoặc nôn, trớ) thì có thể sử dụng thuốc dạng viên đặt hậu môn. Vệ sinh sạch sẽ mũi và họng cho trẻ bằng cách nhỏ mũi và súc miệng bằng nước muối sinh lý ấm hoặc các dung dịch sát khuẩn như: bicarbonat natri, borat natri... Bổ sung thêm dinh dưỡng cho trẻ bằng các loại nước ép trái cây hoặc multivitamin... Có thể sử dụng thêm các thuốc chống viêm, giảm sưng và các thuốc giảm ho cho trẻ. Việc điều trị kháng sinh cần được xem xét kỹ lưỡng và cho phép của các bác sĩ điều trị đối với từng trường hợp bệnh của trẻ.

Viêm amidan nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể gây ra những biến chứng rất nguy hiểm cho trẻ như: viêm tai giữa, viêm xoang, viêm thanh quản, khí phế quản và nặng hơn nữa đó là viêm khớp, thấp tim, viêm cầu thận... Do đó, bạn hãy đưa con đi khám ở cơ sở y tế để được hướng dẫn sử dụng thuốc đúng.

Việc chăm sóc trẻ tại nhà cũng góp phần trong việc điều trị và phòng tránh viêm amidan cho trẻ. Cần đảm bảo môi trường sống xung quanh được trong lành, sạch sẽ. Giáo dục cho trẻ cách vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, không nên quá lạm dụng nhiều đồ ăn lạnh, đặc biệt trong mùa hè...

Theo BS. Vũ Hữu Dũng/SK&ĐS